Волжская Булгария: правители и соседи Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. Объединив под своей властью многочисленные поволжские племена, Волжская Булгария оказала непосредственное влияние на судьбу татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и удмуртского народов. На чтение: 5 минут

Правители

У нас нет полного достоверного списка правителей Волжской Булгарии, так как булгарские исторические сочинения не сохранились – откровенные современные фальшивки вроде «Джагфар Тарихы» и другие в расчёт брать не стоит. Исследователи реконструировали «царский свод» по иностранным письменным источникам и нумизматическим данным, но, так как с начала XI века выпуск монет в Булгарии прекратился, то и список правителей, по сути, обрывается около 1030 года. Скорее всего, правящая династия происходила из тюркского рода Дуло и правила вплоть до падения Волжской Булгарии.

Самый известный из булгарских правителей Алмуш, принявший ислам и мусульманское имя Джафар ибн Абдаллах, носил титул йылтывара. Титул «йылтывар», как полагают, происходит от древнетюркского «эльтебера» – зависимого от кагана правителя. В исламской традиции ближайшим аналогом «эльтебера» считался «эмир». С XI века титул «эмир» возобладал и в именовании булгарских правителей. В русских летописях правителя Волжской Булгарии обычно называли царем. Помимо главной династии, некоторое время существовала своя династия в городе Сувар, что вытекает из изучения родовых фамильных знаков.

Вооруженные силы

Система булгарской армии представляла собой синтез кочевых и мусульманских традиций и напоминала сельджукскую и саманидскую. Основу булгарского военного могущества составляли профессиональные конные дружины, составленные из закованных в броню воинов. Для больших походов также собиралось ополчение, призывались зависимые и союзные племена. Важную роль в усобицах XII–XIII вв. играли наемные кыпчакские отряды.

Численность вооруженных сил едва ли когда-либо превышала 50 000 воинов, а в основном булгары оперировали соединениями в несколько тысяч человек. Комплект вооружения был традиционным для того времени – сабли, копья, булавы и боевые топоры. Мечи не пользовались популярностью у булгарской знати, а легковооруженные всадники вообще ограничивались луком и стрелами. Арсенал пехоты состоял из копий и топоров. С XIII века значение пехоты возросло.

В ходе боевых действий для переброски войск булгары активно использовали речной флот. Благодаря русским летописям мы знаем, что булгары несколько раз подступали к русским городам на ладьях, использовали флотилии лодок для переправ и подвоза подкреплений.

Волжская Булгария и ее соседи

В X веке наиболее прочные и дружеские связи у Волжской Булгарии установились со странами ислама – прежде всего, с державой Саманидов и Багдадским халифатом. Булгарские посольства посещали Бухару, Самарканд, Багдад. Булгарские юноши ездили совершенствовать свое образование в страны Востока. Некоторые из них достигли всеобщего признания и уважения. Так Ходжа Ахмед ал-Булгари был учителем великого завоевателя Махмуда Газневи, Тадж ад-Дин ал-Хасан ал-Булгари стал известен как автор трактата по фармакологии «Большое противоядие», Йакуб ибн-Нугман написал историю Булгарии.

Письменные сведения о связях булгар с тюркскими племенами Поволжья и Южного Урала весьма фрагментарны. Видимо, до начала XII века отношения носили мирный характер. Культурная экспансия Булгарии выражалась, например, в том, что часть кочевников приняла ислам. В XII веке, когда булгарское влияние распространилось на Нижнюю Волгу вплоть до Саксина, булгары пришли в соприкосновение с воинственными донскими кипчаками. Так, в 1117 году булгары отравили конфликтовавшего с ними хана Аепу, тестя Юрия Долгорукого. В конце XII века булгарские князья привлекали наемные отряды кипчаков и йемеков во время междоусобиц.

Волжская Булгария и Русь

Западным соседом Булгарии были русские княжества. Из летописей нам известно минимум о 14 вооруженных конфликтах между русскими и булгарами с 985 по 1224 гг. В 985, 994 и 997 гг. великий князь киевский Владимир Святославович со своим воеводой Добрыней трижды ходил на Булгарию с целью заключения выгодных торговых договоров относительно Великого Волжского пути.

В 1088, 1107 и 1152 гг. булгары совершили набеги на Муром, Суздаль и Ярославль соответственно. С середины XII столетия усилившееся суздальское княжество начало ответное экспансионистское движение на булгарские земли. Грозный Андрей Боголюбский в 1164 году сжег Бряхимов (по мнению некоторых исследователей, под этим именем подразумевался Болгар), а его сын Мстислав в 1171 году совершил набег на приграничные районы Булгарии. В 1183 году на Волжскую Булгарию двинулась коалиция из девяти суздальских, рязанских, муромских, смоленских русских князей во главе с Всеволодом Большое Гнездо. Русские при поддержке половецких отрядов осадили «Великий город», но через 10 дней вынуждены были снять осаду и отступить.

В 1186 и 1205 гг. Всеволод предпринял разорительные набеги на булгарские земли, захватил богатую добычу, но не сумел взять ни одного города. В 1218 году булгары напали на Устюг. В ответ в 1220 году суздальцы, ведомые князем Святославом Всеволодовичем, попытались закрепиться в устье Камы, чтобы взять под контроль большой торговый путь на Урал. 15 июня русские ратники штурмом захватили Ошель. Одновременно устюжский полк разорил несколько поселений Нижнего Прикамья. В 1221 году в качестве волжского форпоста суздальцы основали Нижний Новгород. Боевые действия в приграничных районах продолжались еще несколько лет и закончились миром, утвердившим положение, существовавшее до войны.