Булгария между Волгой и Камой Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. На чтение: 6 минут

Волжская Булгария, современник Древнерусского государства, на протяжении более трех веков представляла ведущую политическую, культурную и экономическую силы на обширных просторах Волго-Камского региона. Объединив под своей властью многочисленные поволжские племена, Волжская Булгария оказала непосредственное влияние на судьбу татарского, башкирского, чувашского, мордовского, марийского и удмуртского народов.

Предыстория

История Северо-Восточной Европы раннего Средневековья полна загадок и белых пятен. И все же, с помощью археологии и тщательного изучения письменных источников, ученые шаг за шагом проясняют картину тех далеких времен. Болгары (булгары) появились на исторической арене в эпоху Великого переселения народов. Вероятно, род болгар имел тюркские корни, но в череде бурных событий IV–VI вв. не удивительно, что с ним смешалась какая-то часть иранских и угорских народов. Ранние болгары входили в состав гуннского, тюркского и аварского каганатов, и в начале VII века приняли от них верховенство над степным массивом от Днестра до Кубани. Отсюда они совершали набеги на Балканы, Кавказ, Поволжье.

Примерно с 630 по 670 гг. болгары стояли во главе мощной кочевой конфедерации, известной как Великая Булгария. По преданию, после смерти хана Кубрата в 665 году эта степная империя начала слабеть через дрязги пятерых сыновей почившего правителя и угрожающее усиление Хазарского каганата. В итоге единый союз болгар распался. Батбаян, старший из сыновей, остался на месте и подчинился хазарам, Аспарух с частью орды ушел на Дунай и стал основателем Болгарского царства, Альцек отправился в Италию под покровительство лангобардов, Кубер обосновался в Паннонии, где его люди слились с аварами, а Котраг откочевал на север, в междуречье Волги и Камы. Эта ветвь болгар и стала основанием Волжской Булгарии.

Рождение государства

Спасаясь от могущественных хазар, болгары дошли до Средней Волги и заняли территорию от Самарской Луки на юге до устья Камы на севере. Прежние жители здешних мест, известные науке как именьковцы, либо покорились новой кочевой силе, либо бежали. Арабо-персидские авторы отмечают, что вместе с болгарами переселились и другие этноплеменные группы – сувары, барсилы, эсегелы, баранджары. Все вместе они составили основу будущего государства. Однако о государстве как таковом можно говорить только с конца IX столетия, когда булгарский правитель Шилки (Силки) подчинил остальные племена и дал этим землям имя своего народа. С тех пор Среднее Поволжье вошло в орбиту общей ойкумены Евразии. Возникла городская цивилизация, наладились регулярные торговые связи с далекими и богатыми странами, начали бурно развиваться ремесла и промыслы.

Как полагают многие крупные отечественные историки, катализатором государственного строительства стали походы викингов, активно занимавшихся налаживанием континентальной торговли вдоль речных путей Восточной Европы. Подобные торговые трассы вели к появлению сопутствующей инфраструктуры в виде городов, ярмарок, ремесленных центров, интенсифицировали социально-политическое развитие общества. Это, в свою очередь, поощряло местный товарообмен, стимулировало развитие транспортных сетей, производства и сельского хозяйства. Важнейший социокультурный выбор был сделан в мае 922 года, когда в Волжскую Булгарию прибыло официальное посольство от багдадского халифа Аль-Муктадира. Правивший к тому времени сын Шилки по имени Алмуш принял ислам в качестве государственной религии.

Территория, население, города

Территория Волжской Булгарии во времена ее расцвета в XII веке простиралась от реки Суры до реки Белой с запада на восток и от нижней Камы до самарской излучины Волги с севера на юг. Ее площадь составляла примерно 86 000 км2, а центр государства находился на территории нынешнего Татарстана. Впрочем, есть основания полагать, что вассальная от булгар территория достигала границ Владимирского княжества на западе и заходила за Уральский хребет на востоке.

Численность населения Волжской Булгарии рассчитывается исходя из размеров известных городищ и селищ (их выявлено свыше 870), знаний о характере экономики (преобладание переложного земледелия), средних показателей урожайности. Консервативная оценка дает 430 000 человек в X веке и 860 000 человек к началу XIII века, а более смелые методики доводят последнюю цифру до 1,5 млн человек. Дальнейшие археологические изыскания наверняка позволят уточнить эти цифры.

