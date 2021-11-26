КОБЫЛА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КОБЫЛА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - боя­рин великий кня­зей вла­ди­мир­ских, круп­ный вот­чин­ник.

Воз­мож­но, сын боя­ри­на великого князя вла­ди­мир­ско­го Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча - Алек­сан­д­ра, уби­то­го на ве­че в Ко­ст­ро­ме в 1304 году. Вес­ной 1347 года упо­ми­на­ет­ся как до­ве­рен­ное ли­цо великого князя вла­ди­мир­ско­го Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го. По его при­ка­зу вме­сте с московским боя­ри­ном Алек­се­ем Пет­ро­ви­чем Хво­стом Бо­со­вол­ко­вым тай­но ез­дил в Тверь сва­тать за великого кня­зя княж­ну Ма­рию Алек­сан­д­ров­ну, дочь твер­ско­го князя Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча. Ре­ше­ние Се­мё­на Ива­но­ви­ча Гор­до­го о 3-м бра­ке вы­зва­ло гнев ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го Фео­гно­ста, ко­то­рый от­ка­зал­ся его бла­го­сло­вить и вен­чать.

Для ут­вер­жде­ния но­во­го бра­ка великий князь был вы­ну­ж­ден от­прав­лять сво­их по­слов к пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му. Од­на­ко от­но­ше­ние митрополита Фео­гно­ста к Кобыле не ухуд­ши­лось. По­сле смер­ти Кобылы его имя бы­ло вне­се­но для по­ми­на­ния во Все­лен­ский си­но­дик Боль­шо­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля , ко­то­рый по­зво­ля­ет уточ­нить, что Кобыла яв­лял­ся сы­ном Алек­сан­д­ра, а не Ива­на (как от­ме­ча­ли позд­ние ро­до­слов­цы XVII века). Кобыле при­над­ле­жа­ли зна­чительные зе­мель­ные вла­де­ния на тер­ри­то­рии Вла­ди­мир­ско­го великого кня­же­ст­ва и Московского княжества, а так­же за их пре­де­ла­ми; дво­ры в Мо­с­ков­ском Крем­ле и За­ря­дье.

Из­ве­ст­но пять сы­но­вей Кобылы, от ко­то­рых про­ис­хо­дит ряд бо­яр­ских и дво­рян­ских фа­ми­лий: Се­мён Же­ре­бец - ро­до­на­чаль­ник Же­реб­цо­вых, Гор­ба­тых, Гор­бу­но­вых, Ло­ды­ги­ных, Ко­ко­ре­вых, Ко­нов­ни­цы­ных, Об­раз­цо­вых, Си­них; Алек­сандр Ёл­ка - ро­до­на­чаль­ник Ко­лы­че­вых, Не­плюе­вых, Стер­бее­вых, Хлу­де­не­вых (Хлу­де­нё­вых); Ва­си­лий Иван­тей; Гав­ри­ил Гав­ша - ро­до­на­чаль­ник Бо­бо­ры­ки­ных; Фё­дор Ан­д­рее­вич Кош­ка - ро­до­на­чаль­ник Без­зуб­це­вых, Гол­тяе­вых, Епан­чи­ных, кла­на За­харь­и­ных-Кош­ки­ных, Ше­ре­ме­те­вых. Как и отец, сы­но­вья Кобылы бы­ли боя­ра­ми, а не­ко­то­рые из них не­сли по­соль­скую служ­бу, что, воз­мож­но, сви­де­тель­ст­ву­ет о её на­следственном ха­рак­те­ре в этом ро­де.

В ря­де ро­до­слов­цев упо­ми­на­ет­ся млад­ший брат Кобылы - ко­ст­ром­ской и мо­с­ков­ский вот­чин­ник Фё­дор Шев­ля­га, от де­тей ко­то­ро­го - Ти­мо­фея Мо­то­ви­ла, Ки­рил­ла Во­ро­бы и Не­сте­ра Де­рев­ли - вы­во­ди­ли своё про­ис­хо­ж­де­ние дво­ря­не Мо­то­ви­ло­вы, Гра­бе­же­вы, Во­робь­и­ны, Тру­со­вы и Де­рев­лё­вы.

Со 2-й половины XVI века в ря­де ча­ст­ных ро­до­слов­цев Кобылы был за­пи­сан «из Не­мец»; князь А.М. Курб­ский счи­тал пред­ком Кобылы не­кое­го Ми­хаи­ла «с ро­ду кня­жат реш­ских». Од­на­ко официальный Го­су­да­рев ро­до­сло­вец (середины 1550-х годов) и « Бар­хат­ная кни­га » эти дан­ные не под­твер­жда­ют. В 1-й половине XVIII века ге­рольд­мей­стер С.А. Ко­лы­чев со­чи­нил но­вую вер­сию ро­до­слов­ной ле­ген­ды, со­глас­но ко­то­рой по­то­мок ко­ро­лей прус­сов Глан­дос Кам­би­ла вы­ехал на служ­бу к московскому князю Да­нии­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу и кре­стил­ся в Мо­ск­ве под име­нем Ан­д­рей. Не­со­стоя­тель­ность и тен­ден­ци­оз­ность этих ле­генд до­ка­за­на С.Б. Ве­се­лов­ским.