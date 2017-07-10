Где находится русская пизанская башня? Одной из ярких достопримечательностей Италии слывёт падающая уже много столетий Пизанская башня. Специально посмотреть на неё собираются тысячи туристов со всего света. В 2008 году специалисты сделали вывод, что после проведения специальных работ падение башни остановлено, правда, другие учёные не теряют надежды, что рано или поздно она всё равно упадёт. Нашу наклонную башню построили в городе Невьянске под Екатеринбургом почти 300 лет назад. Воздвиг её крупнейший русский предприниматель Акинфий Демидов, который, если верить легенде, сказал: «В Италии стоит Пизанская башня и падает, а моя будет стоять, наклоняясь, и не упадет вовеки». Самое интересное, что демидовская башня сразу была построена с наклоном. Высота сооружения... На чтение: 1 минута

Одной из ярких достопримечательностей Италии слывёт падающая уже много столетий Пизанская башня. Специально посмотреть на неё собираются тысячи туристов со всего света. В 2008 году специалисты сделали вывод, что после проведения специальных работ падение башни остановлено, правда, другие учёные не теряют надежды, что рано или поздно она всё равно упадёт.

Нашу наклонную башню построили в городе Невьянске под Екатеринбургом почти 300 лет назад. Воздвиг её крупнейший русский предприниматель Акинфий Демидов, который, если верить легенде, сказал: «В Италии стоит Пизанская башня и падает, а моя будет стоять, наклоняясь, и не упадет вовеки».

Самое интересное, что демидовская башня сразу была построена с наклоном. Высота сооружения – почти 58 метров, отклонение от вертикали 1 метр 80 сантиметров. Построенная в 1732 году, башня до сих пор полна секретов, а главный из них заключается в том, для чего она вообще построена.

Сегодня у наших туристов популярно «Большое Уральское кольцо» – маршрут для путешественников, в который входят населённые пункты Пермской и Свердловской областей. Проезжая по этому кольцу, никто не проедет мимо Невьянска со своей главной достопримечательностью – местной разновидностью Пизанской башни.