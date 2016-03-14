Варяги: что об этом нужно знать. Исторический канон и «трудный вопрос» №1 (А)
После того, как в предыдущих статьях мы уже рассмотрели общее содержание Историко-культурного стандарта (ИКС) и его совместимость с нынешними школьными учебниками, самое время обратиться к 20 «трудным вопросам», особо выделенным создателями ИКС.В этом деле я присоединяюсь к Валентину Жаронкину, который на портале «История.рф» уже открыл свой цикл – справедливо рассматривая «трудные вопросы".
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После того, как в предыдущих статьях мы уже рассмотрели общее содержание Историко-культурного стандарта (ИКС) и его совместимость с нынешними школьными учебниками, самое время обратиться к 20 «трудным вопросам», особо выделенным создателями ИКС.
В этом деле я присоединяюсь к Валентину Жаронкину, который на портале «История.рф» уже открыл свой цикл – справедливо рассматривая «трудные вопросы» как костяк русской истории, с точки зрения идейно-воспитательной.
Мы же, в свою очередь, здесь и далее попытаемся:
- во-первых, кратко объяснить содержание каждого из «трудных вопросов», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;
- во-вторых, проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.
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Трудный вопрос № 1 сформулирован в ИКС так:«Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе».
Мне кажется, что по-настоящему сложных аспектов здесь три:
1) какие государства предшествовали Древнерусскому;
2) какую роль сыграли в образовании этих и Древнерусского государств чужеземцы, именуемые в «Повести временных лет» варягами;
3) какова была этническая природа варягов?
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Зародышами первых восточнославянских государств принято считать племенные княжения, существовавшие, согласно «Повести временных лет», у каждого из 12 восточнославянских племенных союзов и возникшие не позднее VIII века. Это ещё протогосударства или «недогосударства», если можно так выразиться.
Настоящие же государства появляются в первой половине IX столетия. Это были своего рода федерации племенных княжений. Появление их было ускорено тем, что как раз тогда стали очень востребованными два трансконтинентальных торговых пути, проходивших через земли восточных славян – Волжский и Днепровский. Контролировать эти пути было очень выгодно – но контролировать их могла лишь верхушка большого, сильного государства.
Федераций племенных княжений известно две. Одна располагалась на севере восточнославянской территории, в землях словен (ильменских), кривичей, чуди и веси, а центр её находился в районе будущего Новгорода на реке Волхов. Вторая возникла на юге, в Среднем Поднепровье, а центром её стал стоявший в земле полян Киев. Считалось, что именно эти два государства упоминаются в арабских источниках IX – X веков под названиями «Славия» и «Куява»; в советской же исторической науке их условно именовали «Киевским» и «Новгородским» государствами.
С «Киевским» государством связывают Русский каганат, факт существования которого зафиксировали германские «Бертинские анналы», в рассказе о прибытии в мае 839 года к императору франков Людовику Благочестивому послов от «хакана росов». Действительно, Киев находился в сфере влияния Хазарского каганата, и киевские князья скорее могли заимствовать у главы этой могущественной тюркской державы тюркский титул «хакан» («каган»). Однако некоторые историки считают, что Русский каганат – это «Новгородское» государство.
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Почти сразу же во главе обоих государств оказываются те, кого на Руси потом называли варягами. Во главе «Киевского государства» – Аскольд и Дир, во главе «Новгородского», около 862 г., – Рюрик (а частями «Новгородского» государства тогда же стали управлять братья Рюрика Синеус и Трувор).
Сразу же оговорим: варяги – это скандинавы; те, кого на Западе называли норманнами. И дело тут не только в свидетельстве «Повести временных лет», из которого явствует, что варягами восточные славяне называли северогерманские, в основном скандинавские этносы. Филологи подтверждают чисто скандинавское происхождение имён «Аскольд», «Дир», «Рюрик», «Трувор», «Синеус». А археологи, раскапывавшие Рюриково городище в городской черте современного Великого Новгорода – тот самый град, куда, согласно «Повести временных лет», около 862 г. пригласили Рюрика, – как раз в слоях середины IX века обнаружили резкое возрастание числа вещей скандинавского происхождения.
Соответственно, версию, согласно которой, варяги – это западные славяне с южного побережья Балтики, надо признать несостоятельной.
Появление во главе восточнославянских государств «лиц скандинавской национальности» не должно вызывать особого удивления. Ведь IX столетие – это время, когда дружины скандинавских князей (конунгов) рыскали по всей Европе, промышляя разбоем или наёмничеством. И там, где могли, эти конунги приходили к власти.
Каким же образом они оказались у власти в восточнославянских государствах? В «Киевском» – неизвестно как, а в «Новгородском», согласно «Повести временных лет» – мирным путём, по договору с местными жителями. В начале 860-х годов в этом государстве началась междоусобица, исчез «наряд» (единая власть), и жители его – поскольку «наряда нет» – пригласили «княжить и владеть» ими варягов.
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Из этого рассказа видно, во-первых, что приглашавшие уже знали, что такое государственность – раз звали «княжить» (в значении «осуществлять власть в стране»). А, во-вторых, становятся понятны причины приглашения для руководства государством иноземцев – ведь только так можно было выйти из состояния гражданской войны. Если власть достанется одной из участвующих в ней сторон, то другая затаит недовольство – а это чревато новой усобицей. Не лучше ли отдать власть «третьей силе», иноземцу – по принципу «ни вашим, ни нашим»? В этом случае можно также надеяться, что глава государства будет судить и рядить по справедливости. Ведь для него, для «человека со стороны», все местные одинаковы.
Версия уважаемых академиков Д.С. Лихачёва и Б.А. Рыбакова о легендарности рассказа о призвании варягов, о том, что Рюрик был приглашён в качестве предводителя наёмного войска, а власть захватил силой, умозрительна. Она не находит подтверждения в источниках.
А далее, около 882 г. преемник Рюрика на посту главы «Новгородского» государства, скандинавский князь Олег (Эльгу) Вещий, захватил Киев и объединил «Новгородское» государство с «Киевским». Получившееся в результате государство (со столицей в Киеве) и называют в науке Древнерусским.
Это – те данные, которые научно установлены сегодня. Как они интерпретируются для подростков – предмет следующих заметок.
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Значение слов и понятий: Древнерусская народность, Древнерусское государство, Варяги, Рюрик, Норманская теория, Великий Новгород
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