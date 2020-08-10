Вожа. Зарница Куликовской битвы Это сражение 11 августа 1378 увенчалось первой победой князей Северо-Восточной Руси, которые объединились против карательной экспедиции ордынцев. Боевое братство Московского, Рязанского, Нижегородского и Суздальского княжеств стало репетицией победы на Куликовом поле. Безраздельное господство Орды над Русью начало давать трещины. «Того же лета Ордынский князь поганый Мамай, собрал вои много, и послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую», – говорится в Московском летописном своде конца 15 века». Конечно же, счет побед русичей над монголо-татарами следует начинать с времен куда более ранних. В 1255 году провалом закончился поход чингизида Куремсы, внука Джучи, на Волынь. В 1301-м...

Это сражение 11 августа 1378 увенчалось первой победой князей Северо-Восточной Руси, которые объединились против карательной экспедиции ордынцев. Боевое братство Московского, Рязанского, Нижегородского и Суздальского княжеств стало репетицией победы на Куликовом поле. Безраздельное господство Орды над Русью начало давать трещины .

«Того же лета Ордынский князь поганый Мамай, собрал вои много, и послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия Ивановича и на всю землю Русскую», – говорится в Московском летописном своде конца 15 века».

Конечно же, счет побед русичей над монголо-татарами следует начинать с времен куда более ранних. В 1255 году провалом закончился поход чингизида Куремсы, внука Джучи, на Волынь. В 1301-м первый московский князь Даниил Александрович внезапным ударом разбил приглашенный рязанским князем татарский отряд у Переяславля Рязанского. А в 1365 году уже рязанский князь Олег Иванович вместе Владимиром Пронским и Титом Мстиславичем Козельским наголову разгромили золотоордынцев во главе с царевичем Тагаем возле Шишевского леса. Однако по большей части эти татарские отряды использовались русскими против своих русских конкурентов.

На Воже князья, наконец, объединились и добились общей победы. Кстати, некоторые историки считают, что приезд князя Дмитрия Ивановича в Свято-Троицкую обитель и благословение его Святым Сергием на битву могли относиться не к Куликовской битве, а именно к сражению на Воже.

Известно, что князь Московский Дмитрий – будущий «Донской» отличался не только личной храбростью, но и обладал точным политическим чутьем. Орду в тот момент раздирала междоусобица. Мамай, зять убитого восьмого хана Золотой орды Бердибека, не был чингизидом и, соответственно, законным ханом. Его власть оспаривали другие ордынские мурзы, считая узурпатором.

Дмитрий просчитал, что решительное противодействие Мамаю не вызовет ответного сбора ордынской силы, раздираемой внутренними противоречиями. За спиной у него был съезд 1374 года в Переяславле, где русские князья договорились о совместной борьбе с татарами и нейтрализовали Тверь, оспаривавшую первенство Москвы. Впрочем, посланное Мамаем на Русь войско темника Бегича, пять туменов конницы, было серьезной силой.

Ему была противопоставлена те только солидарность и решимость русских, но, чуть ли не впервые, грамотно организованный против ордынской конницы военный строй и продуманная тактика, спровоцировавшая противника переправиться через реку в неудобном месте и принять бой, не успев построить свое войско. Она многократно описана в исторической и военной литературе.

Военные историки отмечают большую роль плотных рядов русской пехоты с длинными копьями, остановившую натиск конных противников при поддержке лучников и арбалетчиков в задних шеренгах. А также – вовремя произведенные с двух сторон контратаки русской конницы. В своих «Хронологических выписках» Карл Маркс, не любивший славян, а особенно «московитов», отдал, тем не менее им дань, написав про битву при Воже: «Это первое правильное сражение с монголами, выигранное русскими».

«Татарове же том час повъргше копия свои и побегоша за реку Вожу. Князь же велики погна за ними с полкы своими избивая их. И множество избиша их, а инии в реце истопоша», сообщает летопись… В этой сече погибли четверо ордынских князей и сам командующий Бегич, а князь Дмитрий со славою и богатой добычей из татарских обозов возвратился в Москву под звон колоколов и радостные крики народа.

Для «ненастоящего царя» Мамая этот позорный итог похода на Русь стал началом политического заката. Попытка реванша через два года на Дону в Куликовской битве закончилось окончательным его крахом и воцарением Тохтамыша, С последним Москва и Русь еще хлебнули горя. Но память победы над «погаными» у рязанской речки Вожи, а затем и у Дона с Непрядвою не стерлись и одушевляли русичей еще век до окончательного падения татаро-монгольского ига.