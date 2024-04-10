6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Восточные славяне в VI–XIII вв

Седов В.

Книга посвящена истории восточных славян в начале средневековья по данным археологии. По материалу из курганов, поселений и других памятников исследуются все стороны культуры восточных славян накануне и в период сложения древнерусской государственности, вопросы формирования и расселения их племенных группировок, взаимоотношения с соседями - финно-угорским, балтийским, иранским и тюркским населением. Рассматривается конкретная история каждой из племенных группировок восточных славян.