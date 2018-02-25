Краткий курс истории. Святитель Алексий 25 февраля православные христиане чтят память святого, именуемого в церковно-богослужебных книгах святителем Алексием, митрополитом Московским и всея России чудотворцем. Московский из Владимира Строго говоря, святитель Алексий занимал кафедру Киевской митрополии, но еще до Алексия резиденцией митрополитов на Руси стал Владимир. Однако Иван Калита перенес эту резиденцию в Москву. Вероятно, поэтому Алексий и вошел в церковный лексикон в качестве митрополита Московского, хотя святитель Петр, первый митрополит, переехавший в Москву, упоминается как митрополит Киевский. Житийная икона святителя Алексия В порядке исключения Алексий родился в семье боярина Федора Бяконта, который положил начало родам Игнатьевых и Плещеевых. Относительно даты рождения святителя разные источники приводят...

25 февраля православные христиане чтят память святого, именуемого в церковно-богослужебных книгах святителем Алексием, митрополитом Московским и всея России чудотворцем.

Родился в Москве в семье боярина Фёдора Бяконта и его жены Марии, выходцев из Чернигова. Семейство будущего первосвятителя занимало заметное место среди московского боярства конца XIII—XIV веков. Боярами были его младшие братья — Феофан, родоначальник Фофановых, и Александр Плещей, родоначальник Плещеевых. Ранние летописные источники называют святителя Алексия в крещении Симеоном, а житие, написанное в 1459 году Пахомием Логофетом, и позднейшие летописи — Елевферием; в некоторых списках XVII века Никоновской летописи приводятся оба имени вместе.

Согласно житию, выучившись грамоте в раннем возрасте, святитель Алексий уже в отрочестве начал мечтать о монашеской жизни, после того, как однажды, уснув на ловле птиц силками, услышал голос, называющий его монашеским именем и предвещающий стать «ловцом человеков».

Девятнадцати лет пострижен, по свидетельству жития преподобного Сергия Радонежского, в Богоявленском монастыре в Загородье (современный Китай-город), старшим братом преподобного Сергия игуменом Стефаном, духовником великих князей; однако, по другим достоверным источникам, связь святителя и его рода с этой обителью не прослеживается.

Московский из Владимира

Строго говоря, святитель Алексий занимал кафедру Киевской митрополии, но еще до Алексия резиденцией митрополитов на Руси стал Владимир. Однако Иван Калита перенес эту резиденцию в Москву. Вероятно, поэтому Алексий и вошел в церковный лексикон в качестве митрополита Московского, хотя святитель Петр, первый митрополит, переехавший в Москву, упоминается как митрополит Киевский.

В порядке исключения

Алексий родился в семье боярина Федора Бяконта, который положил начало родам Игнатьевых и Плещеевых. Относительно даты рождения святителя разные источники приводят противоречивые данные в промежутке с 1292 по 1305 год. А вот крестным отцом будущего митрополита стал сам княжич Иван Данилович (Калита). Согласно житийному повествованию, Алексий получил образование, соответствующее его времени и социальному статусу, и уже с ранних лет мечтал о монашестве. Будучи 19 лет от роду, он принял постриг. Примерно в 40 лет его приставили к пожилому митрополиту Феогносту, который сделал Алексия своим преемником. Вскоре последовало возведение Алексия в сан митрополита Константинопольским Патриархом и назначение на Киевский престол. Причем сделано это было в порядке исключения, ведь Алексий был не греком, зато вел добродетельную жизнь и обладал духовными достоинствами.

Государственный деятель, чудотворец

В 1357 году святитель Алексий чудесным образом исцелил от глазной болезни ордынскую ханшу Тайдулу. За это она якобы (археологические данные не подтверждают) подарила митрополиту участок земли, занятый в Московском Кремле ордынским подворьем. На этом месте Алексий повелел основать Чудов монастырь.

Во время пребывания святителя Алексия в Орде здесь началась междоусобица («замятня»), вызванная болезнью хана Джанибека и его убийством, но митрополит благополучно вернулся на Русь.

После смерти великого князя Иоанна Иоанновича Красного митрополит Алексий выступил в качестве одного из регентов при малолетнем Дмитрии Иоанновиче (Донском). Деятельность святителя и ее последствия способствовали борьбе Москвы против ордынского ига. Почил митрополит Алексий 12 февраля 1378 года, и уже через 50 лет был канонизирован.