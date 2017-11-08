Збручский идол. Подделка или нет? В 1848 году близ села Гусятин (Украина, Тернопольская область), в реке Збруч, было обнаружено четырехгранное изваяние из серого известняка, получившее название «Збручский идол». Этому артефакту посвящено огромное количество литературы, как научной, так и псевдонаучной. Отдельные споры между учеными не утихают до сих пор, поскольку обстоятельства случайной находки Збручского изваяния полностью лишили его естественного археологического контекста. Полярные точки зрения, между которыми расположились промежуточные мнения, определяют артефакт либо как восточнославянский (восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов) идол X века, либо как подделку второй половины XIX века. Что ж, будем разбираться. Космогоническая система «Главный» археолог советской эпохи второй половины XX века... На чтение: 4 минуты

В 1848 году близ села Гусятин (Украина, Тернопольская область), в реке Збруч, было обнаружено четырехгранное изваяние из серого известняка, получившее название «Збручский идол». Этому артефакту посвящено огромное количество литературы, как научной, так и псевдонаучной. Отдельные споры между учеными не утихают до сих пор, поскольку обстоятельства случайной находки Збручского изваяния полностью лишили его естественного археологического контекста. Полярные точки зрения, между которыми расположились промежуточные мнения, определяют артефакт либо как восточнославянский (восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов) идол X века, либо как подделку второй половины XIX века. Что ж, будем разбираться.

Космогоническая система

«Главный» археолог советской эпохи второй половины XX века Борис Александрович Рыбаков считал «збручский Род-Святовит» уникальным памятником, дающим представление о всей космогонической системе во взглядах древних русов, сложившейся к IX веку. Рыбаков полагал, что четырехгранная стела с четырьмя фигурами, увенчанная шапкой-колпаком, изображает мужской детородный орган и символизирует единого в разных лицах вездесущего бога Рода. Среди четырех фигур верхнего яруса обелиска Рыбаков увидел богов Макошь, Ладу, Перуна и Даждьбога. Композицию среднего ряда он трактовал как «хоровод» людей по изваянию, а нижний ряд, по его мнению, занимают атланты, удерживающие на руках плиту с «хороводом» и всю многофигурную композицию. Интерпретация Рыбакова отнюдь не бесспорна, и многие ее пункты давно опровергнуты или подвергнуты серьезной критике, во многом благодаря новым научным открытиям. Сейчас львиную долю сторонников версии Бориса Александровича составляют, пожалуй, лишь неоязычники.

Не восточные славяне

Советский и российский историк Лев Самуилович Клейн, один из главных критиков интерпретации Збручского изваяния, предложенной Рыбаковым, всерьез усомнился в восточнославянском происхождении данного артефакта и в том, кто и что на нем изображено. Дело в том, что схожие памятники встречаются на территориях Поднестровья, Болгарии, Польши, кое-где в Центральной Украине и на Руси. Преимущественно же – на территории Галиции, северных притоках Верхнего Днестра. И если говорить о происхождении артефакта в раннеславянский племенной период, то эту территорию тогда населяли племена славянские, но не восточнославянские. Клейн проводит связь изображений Збручского идола со смешанной культурой имеющих западнославянские корни племен, на которые оказали влияние собственно западные славяне, тюрки и кельты.

Подделка XIX века?

Итак, какие факты о находке нам известны доподлинно? Збручский идол не имеет точных и надежно датируемых отдаленных деревянных и каменных аналогий, а уровень технологической и композиционной сложности исполнения обелиска сильно выше того, что можно наблюдать среди каменной скульптуры I тысячелетия н. э. из восточнославянского ареала. Вокруг места обнаружения памятника (он стоял почти вертикально в реке) не найдено других археологических памятников, соответствующих уникальности артефакта, притом что экспертиза известняка показала его местное происхождение. В то же время письменные источники о славянском язычестве не говорят ничего, что соответствовало бы сочетанию нескольких богов в одном идоле, и данные о восточнославянских идолах не знают примеров полной антропоморфности персонажей. Данные экспертизы не позволяют утверждать факт длительного воздействия окружающей среды на артефакт, будь то вода или земля, если он, как полагают некоторые, был изначально зарыт в землю; вдобавок, согласно данным естественно-научной экспертизы, обелиск пробыл в реке не более нескольких десятилетий, притом что неясно, каким образом он попал в глубокую часть реки Збруч.

Имея в виду все эти факты, исследователи Комар и Хамайко после скрупулезной работы пришли к выводу, что Збручский идол мог быть создан Тимоном Заборовским (1799–1828), чье родовое имение находилось неподалеку от места обнаружения артефакта в водах Збруча. Заборовский – талантливый польский поэт, увлекавшийся историей, что было нормой для того времени. Его биография и интересы хорошо известны, он располагал знаниями, возможностями и талантом, а главное – имел мотив для создания подобной скульптуры. Другое дело, что он мог стремиться создать не подделку, а просто реализовывал свой творческий потенциал, но ввиду череды обстоятельств об этом так никто и не узнал, и в XIX веке артефакт был интерпретирован как идол. Но это лишь научная догадка, многое объясняющая.