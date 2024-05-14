Славяне и финно-угры Некоторые страны высказывают мнение, что россияне на самом деле не славяне, а финно-угры. И здесь стоит разобраться. На чтение: 5 минут

Русские или финно-угры?

Русский народ появился в междуречье Оки и Волги. Если внимательно изучить карту России, можно увидеть, что многие географические объекты точно не славянского происхождения. Пахра, Талдом и другие: если вернуться на тысячелетие назад, можно увидеть, что и территории эти населяли финские племена мурома, меря и мещера. Поэтому у названий финноязычное происхождение. При этом мурома остались в названии города во Владимирской области, а вот мерь исчезла совсем.

Меря занимали территорию Подмосковья в районе нынешнего Звенигорода от Москвы-реки до Волги. Жили немногочисленными поселениями на окраинах озер рек и лесов. Основной вид деятельности – собирательство, рыбная ловля, охота и земледелие. Стоит отметить, что огородничество было не очень успешным, так как из-за климатических условий почвы давали небольшой урожай.

Меря также язычники, но уже с культом камней. Кстати, один из таких – Синий камень – можно увидеть в Переславле-Залесском недалеко от Плещеева озера. Туда до сих пор стекаются не только туристы, но и паломники.

Стоит выделить и погребальные традиции этой народности. Умерших меря сжигали на больших кострах на берегу водоемов.

Появление славян

Славяне начали заселять Залесье в начале второго тысячелетия н.э. Причем колонизация проходила с трех сторон. Кривичи и ильменские словене сначала пришли с запада и северо-запада (нынешний Новгород и Смоленск). Вятичи пришли с юга, за ними радимичи и северяне. Жители южной Руси и юго-западной массово мигрировали уже когда появилось Древнерусское государство и заняли Волго-Окское междуречье. Кстати, новые города они называли именами родных мест. Например, Владимир, Перемышль, Переяславль и другие. Славян было настолько много, что их численность стала преобладать.

Куда делось финское население?

По информации многочисленных источников славяне занимали эти территории мирно, но на этой почве не исключены конфликты и волнения. Археологи нашли доказательства, что финны и славяне были соседями. Например, под Ярославлем исследователи нашли и славянские, и скандинавские останки. Неудивительно, ведь именно викинги преобладали по численности в этом месте.

Скорее всего из-за массового пришествия славян, финны попросту растворились в этой колонизации. Во-первых, славян было значительно больше, во-вторых, их уровень развития существенно отличался от аборигенского – финны были диковатыми племенами, о политических сходках не могло быть и речи.

Стоит отметить, что славяне заселяли уже освоенные финнами земли. Это является возможной причиной переселения меря в густые леса Заволжья. Некоторые иссоедователи ассоциируют это племя с современной мордвой или марийцами.

Новые меряне

Некоторые энтузиасты, особенно с возросшим интересом в последнее время к финно-угорским народам, пытаются доказать, что меряне внесли более весомый вклад в историю русского государства, чем было принято считать прежде. Стремление настолько рьяное, что зафиксированы попытки искусственно создать новые этнические группы, которые якобы остались единственными последователями мерян.

Но всё-таки стоит отметить, что влияние этого народа действительно было ощутимым для развития нашего государства. По сути, эта небольшая группа – основа начала истории Северо-Восточной Руси. Их расселение положило начало территориям нового Ростовского княжества, которое впоследствии стало Ростово-Суздальской землей или Суздальско-Владимирской Русью.

На сегодняшний день никаких следов мери не осталось. Отсутствует всякая информация, о загадочном племени напоминают только географические названия населенных пунктов, озер и рек.