В средневековье Волжская Булгария имела славу страны городов. Число их, согласно современной археологической карте, превышало 150, и некоторые вследствие расположения на пересечении оживленных торговых путей достигали внушительных размеров. Так, столица государства Биляр занимал площадь 620 га – вдвое больше крупнейших европейских городов своего времени, Муромский городок имел около 400 га, Староалейникское городище – 230 га, Горкинское-II городище – 213 га, Болгар с предместьями – свыше 200 га, Сувар – 90 га.

Торговые пути

Особое значение в процветании Булгарского государства принадлежало Великому Волжскому пути – водной торговой артерии, связывающей в единый рынок обмена значительную часть Евразии. Речная система Волги с ее ответвлениями позволяла наладить международную торговлю между такими отдаленными регионами как Скандинавия и Средняя Азия, Византия и Иран. Все окрестные народы и племена – вятичи, буртасы, мордва, мурома, мещера, славяне, печенеги и др. – с разной степенью интенсивности были вовлечены в этот процесс. Вдоль Великого Волжского пути выросли десятки городов, крепостей, факторий, торжищ. На территории Волжской Булгарии крупнейшими из них стали Болгар, Биляр, Сувар и Ошель.

Главным платежным средством в Волжской Булгарии на протяжении VIII–X вв. являлись серебряные монеты, представленные аббасидскими, а позднее саманидскими дирхемами. Вплоть до открытия немецких серебряных рудников в Гарце в начале XI века почти всё серебро добывалось на территории исламских государств, а дирхемы были главной мировой валютой. По оценкам историка Томаса Нунена, только в X столетии в Европу из Средней Азии ушло 125 млн дирхемов, в том числе немалая часть – по Великому Волжскому пути. Именно в этот период в Волжской Булгарии начался стремительный рост городов и благосостояния верхушки общества.

Чеканка монет в Волжской Булгарии началась вскоре после принятия ислама и представляла собой подражание саманидским дирхемам: вместо имени эмира стояли имена булгарского правителя. Количество монет было невелико, и они играли скорее политическую, чем экономическую роль. В этом отношении ситуация напоминала положение дел в Древней Руси. Падение империи Саманидов в 999 году привело к резкому сокращению притока серебра и, как следствие, наступлению безмонетного периода, когда эквивалентом денег в крупных сделках выступали слитки серебра и меди, а в розничной торговле – оловянные кружочки, шкурки животных или шиферные пряслица. Для Волжской Булгарии безмонетная торговля наступила в начале XI века.

Другим важным торговым маршрутом была Кама, связывающая Волжскую Булгарию с Пермью, Уралом, Зауральем и Сибирью. Оттуда в обмен на ремесленные изделия булгарских мастеров доставлялись пушнина, соль, медь. В начале XIII века за контроль над Камским (Чулманским) путем начались столкновения между булгарами и владимиро-суздальским княжеством, продолжавшиеся вплоть до монгольского нашествия.

Третьим ключевым торговым направлением стали древнерусские княжества – как северо-восточные, так и южные. Существовали как водный путь до столицы Руси Киева – по Волге, Оке, Десне и Днепру, – так и караванный маршрут по водоразделам Волги, Хопра, Вороны, Дона, Десны и Днепра. Они описаны арабскими путешественниками XII века и подтверждены археологами.

Промыслы и ремесла

Волжская Булгария обладала развитым металлургическим производством. Сельскохозяйственный инвентарь (серпы, топоры, ножи), оружие и военное снаряжение (наконечники стрел, стремена, удила, сабли) изготовлялись из болотных руд местного происхождения. В крупных булгарских городах археологи нашли остатки больших кузнечных мастерских – так, в Биляре они занимали целый квартал.

Урбанизация Волжской Булгарии способствовала развитию кирпичного ремесла, и кирпичная застройка получила широкое распространение. Значительное место в экономике занимало кожевенное производство. Кожи шли на изготовление обуви, головных уборов, курток, ремней, бурдюков, конской упряжи. Булгары славились мастерской выделкой кож – в странах Востока и Запада особо ценилась юфть (тонкая мягкая кожа), которую часто называли просто «булгари».

О развитом земледелии Волжской Булгарии сообщали еще авторы X века. Согласно палеоботаническим материалам, господствовала залежно-переложная система, что позволяло использовать перелоги под выпасы скота. В последнее время ученые пришли к выводу о распространении в позднебулгарский период более прогрессивной паровой системы. Основными культурами булгарского сельского хозяйства были яровая рожь, просо, ячмень. Также выращивались пшеница, полба, лен, конопля, горох, чечевица и др. Среди овощей преобладали лук и огурцы, среди садовых деревьев – яблони, сливы и вишни.

