КОБЫЛА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОБЫЛА АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - боярин великий князей владимирских, крупный вотчинник.
Возможно, сын боярина великого князя владимирского Андрея Александровича - Александра, убитого на вече в Костроме в 1304 году. Весной 1347 года упоминается как доверенное лицо великого князя владимирского Семёна Ивановича Гордого. По его приказу вместе с московским боярином Алексеем Петровичем Хвостом Босоволковым тайно ездил в Тверь сватать за великого князя княжну Марию Александровну, дочь тверского князя Александра Михайловича. Решение Семёна Ивановича Гордого о 3-м браке вызвало гнев митрополита Киевского Феогноста, который отказался его благословить и венчать.
Для утверждения нового брака великий князь был вынужден отправлять своих послов к патриарху Константинопольскому. Однако отношение митрополита Феогноста к Кобыле не ухудшилось. После смерти Кобылы его имя было внесено для поминания во Вселенский синодик Большого Успенского собора Московского Кремля, который позволяет уточнить, что Кобыла являлся сыном Александра, а не Ивана (как отмечали поздние родословцы XVII века). Кобыле принадлежали значительные земельные владения на территории Владимирского великого княжества и Московского княжества, а также за их пределами; дворы в Московском Кремле и Зарядье.
Известно пять сыновей Кобылы, от которых происходит ряд боярских и дворянских фамилий: Семён Жеребец - родоначальник Жеребцовых, Горбатых, Горбуновых, Лодыгиных, Кокоревых, Коновницыных, Образцовых, Синих; Александр Ёлка - родоначальник Колычевых, Неплюевых, Стербеевых, Хлуденевых (Хлуденёвых); Василий Ивантей; Гавриил Гавша - родоначальник Боборыкиных; Фёдор Андреевич Кошка - родоначальник Беззубцевых, Голтяевых, Епанчиных, клана Захарьиных-Кошкиных, Шереметевых. Как и отец, сыновья Кобылы были боярами, а некоторые из них несли посольскую службу, что, возможно, свидетельствует о её наследственном характере в этом роде.
В ряде родословцев упоминается младший брат Кобылы - костромской и московский вотчинник Фёдор Шевляга, от детей которого - Тимофея Мотовила, Кирилла Воробы и Нестера Деревли - выводили своё происхождение дворяне Мотовиловы, Грабежевы, Воробьины, Трусовы и Деревлёвы.
Со 2-й половины XVI века в ряде частных родословцев Кобылы был записан «из Немец»; князь А.М. Курбский считал предком Кобылы некоего Михаила «с роду княжат решских». Однако официальный Государев родословец (середины 1550-х годов) и «Бархатная книга» эти данные не подтверждают. В 1-й половине XVIII века герольдмейстер С.А. Колычев сочинил новую версию родословной легенды, согласно которой потомок королей пруссов Гландос Камбила выехал на службу к московскому князю Даниилу Александровичу и крестился в Москве под именем Андрей. Несостоятельность и тенденциозность этих легенд доказана С.Б. Веселовским.