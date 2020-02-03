Даниил Галицкий, первый русский король Как поиски союзника по борьбе с Золотой Ордой привели галицкого князя к соглашению с Папой Римским

Как поиски союзника по борьбе с Золотой Ордой привели галицкого князя к соглашению с Папой Римским

В русской истории XIII века князь галицкий и волынский Даниил занимает особое место — наравне с другим знаменитым князем, святым благоверным Александром Невским. И тот, и другой стремились объединить вокруг себя Русь, чтобы в том числе противостоять Золотой Орде , вассалами которой стало к тому времени подавляющее большинство русских правителей. Но Даниилу Галицкому была «злее зла честь ордынская», и в поисках союзников по борьбе с монголами он установил контакт с самим Папой Римским, став в итоге первым и единственным коронованным русским королем.

Схватка за отцовское наследство

Родом из старшей ветви наследников знаменитого князя Владимира Мономаха , Даниил очень рано лишился отца. Ему было всего четыре года (а его младшему брату и в будущем верному сподвижнику Васильку – два), когда его отец, Роман Мстиславич, князь Галицкий, был предательски убит. Удержать престол вдова князя, ставшая регентшей при малолетних детях, не смогла, и им пришлось бежать из Галича во Владимир-Волынский. Это бегство, по сути, и стало началом сорокалетней войны за отцовское наследство, которое Даниил в конце концов сумел вернуть себе. Причем не просто вернуть, а еще и приумножить. Одним из главных итогов его жизни историки считают укрепление Галицко-Волынского княжества и превращение его в своеобразный центр возможной консолидации юго-западной Руси, которой так и не случилось.

Претендовать на эту роль Галицко-Волынское княжество смогло после того, как князь Даниил сумел справиться с боярской вольницей, не раз и не два поднимавшей мятежи против княжеского престола. Сам князь, и это было одним из главных его достижений, научился опираться в своем правлении не на ненадежных бояр, а на мелких и средних вотчинников, а также на горожан, которые именно в князе видели своего главного защитника и заступника. Именно эта поддержка вкупе с уникальными дипломатическими и воинскими дарованиями Даниила позволили избежать разорения многих городов во время нашествия золотоордынских ратей на Галицко-Волынское княжество. Уцелел в том числе и заложенный князем и ставший его любимым местом город Холм, фактически служивший княжеской столицей. Но избежать участи других русских князей и уклониться от явки на поклон к ордынским ханам Даниил так и не сумел. В 1245 году, понимая, что восстановленное единство Галицко-Волынского княжества придется не по вкусу Золотой Орде, князь смирил свою гордыню и отправился в Старый Сарай, чтобы признать свою зависимость от ханов и тем самым сохранить владения.

Горькие ордынские почести

Именно после этого в летописях и появилась знаменитая фраза о том, что для Галицко-Волынского князя была «злее зла честь татарская». Несмотря на долгое сопротивление, а может быть, и благодаря ему, а также памятуя выдающиеся заслуги Даниила Галицкого в сражении на реке Калке в 1223 году, приняли его в Орде с почетом. Дошло даже до того, что, видя отказ Даниила от кумыса, традиционного и очень важного для ордынцев напитка, хан Батый приказал принести ему чашу вина. И все равно просить у завоевателей право на то, чтобы княжить в отцовском уделе, было унизительно — и ни о каком настоящем подчинении Даниил даже не думал.

Но собственных сил для того, чтобы навсегда избавиться от ордынской зависимости, галицкому князю не хватало даже при всех его воинских талантах. Именно в этот момент Даниил Галицкий и решился искать помощи на Западе. Для него это не было чем-то совершенно новым. За время борьбы за отцовский престол он не раз и не два заключал союзы и с поляками, и с венграми, и с литовцами. Но на сей раз князь решился искать поддержки у того, чью власть над собой так или иначе признавали большинство монархов тогдашней Западной Европы – у Папы Римского. Первые контакты с папскими представителями у Даниила возникли еще во время поездки в Орду, а к концу 1240-х годов они окрепли настолько, что римский папа Иннокентий IV прямо предложил русскому князю королевский титул и корону. Это было залогом обещанной помощи в борьбе с Золотой Ордой.

Русское королевство, которое не состоялось

Прекрасно понимая, что рассчитывать на помощь Папы не приходится, если не поддержать идею объединения церквей в подвластных ему княжествах, Даниил Галицкий решился и на этот шаг. Итогом переговоров стала коронация Даниила, которая состоялась в 1253 году в городе Дорогичине, расположенном на западной границе Галицко-Волынского княжества, причем короновал первого в истории русского короля папский легат. Но тем дело и ограничилось: Даниил не стал менять веру сам и не настаивал, чтобы в католичество переходили его приближенные и подданные, а Папа так и не обеспечил военную поддержку, на которую рассчитывал русский князь. В итоге уже к 1255 году отношения между Галицко-Волынским княжеством и главой католической церкви совершенно охладели, и в противостояние с Золотой Ордой князь Даниил Галицкий вступил фактически в одиночку.

После смерти короля Даниила в 1264 году его преемником на королевском престоле стал внук, Юрий Львович. Но это было скорее формальным шагом: на своей печати Юрий имел надпись «Rex Russiae», и таким же титулом позднее именовали его сыновей и внука. Однако это было королевство на бумаге: Русью все более уверенно называли земли к востоку от Галичины. А бывшее Галицко-Волынское княжество в конечном итоге на исходе XV века вошло в состав Королевства Польского, затем стало частью Австро-Венгрии, а в 1939 году Галиция вошла в состав Советского Союза как часть Украинской СССР.

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