В животноводстве подавляющую часть поголовья составляли овцы и козы (до 80%), крупный рогатый скот – до 11%, лошади – около 5%, изредка встречались верблюды. Отсутствие в находках при раскопках костей свиней археологи вполне справедливо объясняют религиозными запретами. Повсеместно было распространено рыболовство.

Правители

У нас нет полного достоверного списка правителей Волжской Булгарии, так как булгарские исторические сочинения не сохранились – откровенные современные фальшивки вроде «Джагфар Тарихы» и другие в расчёт брать не стоит. Исследователи реконструировали «царский свод» по иностранным письменным источникам и нумизматическим данным, но, так как с начала XI века выпуск монет в Булгарии прекратился, то и список правителей, по сути, обрывается около 1030 года. Скорее всего, правящая династия происходила из тюркского рода Дуло и правила вплоть до падения Волжской Булгарии.

Самый известный из булгарских правителей Алмуш, принявший ислам и мусульманское имя Джафар ибн Абдаллах, носил титул йылтывара. Титул «йылтывар», как полагают, происходит от древнетюркского «эльтебера» – зависимого от кагана правителя. В исламской традиции ближайшим аналогом «эльтебера» считался «эмир». С XI века титул «эмир» возобладал и в именовании булгарских правителей. В русских летописях правителя Волжской Булгарии обычно называли царем. Помимо главной династии, некоторое время существовала своя династия в городе Сувар, что вытекает из изучения родовых фамильных знаков.

Вооруженные силы

Система булгарской армии представляла собой синтез кочевых и мусульманских традиций и напоминала сельджукскую и саманидскую. Основу булгарского военного могущества составляли профессиональные конные дружины, составленные из закованных в броню воинов. Для больших походов также собиралось ополчение, призывались зависимые и союзные племена. Важную роль в усобицах XII–XIII вв. играли наемные кыпчакские отряды.

Численность вооруженных сил едва ли когда-либо превышала 50 000 воинов, а в основном булгары оперировали соединениями в несколько тысяч человек. Комплект вооружения был традиционным для того времени – сабли, копья, булавы и боевые топоры. Мечи не пользовались популярностью у булгарской знати, а легковооруженные всадники вообще ограничивались луком и стрелами. Арсенал пехоты состоял из копий и топоров. С XIII века значение пехоты возросло.

В ходе боевых действий для переброски войск булгары активно использовали речной флот. Благодаря русским летописям мы знаем, что булгары несколько раз подступали к русским городам на ладьях, использовали флотилии лодок для переправ и подвоза подкреплений.

Волжская Булгария и ее соседи

В X веке наиболее прочные и дружеские связи у Волжской Булгарии установились со странами ислама – прежде всего, с державой Саманидов и Багдадским халифатом. Булгарские посольства посещали Бухару, Самарканд, Багдад. Булгарские юноши ездили совершенствовать свое образование в страны Востока. Некоторые из них достигли всеобщего признания и уважения. Так Ходжа Ахмед ал-Булгари был учителем великого завоевателя Махмуда Газневи, Тадж ад-Дин ал-Хасан ал-Булгари стал известен как автор трактата по фармакологии «Большое противоядие», Йакуб ибн-Нугман написал историю Булгарии.

Письменные сведения о связях булгар с тюркскими племенами Поволжья и Южного Урала весьма фрагментарны. Видимо, до начала XII века отношения носили мирный характер. Культурная экспансия Булгарии выражалась, например, в том, что часть кочевников приняла ислам. В XII веке, когда булгарское влияние распространилось на Нижнюю Волгу вплоть до Саксина, булгары пришли в соприкосновение с воинственными донскими кипчаками. Так, в 1117 году булгары отравили конфликтовавшего с ними хана Аепу, тестя Юрия Долгорукого. В конце XII века булгарские князья привлекали наемные отряды кипчаков и йемеков во время междоусобиц.

Волжская Булгария и Русь

Западным соседом Булгарии были русские княжества. Из летописей нам известно минимум о 14 вооруженных конфликтах между русскими и булгарами с 985 по 1224 гг. В 985, 994 и 997 гг. великий князь киевский Владимир Святославович со своим воеводой Добрыней трижды ходил на Булгарию с целью заключения выгодных торговых договоров относительно Великого Волжского пути.

