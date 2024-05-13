Волжская Булгария: гибель и наследие Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. Объединив под своей властью многочисленные поволжские племена, Волжская Булгария оказала непосредственное влияние на судьбу татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и удмуртского народов. На чтение: 5 минут

Гибель Волжской Булгарии

В разгар последнего противостояния Волжской Булгарии и Владимиро-Суздальского княжества в половецких степях впервые появились монгольские тумены. В 1223 году 30-тысячный корпус Джебэ и Субедея вышел через Иран, Кавказ в Приазовье, где в печальной для русской истории битве на Калке разгромил цвет южных княжеств. На обратном пути, как пишет арабский историк Ибн ал-Асир, монгольское войско попало в засаду, устроенную булгарами, вероятно, у Золотаревского городища в излучине реки Суры. Монголы понесли чувствительные потери и отступили на Нижнюю Волгу, а оттуда в родные кочевья.

Новая встреча с беспощадными завоевателями не заставила себя ждать. В 1229 году началась война в Заволжье и в районе расположенного в волжской дельте Саксина. Население этого крупного торгового города составляли булгары и сувары. Боевые действия около Саксина, подробности которых нам не известны, продолжались несколько лет и закончились отступлением монгольских сил. В 1232 году отряды улуса Джучи ударили по самой Волжской Булгарии и вновь встретили упорное сопротивление.

Перелом наступил после Великого курултая 1235 года, на котором было объявлено об общемонгольском походе на Запад. Осенью 1236 года «безбожные татарии в силе тяжкой» обрушились на столицу Волжской Булгарии Биляр. Несмотря на отчаянное сопротивление, этот крупнейший город Восточной Европы после ожесточенно приступа пал и подвергся грабежу и уничтожению, а население – тотальному истреблению или рабству. В течение нескольких следующих месяцев монголы захватили более 60 укрепленных городов и крепостей и окончательно сломили сопротивление булгар.

Наследие

После вхождения в состав Золотой Орды Волжская Булгария превратилась в отдельный улус. Новыми центрами региона стали города Кашан, Жукотин и Елабуга, позднее Казань. Экономика, особенно торговля, интегрировалась в систему империи Чингисхана. В городе Болгар появился большой монетный двор. Археологические исследования показывают идентичность основ материальной культуры Волжской Булгарии и Булгарского улуса, преемственность местного населения. Однако смена элиты с булгарской на татаро-монгольскую, или восприятие местной элитой татаро-монгольских образцов, привели к проекции названия правящего слоя на все население. Булгары стали татарами.

Подобные процессы происходили не только на Средней Волге, но и по всей Великой степи. В середине XV века наследником Булгарского улуса стало Казанское ханство. В 1552 году оно вошло в состав России. В конце XIX века среди татарской интеллигенции в поисках своей идентичности возникла идеология булгаризм. В наши дни наследию Волжской Булгарии уделяется большое внимание – ее археология, культура, традиции изучаются специалистами, организуются тематические выставки, лекции, семинары. Будем надеяться, что эти усилия помогут лучше осветить историю этого замечательного государства, и впереди нас ждет много удивительных открытий.