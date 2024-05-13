Волжская Булгария: предыстория Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. На чтение: 6 минут

Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. Объединив под своей властью многочисленные поволжские племена, Волжская Булгария оказала непосредственное влияние на судьбу татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и удмуртского народов.

Предыстория

История Северо-Восточной Европы раннего Средневековья полна загадок и белых пятен. И все же, с помощью археологии и тщательного изучения письменных источников, ученые шаг за шагом проясняют картину тех далеких времен. Болгары (булгары) появились на исторической арене в эпоху Великого переселения народов. Вероятно, род болгар имел тюркские корни, но в череде бурных событий IV–VI вв. не удивительно, что с ним смешалась какая-то часть иранских и угорских народов. Ранние болгары входили в состав гуннского, тюркского и аварского каганатов, и в начале VII века приняли от них верховенство над степным массивом от Днестра до Кубани. Отсюда они совершали набеги на Балканы, Кавказ, Поволжье.

Примерно с 630 по 670 гг. болгары стояли во главе мощной кочевой конфедерации, известной как Великая Булгария. По преданию, после смерти хана Кубрата в 665 году эта степная империя начала слабеть через дрязги пятерых сыновей почившего правителя и угрожающее усиление Хазарского каганата. В итоге единый союз болгар распался. Батбаян, старший из сыновей, остался на месте и подчинился хазарам, Аспарух с частью орды ушел на Дунай и стал основателем Болгарского царства, Альцек отправился в Италию под покровительство лангобардов, Кубер обосновался в Паннонии, где его люди слились с аварами, а Котраг откочевал на север, в междуречье Волги и Камы. Эта ветвь болгар и стала основанием Волжской Булгарии.

Рождение государства

Спасаясь от могущественных хазар, болгары дошли до Средней Волги и заняли территорию от Самарской Луки на юге до устья Камы на севере. Прежние жители здешних мест, известные науке как именьковцы, либо покорились новой кочевой силе, либо бежали. Арабо-персидские авторы отмечают, что вместе с болгарами переселились и другие этноплеменные группы – сувары, барсилы, эсегелы, баранджары. Все вместе они составили основу будущего государства. Однако о государстве как таковом можно говорить только с конца IX столетия, когда булгарский правитель Шилки (Силки) подчинил остальные племена и дал этим землям имя своего народа. С тех пор Среднее Поволжье вошло в орбиту общей ойкумены Евразии. Возникла городская цивилизация, наладились регулярные торговые связи с далекими и богатыми странами, начали бурно развиваться ремесла и промыслы.

Как полагают многие крупные отечественные историки, катализатором государственного строительства стали походы викингов, активно занимавшихся налаживанием континентальной торговли вдоль речных путей Восточной Европы. Подобные торговые трассы вели к появлению сопутствующей инфраструктуры в виде городов, ярмарок, ремесленных центров, интенсифицировали социально-политическое развитие общества. Это, в свою очередь, поощряло местный товарообмен, стимулировало развитие транспортных сетей, производства и сельского хозяйства. Важнейший социокультурный выбор был сделан в мае 922 года, когда в Волжскую Булгарию прибыло официальное посольство от багдадского халифа Аль-Муктадира. Правивший к тому времени сын Шилки по имени Алмуш принял ислам в качестве государственной религии.

Территория, население, города

Территория Волжской Булгарии во времена ее расцвета в XII веке простиралась от реки Суры до реки Белой с запада на восток и от нижней Камы до самарской излучины Волги с севера на юг. Ее площадь составляла примерно 86 000 км2, а центр государства находился на территории нынешнего Татарстана. Впрочем, есть основания полагать, что вассальная от булгар территория достигала границ Владимирского княжества на западе и заходила за Уральский хребет на востоке.

Численность населения Волжской Булгарии рассчитывается исходя из размеров известных городищ и селищ (их выявлено свыше 870), знаний о характере экономики (преобладание переложного земледелия), средних показателей урожайности. Консервативная оценка дает 430 000 человек в X веке и 860 000 человек к началу XIII века, а более смелые методики доводят последнюю цифру до 1,5 млн человек. Дальнейшие археологические изыскания наверняка позволят уточнить эти цифры.

В средневековье Волжская Булгария имела славу страны городов. Число их, согласно современной археологической карте, превышало 150, и некоторые вследствие расположения на пересечении оживленных торговых путей достигали внушительных размеров. Так, столица государства Биляр занимал площадь 620 га – вдвое больше крупнейших европейских городов своего времени, Муромский городок имел около 400 га, Староалейникское городище – 230 га, Горкинское-II городище – 213 га, Болгар с предместьями – свыше 200 га, Сувар – 90 га.