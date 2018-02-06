Как и почему раскололся Царь-колокол Царь-колокол, несмотря на то что он ни разу не звонил, является одной из главных кремлевских достопримечательностей. Расположен он на Ивановской площади и относится к выдающимся памятникам литейного искусства. Мастерами, исполнившими это чудо, были отец и сын Иван и Михаил Моторины во времена правления императрицы Анны Иоанновны. Только подготовительные работы и литье колокола заняли полтора года. Когда все приготовления закончились и в Успенском соборе отслужили молебен, были затоплены печи. Это событие состоялось в ноябре 1734 года. Но с первого раза отливка не удалась: случилась авария и медь растеклась. Летом 1735 года умер Иван Моторин, и продолжателем дела стал его сын Михаил.... На чтение: 1 минута

Царь-колокол, несмотря на то что он ни разу не звонил, является одной из главных кремлевских достопримечательностей. Расположен он на Ивановской площади и относится к выдающимся памятникам литейного искусства. Мастерами, исполнившими это чудо, были отец и сын Иван и Михаил Моторины во времена правления императрицы Анны Иоанновны.

Только подготовительные работы и литье колокола заняли полтора года. Когда все приготовления закончились и в Успенском соборе отслужили молебен, были затоплены печи. Это событие состоялось в ноябре 1734 года. Но с первого раза отливка не удалась: случилась авария и медь растеклась. Летом 1735 года умер Иван Моторин, и продолжателем дела стал его сын Михаил. 25 ноября 1735 года работы по отливке гигантского колокола были завершены. Результат оказался впечатляющим: высота колокола составила 6,24 метра, диаметр – 6,6 метра и вес – около 200 тонн. Для лучшего звучания в сплав меди и олова добавили 525 кг серебра и 72 кг золота. А украсить колокол должен был сложный орнамент с барельефами портретов царя Алексея Михайловича и правящей тогда Анны Иоанновны.

После того как колокол остыл, за дело взялись мастера-чеканщики. Все это время колокол находился в яме, стоял на железной решетке, и над ним было сделано специальное перекрытие.

В начале 1737 года, когда работы подошли к концу, в благое дело вмешался традиционный московский случай. В мае 1737 года в городе вспыхнул Троицкий, или Великий, пожар, который натворил немало бед. Пожар охватил все надстройки над колоколом, падали горящие бревна, рушилось перекрытие. Доморощенные пожарные решили спасать именно колокол. Опасаясь, что он расплавится от высокой температуры, на него лили воду. Расплавиться великан не успел, однако перепад температур привел к тому, что на нем появилось множество трещин и откололся кусок весом 11 тонн.

Почти 100 лет к колоколу никто не прикасался, так и оставался он лежать в литейной яме до 1836 года. Тогда Царь-колокол установили на специальный постамент возле колокольни Ивана Великого как образец русского литейного искусства.