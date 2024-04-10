6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Иван Калита. Становление Московского княжества

Аверьянов Константин Александрович

Книга ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН, доктора исторических наук К.А. Аверьянова рассказывает о начальной истории возвышения Москвы среди других русских княжеств. История первых “примыслов” московских князей XIV в. (так именовались их земельные приобретения) – Коломны, Звенигорода, Можайска, Переславля-Залесского – вызывает много споров у историков. Не меньшие дискуссии идут по вопросам: княжил ли Иван Калита в Киеве, был ли Великий Новгород боярской республикой?