Варяги: что об этом нужно знать. Исторический канон и «трудный вопрос» №1 (А) После того, как в предыдущих статьях мы уже рассмотрели общее содержание Историко-культурного стандарта (ИКС) и его совместимость с нынешними школьными учебниками, самое время обратиться к 20 «трудным вопросам», особо выделенным создателями ИКС.В этом деле я присоединяюсь к Валентину Жаронкину, который на портале «История.рф» уже открыл свой цикл – справедливо рассматривая «трудные вопросы". На чтение: 10 минут

После того, как в предыдущих статьях мы уже рассмотрели общее содержание Историко-культурного стандарта (ИКС) и его совместимость с нынешними школьными учебниками, самое время обратиться к 20 «трудным вопросам», особо выделенным создателями ИКС.

В этом деле я присоединяюсь к Валентину Жаронкину, который на портале «История.рф» уже открыл свой цикл – справедливо рассматривая «трудные вопросы» как костяк русской истории, с точки зрения идейно-воспитательной.

Мы же, в свою очередь, здесь и далее попытаемся:

- во-первых, кратко объяснить содержание каждого из «трудных вопросов», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

- во-вторых, проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Трудный вопрос № 1 сформулирован в ИКС так:«Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе».

Мне кажется, что по-настоящему сложных аспектов здесь три:

1) какие государства предшествовали Древнерусскому;

2) какую роль сыграли в образовании этих и Древнерусского государств чужеземцы, именуемые в «Повести временных лет» варягами;

3) какова была этническая природа варягов?

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Зародышами первых восточнославянских государств принято считать племенные княжения , существовавшие, согласно «Повести временных лет», у каждого из 12 восточнославянских племенных союзов и возникшие не позднее VIII века. Это ещё протогосударства или «недогосударства», если можно так выразиться.

Настоящие же государства появляются в первой половине IX столетия. Это были своего рода федерации племенных княжений . Появление их было ускорено тем, что как раз тогда стали очень востребованными два трансконтинентальных торговых пути, проходивших через земли восточных славян – Волжский и Днепровский. Контролировать эти пути было очень выгодно – но контролировать их могла лишь верхушка большого, сильного государства.

Федераций племенных княжений известно две. Одна располагалась на севере восточнославянской территории, в землях словен (ильменских), кривичей, чуди и веси, а центр её находился в районе будущего Новгорода на реке Волхов. Вторая возникла на юге, в Среднем Поднепровье, а центром её стал стоявший в земле полян Киев. Считалось, что именно эти два государства упоминаются в арабских источниках IX – X веков под названиями «Славия» и «Куява»; в советской же исторической науке их условно именовали «Киевским» и «Новгородским» государствами.

С «Киевским» государством связывают Русский каганат , факт существования которого зафиксировали германские «Бертинские анналы», в рассказе о прибытии в мае 839 года к императору франков Людовику Благочестивому послов от «хакана росов». Действительно, Киев находился в сфере влияния Хазарского каганата, и киевские князья скорее могли заимствовать у главы этой могущественной тюркской державы тюркский титул «хакан» («каган»). Однако некоторые историки считают, что Русский каганат – это «Новгородское» государство.

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Почти сразу же во главе обоих государств оказываются те, кого на Руси потом называли варягами . Во главе «Киевского государства» – Аскольд и Дир , во главе «Новгородского», около 862 г., – Рюрик (а частями «Новгородского» государства тогда же стали управлять братья Рюрика Синеус и Трувор ).

Сразу же оговорим: варяги – это скандинавы; те, кого на Западе называли норманнами. И дело тут не только в свидетельстве «Повести временных лет», из которого явствует, что варягами восточные славяне называли северогерманские, в основном скандинавские этносы. Филологи подтверждают чисто скандинавское происхождение имён «Аскольд», «Дир», «Рюрик», «Трувор», «Синеус». А археологи, раскапывавшие Рюриково городище в городской черте современного Великого Новгорода – тот самый град, куда, согласно «Повести временных лет», около 862 г. пригласили Рюрика, – как раз в слоях середины IX века обнаружили резкое возрастание числа вещей скандинавского происхождения.

Соответственно, версию, согласно которой, варяги – это западные славяне с южного побережья Балтики, надо признать несостоятельной.

Появление во главе восточнославянских государств «лиц скандинавской национальности» не должно вызывать особого удивления. Ведь IX столетие – это время, когда дружины скандинавских князей (конунгов) рыскали по всей Европе, промышляя разбоем или наёмничеством. И там, где могли, эти конунги приходили к власти.

Каким же образом они оказались у власти в восточнославянских государствах? В «Киевском» – неизвестно как, а в «Новгородском», согласно «Повести временных лет» – мирным путём, по договору с местными жителями. В начале 860-х годов в этом государстве началась междоусобица, исчез «наряд» (единая власть), и жители его – поскольку «наряда нет» – пригласили «княжить и владеть» ими варягов.

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Из этого рассказа видно, во-первых, что приглашавшие уже знали, что такое государственность – раз звали «княжить» (в значении «осуществлять власть в стране»). А, во-вторых, становятся понятны причины приглашения для руководства государством иноземцев – ведь только так можно было выйти из состояния гражданской войны. Если власть достанется одной из участвующих в ней сторон, то другая затаит недовольство – а это чревато новой усобицей. Не лучше ли отдать власть «третьей силе», иноземцу – по принципу «ни вашим, ни нашим»? В этом случае можно также надеяться, что глава государства будет судить и рядить по справедливости. Ведь для него, для «человека со стороны», все местные одинаковы.

Версия уважаемых академиков Д.С. Лихачёва и Б.А. Рыбакова о легендарности рассказа о призвании варягов, о том, что Рюрик был приглашён в качестве предводителя наёмного войска, а власть захватил силой, умозрительна. Она не находит подтверждения в источниках.

А далее, около 882 г. преемник Рюрика на посту главы «Новгородского» государства, скандинавский князь Олег (Эльгу) Вещий , захватил Киев и объединил «Новгородское» государство с «Киевским». Получившееся в результате государство (со столицей в Киеве) и называют в науке Древнерусским .

Это – те данные, которые научно установлены сегодня. Как они интерпретируются для подростков – предмет следующих заметок.

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Значение слов и понятий: Древнерусская народность , Древнерусское государство , Варяги , Рюрик , Норманская теория , Великий Новгород

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