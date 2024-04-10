6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Меч Романа Галицкого. Князь Роман Мстиславич в истории, эпосе и легендах

Горовенко А.

Книга представляет собой исследование не только реальной исторической роли князя Романа Мстиславича Галицкого, но и его многочисленных «посмертных приключений» на страницах книг. Автор предпринимает попытку очистить сложившийся в историографии образ князя Романа от поздних наслоений, обусловленных некритическим воспроизведением недостоверных или ярко тенденциозных источников, показать его эволюцию в памятниках историографии, а также его связь с былинным Романом Дмитриевичем.