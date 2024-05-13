Волжская Булгария: торговля и ремесла Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. На чтение: 5 минут

Объединив под своей властью многочисленные поволжские племена, Волжская Булгария оказала непосредственное влияние на судьбу татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и удмуртского народов.

Торговые пути

Особое значение в процветании Булгарского государства принадлежало Великому Волжскому пути – водной торговой артерии, связывающей в единый рынок обмена значительную часть Евразии. Речная система Волги с ее ответвлениями позволяла наладить международную торговлю между такими отдаленными регионами как Скандинавия и Средняя Азия, Византия и Иран. Все окрестные народы и племена – вятичи, буртасы, мордва, мурома, мещера, славяне, печенеги и др. – с разной степенью интенсивности были вовлечены в этот процесс. Вдоль Великого Волжского пути выросли десятки городов, крепостей, факторий, торжищ. На территории Волжской Булгарии крупнейшими из них стали Болгар, Биляр, Сувар и Ошель.

Главным платежным средством в Волжской Булгарии на протяжении VIII–X вв. являлись серебряные монеты, представленные аббасидскими, а позднее саманидскими дирхемами. Вплоть до открытия немецких серебряных рудников в Гарце в начале XI века почти всё серебро добывалось на территории исламских государств, а дирхемы были главной мировой валютой. По оценкам историка Томаса Нунена, только в X столетии в Европу из Средней Азии ушло 125 млн дирхемов, в том числе немалая часть – по Великому Волжскому пути. Именно в этот период в Волжской Булгарии начался стремительный рост городов и благосостояния верхушки общества.

Чеканка монет в Волжской Булгарии началась вскоре после принятия ислама и представляла собой подражание саманидским дирхемам: вместо имени эмира стояли имена булгарского правителя. Количество монет было невелико, и они играли скорее политическую, чем экономическую роль. В этом отношении ситуация напоминала положение дел в Древней Руси. Падение империи Саманидов в 999 году привело к резкому сокращению притока серебра и, как следствие, наступлению безмонетного периода, когда эквивалентом денег в крупных сделках выступали слитки серебра и меди, а в розничной торговле – оловянные кружочки, шкурки животных или шиферные пряслица. Для Волжской Булгарии безмонетная торговля наступила в начале XI века.

Другим важным торговым маршрутом была Кама, связывающая Волжскую Булгарию с Пермью, Уралом, Зауральем и Сибирью. Оттуда в обмен на ремесленные изделия булгарских мастеров доставлялись пушнина, соль, медь. В начале XIII века за контроль над Камским (Чулманским) путем начались столкновения между булгарами и владимиро-суздальским княжеством, продолжавшиеся вплоть до монгольского нашествия.

Третьим ключевым торговым направлением стали древнерусские княжества – как северо-восточные, так и южные. Существовали как водный путь до столицы Руси Киева – по Волге, Оке, Десне и Днепру, – так и караванный маршрут по водоразделам Волги, Хопра, Вороны, Дона, Десны и Днепра. Они описаны арабскими путешественниками XII века и подтверждены археологами.

Промыслы и ремесла

Волжская Булгария обладала развитым металлургическим производством. Сельскохозяйственный инвентарь (серпы, топоры, ножи), оружие и военное снаряжение (наконечники стрел, стремена, удила, сабли) изготовлялись из болотных руд местного происхождения. В крупных булгарских городах археологи нашли остатки больших кузнечных мастерских – так, в Биляре они занимали целый квартал.

Урбанизация Волжской Булгарии способствовала развитию кирпичного ремесла, и кирпичная застройка получила широкое распространение. Значительное место в экономике занимало кожевенное производство. Кожи шли на изготовление обуви, головных уборов, курток, ремней, бурдюков, конской упряжи. Булгары славились мастерской выделкой кож – в странах Востока и Запада особо ценилась юфть (тонкая мягкая кожа), которую часто называли просто «булгари».

О развитом земледелии Волжской Булгарии сообщали еще авторы X века. Согласно палеоботаническим материалам, господствовала залежно-переложная система, что позволяло использовать перелоги под выпасы скота. В последнее время ученые пришли к выводу о распространении в позднебулгарский период более прогрессивной паровой системы. Основными культурами булгарского сельского хозяйства были яровая рожь, просо, ячмень. Также выращивались пшеница, полба, лен, конопля, горох, чечевица и др. Среди овощей преобладали лук и огурцы, среди садовых деревьев – яблони, сливы и вишни.

В животноводстве подавляющую часть поголовья составляли овцы и козы (до 80%), крупный рогатый скот – до 11%, лошади – около 5%, изредка встречались верблюды. Отсутствие в находках при раскопках костей свиней археологи вполне справедливо объясняют религиозными запретами. Повсеместно было распространено рыболовство.