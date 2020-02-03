Даниил Галицкий, первый русский король
Как поиски союзника по борьбе с Золотой Ордой привели галицкого князя к соглашению с Папой Римским
Как поиски союзника по борьбе с Золотой Ордой привели галицкого князя к соглашению с Папой Римским
В русской истории XIII века князь галицкий и волынский Даниил занимает особое место — наравне с другим знаменитым князем, святым благоверным Александром Невским. И тот, и другой стремились объединить вокруг себя Русь, чтобы в том числе противостоять Золотой Орде, вассалами которой стало к тому времени подавляющее большинство русских правителей. Но Даниилу Галицкому была «злее зла честь ордынская», и в поисках союзников по борьбе с монголами он установил контакт с самим Папой Римским, став в итоге первым и единственным коронованным русским королем.
Схватка за отцовское наследство
Родом из старшей ветви наследников знаменитого князя Владимира Мономаха, Даниил очень рано лишился отца. Ему было всего четыре года (а его младшему брату и в будущем верному сподвижнику Васильку – два), когда его отец, Роман Мстиславич, князь Галицкий, был предательски убит. Удержать престол вдова князя, ставшая регентшей при малолетних детях, не смогла, и им пришлось бежать из Галича во Владимир-Волынский. Это бегство, по сути, и стало началом сорокалетней войны за отцовское наследство, которое Даниил в конце концов сумел вернуть себе. Причем не просто вернуть, а еще и приумножить. Одним из главных итогов его жизни историки считают укрепление Галицко-Волынского княжества и превращение его в своеобразный центр возможной консолидации юго-западной Руси, которой так и не случилось.
Претендовать на эту роль Галицко-Волынское княжество смогло после того, как князь Даниил сумел справиться с боярской вольницей, не раз и не два поднимавшей мятежи против княжеского престола. Сам князь, и это было одним из главных его достижений, научился опираться в своем правлении не на ненадежных бояр, а на мелких и средних вотчинников, а также на горожан, которые именно в князе видели своего главного защитника и заступника. Именно эта поддержка вкупе с уникальными дипломатическими и воинскими дарованиями Даниила позволили избежать разорения многих городов во время нашествия золотоордынских ратей на Галицко-Волынское княжество. Уцелел в том числе и заложенный князем и ставший его любимым местом город Холм, фактически служивший княжеской столицей. Но избежать участи других русских князей и уклониться от явки на поклон к ордынским ханам Даниил так и не сумел. В 1245 году, понимая, что восстановленное единство Галицко-Волынского княжества придется не по вкусу Золотой Орде, князь смирил свою гордыню и отправился в Старый Сарай, чтобы признать свою зависимость от ханов и тем самым сохранить владения.
Горькие ордынские почести
Именно после этого в летописях и появилась знаменитая фраза о том, что для Галицко-Волынского князя была «злее зла честь татарская». Несмотря на долгое сопротивление, а может быть, и благодаря ему, а также памятуя выдающиеся заслуги Даниила Галицкого в сражении на реке Калке в 1223 году, приняли его в Орде с почетом. Дошло даже до того, что, видя отказ Даниила от кумыса, традиционного и очень важного для ордынцев напитка, хан Батый приказал принести ему чашу вина. И все равно просить у завоевателей право на то, чтобы княжить в отцовском уделе, было унизительно — и ни о каком настоящем подчинении Даниил даже не думал.
Но собственных сил для того, чтобы навсегда избавиться от ордынской зависимости, галицкому князю не хватало даже при всех его воинских талантах. Именно в этот момент Даниил Галицкий и решился искать помощи на Западе. Для него это не было чем-то совершенно новым. За время борьбы за отцовский престол он не раз и не два заключал союзы и с поляками, и с венграми, и с литовцами. Но на сей раз князь решился искать поддержки у того, чью власть над собой так или иначе признавали большинство монархов тогдашней Западной Европы – у Папы Римского. Первые контакты с папскими представителями у Даниила возникли еще во время поездки в Орду, а к концу 1240-х годов они окрепли настолько, что римский папа Иннокентий IV прямо предложил русскому князю королевский титул и корону. Это было залогом обещанной помощи в борьбе с Золотой Ордой.
Русское королевство, которое не состоялось
Прекрасно понимая, что рассчитывать на помощь Папы не приходится, если не поддержать идею объединения церквей в подвластных ему княжествах, Даниил Галицкий решился и на этот шаг. Итогом переговоров стала коронация Даниила, которая состоялась в 1253 году в городе Дорогичине, расположенном на западной границе Галицко-Волынского княжества, причем короновал первого в истории русского короля папский легат. Но тем дело и ограничилось: Даниил не стал менять веру сам и не настаивал, чтобы в католичество переходили его приближенные и подданные, а Папа так и не обеспечил военную поддержку, на которую рассчитывал русский князь. В итоге уже к 1255 году отношения между Галицко-Волынским княжеством и главой католической церкви совершенно охладели, и в противостояние с Золотой Ордой князь Даниил Галицкий вступил фактически в одиночку.
После смерти короля Даниила в 1264 году его преемником на королевском престоле стал внук, Юрий Львович. Но это было скорее формальным шагом: на своей печати Юрий имел надпись «Rex Russiae», и таким же титулом позднее именовали его сыновей и внука. Однако это было королевство на бумаге: Русью все более уверенно называли земли к востоку от Галичины. А бывшее Галицко-Волынское княжество в конечном итоге на исходе XV века вошло в состав Королевства Польского, затем стало частью Австро-Венгрии, а в 1939 году Галиция вошла в состав Советского Союза как часть Украинской СССР.
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