Варяги Варяги. Этим термином (от древнескандинавского vaeringjar – «давшие клятву [верности]») в Древней Руси X – XII вв. называли:1) наёмных скандинавских воинов на службе у древнерусских князей (X – XI вв.) и2) скандинавские и другие северогерманские (например, англов) этносы в целом. На чтение: 4 минуты

Варяги. Этим термином (от древнескандинавского vaeringjar – «давшие клятву [верности]») в Древней Руси X – XII вв. называли:

1) наёмных скандинавских воинов на службе у древнерусских князей (X – XI вв.) и

2) скандинавские и другие северогерманские (например, англов) этносы в целом.

В соответствии со вторым значением этого слова, к варягам летописец начала XII в. относит и «русь», к которой около 862 г. обратилась за правителем коалиция словен (ильменских), кривичей, чуди и веси и которая пришла в земли коалиции вместе со своими предводителями Рюриком, Синеусом и Трувором.

Действительно, это были скандинавские дружинники, которые уже при Олеге Вещем передали своё профессиональное название «русь» (так восточные славяне переиначили древнескандинавское rotħer – «гребец») восточнославянским дружинникам. Скандинавские дружинники и их предводители – конунги (византийский император Константин Багрянородный именовал их архонтами; например, Свенельд) – служили киевским князьям (каганам) еще и в Х в. Это их имена содержатся в текстах договоров Олега Вещего (911 г.) и Игоря Старого (945 г.) с Византией, и это их следы их пребывания находили и находят археологи в Гнездове (рядом со Смоленском), Старой Ладоге, на Рюриковом Городище (рядом с Новгородом) и в других населённых пунктах Древней Руси.

В качестве же наёмных воинов скандинавы в X – XI вв. были известны по всей Европе: нехватка земли вынуждала жителей Скандинавии становиться профессиональными воинами и добывать пропитание грабежом чужих земель или наёмничеством. Постоянная боевая практика делала скандинавов, наверное, лучшими в тогдашней Европе воинами – славившимися яростью и натиском в бою.

Самый ранний из известных случаев приглашения наёмников-скандинавов относится к 944 г., когда киевский князь Игорь Старый использовал их в своём втором походе на Византию.

Особенно большую роль в политической истории Древней Руси варяжские наемники сыграли в конце X – начале XI в., когда их активно использовали в борьбе со своими врагами Владимир Святославич и Ярослав Мудрый. Здесь сказалось то обстоятельство, что в начале своей политической деятельности оба они княжили в Новгороде, а этот город поддерживал постоянные связи со Скандинавией. О службе скандинавских наемников этим князьям повествуют как русские, так и скандинавские источники (например, Сага об Эймунде).

В 978 г. (по хронологии, уточнённой А.Ю. Карповым; традиционная датировка – 980 г.) наёмники-варяги помогли Владимиру Святославичу изгнать из Киева его брата Ярополка – после чего заявили Владимиру: «Это наш город, мы его взяли» и потребовали, чтобы киевляне уплатили им выкуп. Владимир, однако, сумел заставить их отказаться от этого намерения – соблазнив варягов перспективой службы византийскому императору.

В 988 г. именно наёмники-варяги стали той военной силой, которую Владимир Святославич прислал на помощь византийским императорам Василию и Константину, изнемогавшим в борьбе с мятежным военачальником Вардой Фокой.

В ходе усобиц между сыновьями Владимира Святославича в 1015 – 1019 гг. наемники-варяги составляли значительную часть войска Ярослава Мудрого, с которым тот дважды – в 1016 и 1019 гг. – овладевал Киевом, выгоняя оттуда Святополка Окаянного. В июле 1018 г. варяги участвовали в неудачном для Ярослава сражении с союзником Святополка польским королем Болеславом Храбрым на реке Западный Буг.

Во время усобицы между Ярославом Мудрым и его братом Мстиславом Владимировичем в 1024 г. все войско Ярослава состояло из варяжского отряда во главе с Якуном (Хаконом) – который и был разбит Мстиславом в сражении при Листвене.

Последний зафиксированный в источниках случай найма русскими князьями варягов относится к 1043 г., когда варяжский отряд участвовал в неудачном походе князя Владимира Ярославича на Византию.

Художественный образ

Самый известный случай целенаправленного изображения варягов в отечественном кино – советско-норвежский фильм Станислава Ростоцкого и Кнута Андерсена «И на камнях растут деревья» (1985), снятый по повести Ю. Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей». На историческую достоверность приключенческая картина не претендовала изначально.

В других фильмах на средневековую тематику (например, «Ярославна, королева Франции» Игоря Масленникова по роману А. Ладинского, 1978) варяги присутствуют как непременная часть древнерусской повседневности.

Литература

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005. Пчёлов Е.В. Рюрик. М., 2010. Скрынников Р.Г. История Российская. IX – XVII вв. М., 1997.

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Обложка: Н.К.Рерих "Заморские гости". Серия "Начало Руси. Славяне". 1901. Холст, масло. 85x112,5 см. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Источник: https://ru.wikipedia.org