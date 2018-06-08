Шапка Мономаха Вопрос об истории появления шапки Мономаха до настоящего времени не имеет однозначного ответа...

Что относится к главным регалиям царской, королевской и императорской власти? Корона, скипетр и держава. Все регалии обязаны своим происхождением античному миру. Корона своим предком может считать венок, которым награждался победитель в состязании. Позднее венок стал символом победителя в войне или должностного лица – знаком служебного отличия (императорский венец). Позже появилась корона, которая и стала главным атрибутом власти в раннем Средневековье.

Как появилась шапка Мономаха

Вопрос об истории появления шапки Мономаха до настоящего времени не имеет однозначного ответа. Историки предлагают нам несколько версий, и каждая из них довольно убедительна и представляет большой интерес.

До середины XIX века легенда о появлении шапки опиралась на сказания о том, что она была подарена византийским императором Константином Мономахом. Но, скорее всего, эти сообщения появились при великом князе Василии III , которому такие легенды были очень выгодны для упрочения своих прав на престол. Другая версия имеет монгольские корни. Некоторые исследователи считали, что это дар Узбек-хана Ивану Калите , который получил его после смерти своего брата Юрия Даниловича в качестве награды за преданность.

Но есть и современные историки, которые полагают, что шапка изготовлена в России. Они считают, что шапка собрана из частей и деталей шлемов сыновей Ивана Красного – Дмитрия Донского и княжича Ивана. Предполагается, что золотые пластины тульи изготовлены в XIII веке, а окончательный вариант шапки появился в 1505–1526 годах. И эта версия является на сегодняшний день наиболее предпочтительной.

История шапки Мономаха

В 1328 году русские летописи впервые упоминают о ней в завещании Ивана Калиты. В нем в перечислении сокровищ названа «шапка золотая», и некоторые исследователи посчитали, что речь идет именно о шапке Мономаха. Каждый день великие князья в ней не ходили. Украшение было ритуальным и использовалось только один раз, в день восшествия на престол. С окончанием торжеств, в соответствии со всеми необходимыми правилами, шапка Мономаха пряталась до следующего подобающего случая (она хранилась в царской сокровищнице). В обычные дни царь пользовался «ежедневным венцом».

В 1682 году шапка по назначению использовалась в последний раз – при восхождении на престол Ивана V . Здесь имелся один нюанс. Вместе с Иваном V на престол возводился и его младший брат Петр Алексеевич , который в дальнейшем стал императором Петром I Великим. Для второго царя была изготовлена шапка-дубликат, или, как ее назвали, «шапка второго наряда». Сегодня эта шапка и шапка Мономаха хранятся в Оружейной палате в Кремле.

Описание шапки Мономаха

Общий вес головного убора составляет 993,66 грамма. В описании говорится, что шапка царская, золотая, отделана сканью, выполнена из восьми золотых пластин, украшенных филигранью, жемчугом и самоцветами. Всего на шапке 43 драгоценных камня шести видов, среди них – сапфиры синие, сапфиры желтые, шпинель красная, рубины, изумруды. И, естественно, шапка украшена русскими мехами, в которые в то время были одеты практически все европейские первые лица.