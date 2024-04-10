6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства

Шинаков Е.

Настоящий том ежегодника «Древнейшие государства Восточной Европы» посвящен актуальным проблемам возникновения Древнерусского государства, изучаемым на основе как письменных источников, так и археологических материалов. С использованием методов политической антропологии освещаются основные этапы становления государственности у восточных славян и уровень развития восточнославянских общностей накануне образования государства. Особое внимание уделяется одному из аспектов инфраструктуры Древнерусского государства – формированию системы военно-административных центров, через которые осуществлялась власть. Рассматриваются также пути государствообразования у соседящих с Русью народов. Самостоятельную проблему составляет зарождение письменной культуры и осмысления в ней эпохи образования государства.