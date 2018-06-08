Шапка Мономаха
Вопрос об истории появления шапки Мономаха до настоящего времени не имеет однозначного ответа...
Что относится к главным регалиям царской, королевской и императорской власти? Корона, скипетр и держава. Все регалии обязаны своим происхождением античному миру. Корона своим предком может считать венок, которым награждался победитель в состязании. Позднее венок стал символом победителя в войне или должностного лица – знаком служебного отличия (императорский венец). Позже появилась корона, которая и стала главным атрибутом власти в раннем Средневековье.
Как появилась шапка Мономаха
Вопрос об истории появления шапки Мономаха до настоящего времени не имеет однозначного ответа. Историки предлагают нам несколько версий, и каждая из них довольно убедительна и представляет большой интерес.
До середины XIX века легенда о появлении шапки опиралась на сказания о том, что она была подарена византийским императором Константином Мономахом. Но, скорее всего, эти сообщения появились при великом князе Василии III, которому такие легенды были очень выгодны для упрочения своих прав на престол. Другая версия имеет монгольские корни. Некоторые исследователи считали, что это дар Узбек-хана Ивану Калите, который получил его после смерти своего брата Юрия Даниловича в качестве награды за преданность.
Но есть и современные историки, которые полагают, что шапка изготовлена в России. Они считают, что шапка собрана из частей и деталей шлемов сыновей Ивана Красного – Дмитрия Донского и княжича Ивана. Предполагается, что золотые пластины тульи изготовлены в XIII веке, а окончательный вариант шапки появился в 1505–1526 годах. И эта версия является на сегодняшний день наиболее предпочтительной.
История шапки Мономаха
В 1328 году русские летописи впервые упоминают о ней в завещании Ивана Калиты. В нем в перечислении сокровищ названа «шапка золотая», и некоторые исследователи посчитали, что речь идет именно о шапке Мономаха. Каждый день великие князья в ней не ходили. Украшение было ритуальным и использовалось только один раз, в день восшествия на престол. С окончанием торжеств, в соответствии со всеми необходимыми правилами, шапка Мономаха пряталась до следующего подобающего случая (она хранилась в царской сокровищнице). В обычные дни царь пользовался «ежедневным венцом».
В 1682 году шапка по назначению использовалась в последний раз – при восхождении на престол Ивана V. Здесь имелся один нюанс. Вместе с Иваном V на престол возводился и его младший брат Петр Алексеевич, который в дальнейшем стал императором Петром I Великим. Для второго царя была изготовлена шапка-дубликат, или, как ее назвали, «шапка второго наряда». Сегодня эта шапка и шапка Мономаха хранятся в Оружейной палате в Кремле.
Описание шапки Мономаха
Общий вес головного убора составляет 993,66 грамма. В описании говорится, что шапка царская, золотая, отделана сканью, выполнена из восьми золотых пластин, украшенных филигранью, жемчугом и самоцветами. Всего на шапке 43 драгоценных камня шести видов, среди них – сапфиры синие, сапфиры желтые, шпинель красная, рубины, изумруды. И, естественно, шапка украшена русскими мехами, в которые в то время были одеты практически все европейские первые лица.