В 1088, 1107 и 1152 гг. булгары совершили набеги на Муром, Суздаль и Ярославль соответственно. С середины XII столетия усилившееся суздальское княжество начало ответное экспансионистское движение на булгарские земли. Грозный Андрей Боголюбский в 1164 году сжег Бряхимов (по мнению некоторых исследователей, под этим именем подразумевался Болгар), а его сын Мстислав в 1171 году совершил набег на приграничные районы Булгарии. В 1183 году на Волжскую Булгарию двинулась коалиция из девяти суздальских, рязанских, муромских, смоленских русских князей во главе с Всеволодом Большое Гнездо. Русские при поддержке половецких отрядов осадили «Великий город», но через 10 дней вынуждены были снять осаду и отступить.

В 1186 и 1205 гг. Всеволод предпринял разорительные набеги на булгарские земли, захватил богатую добычу, но не сумел взять ни одного города. В 1218 году булгары напали на Устюг. В ответ в 1220 году суздальцы, ведомые князем Святославом Всеволодовичем, попытались закрепиться в устье Камы, чтобы взять под контроль большой торговый путь на Урал. 15 июня русские ратники штурмом захватили Ошель. Одновременно устюжский полк разорил несколько поселений Нижнего Прикамья. В 1221 году в качестве волжского форпоста суздальцы основали Нижний Новгород. Боевые действия в приграничных районах продолжались еще несколько лет и закончились миром, утвердившим положение, существовавшее до войны.

Гибель Волжской Булгарии

В разгар последнего противостояния Волжской Булгарии и Владимиро-Суздальского княжества в половецких степях впервые появились монгольские тумены. В 1223 году 30-тысячный корпус Джебэ и Субедея вышел через Иран, Кавказ в Приазовье, где в печальной для русской истории битве на Калке разгромил цвет южных княжеств. На обратном пути, как пишет арабский историк Ибн ал-Асир, монгольское войско попало в засаду, устроенную булгарами, вероятно, у Золотаревского городища в излучине реки Суры. Монголы понесли чувствительные потери и отступили на Нижнюю Волгу, а оттуда в родные кочевья.

Новая встреча с беспощадными завоевателями не заставила себя ждать. В 1229 году началась война в Заволжье и в районе расположенного в волжской дельте Саксина. Население этого крупного торгового города составляли булгары и сувары. Боевые действия около Саксина, подробности которых нам не известны, продолжались несколько лет и закончились отступлением монгольских сил. В 1232 году отряды улуса Джучи ударили по самой Волжской Булгарии и вновь встретили упорное сопротивление.

Перелом наступил после Великого курултая 1235 года, на котором было объявлено об общемонгольском походе на Запад. Осенью 1236 года «безбожные татарии в силе тяжкой» обрушились на столицу Волжской Булгарии Биляр. Несмотря на отчаянное сопротивление, этот крупнейший город Восточной Европы после ожесточенно приступа пал и подвергся грабежу и уничтожению, а население – тотальному истреблению или рабству. В течение нескольких следующих месяцев монголы захватили более 60 укрепленных городов и крепостей и окончательно сломили сопротивление булгар.

Наследие

После вхождения в состав Золотой Орды Волжская Булгария превратилась в отдельный улус. Новыми центрами региона стали города Кашан, Жукотин и Елабуга, позднее Казань. Экономика, особенно торговля, интегрировалась в систему империи Чингисхана. В городе Болгар появился большой монетный двор. Археологические исследования показывают идентичность основ материальной культуры Волжской Булгарии и Булгарского улуса, преемственность местного населения. Однако смена элиты с булгарской на татаро-монгольскую, или восприятие местной элитой татаро-монгольских образцов, привели к проекции названия правящего слоя на все население. Булгары стали татарами.

Подобные процессы происходили не только на Средней Волге, но и по всей Великой степи. В середине XV века наследником Булгарского улуса стало Казанское ханство. В 1552 году оно вошло в состав России. В конце XIX века среди татарской интеллигенции в поисках своей идентичности возникла идеология булгаризм. В наши дни наследию Волжской Булгарии уделяется большое внимание – ее археология, культура, традиции изучаются специалистами, организуются тематические выставки, лекции, семинары. Будем надеяться, что эти усилия помогут лучше осветить историю этого замечательного государства, и впереди нас ждет много удивительных открытий.

Источник обложки: https://kavkaz-cmb.ru/novosti/2022/06/898/