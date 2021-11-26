ПРИЛАДОЖСКИЕ КУРГАНЫ

ПРИЛАДОЖСКИЕ КУРГАНЫ - археологическая культура второй половины IX - XI веков на низменностях к югу и юго-западу от Ладожского озера.

На вос­то­ке и юге ог­ра­ни­че­на Веп­сов­ской воз­вы­шен­но­стью и Тих­вин­ской гря­дой, на за­па­де и юго-за­па­де - бо­ло­ти­стым ме­ж­ду­речь­ем Ся­си и Вол­хо­ва, на се­ве­ро-за­па­де - ланд­шаф­та­ми Ла­дож­ско-Онеж­ско­го ме­жо­зе­рья.

Па­мят­ни­ки изу­ча­лись с начала XVIII века, тер­мин «культура приладожских курганов» вве­дён В.И. Рав­до­ни­ка­сом в 1920-1930-х годах.

Ха­рак­тер­ны кур­га­ны, пла­ни­ров­ка ко­то­рых на­по­ми­на­ет дом: пер­во­на­чаль­ная фор­ма на­сы­пи, как пра­ви­ло, квад­рат­ная в пла­не; с оча­гом, очаж­ной ут­ва­рью, ке­ра­ми­кой в цен­тре; в ря­де слу­ча­ев - на­ли­чие муж­ской и жен­ской по­ло­вин. Ос­тат­ки тру­по­сож­же­ний «на сто­ро­не» ино­гда по­ме­ща­лись в ке­ра­мические горш­ки или бе­ре­стя­ные туе­са. Ран­ние тру­по­по­ло­же­ния в основном вы­тя­ну­ты на спи­не в ме­ри­дио­наль­ном на­прав­ле­нии, позд­ние - ори­ен­ти­ро­ва­ны на за­пад. В на­сы­пи про­сле­жи­ва­ют­ся ко­ст­ри­ща, ве­ро­ят­но, ри­туаль­ные. Часть пред­ме­тов, не быв­ших в ог­не, рас­по­ло­же­на от­дель­но от по­гребе­ний. Ме­чи , ко­пья, бое­вые то­по­ры, клё­па­ные кот­лы, ко­ва­ные ско­во­ро­ды, ско­во­род­ни­ки (слу­жи­ли для за­хва­ты­ва­ния и под­ни­ма­ния го­ря­чей ско­во­ро­ды), очаж­ные ло­па­ты из вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го же­ле­за, ряд пред­ме­тов убо­ра (в том числе скор­лу­по­об­раз­ные фи­бу­лы, брас­ле­ты и другие) ти­пич­ны для па­мят­ни­ков Скан­ди­на­вии ви­кин­гов эпо­хи; шу­мя­щие и зоо­морф­ные под­вес­ки, пряж­ки и другие - для куль­тур финского кру­га. Кру­го­вая ке­ра­ми­ка сде­ла­на, ве­ро­ят­но, в Ста­рой Ла­до­ге. По­се­ле­ния не изу­че­ны.

Т. Ар­не и другие исследователи свя­зы­ва­ли приладожских курганов с ко­ло­ния­ми скан­ди­на­вов, воз­ник­шими на тор­го­вых пу­тях IX-X веков, Рав­до­ни­кас - с фео­да­ли­зи­рую­щей­ся ме­ст­ной ро­до­вой зна­тью. В.А. На­за­рен­ко вы­де­лял в об­ря­де культуры приладожских курганов восточно-финской тра­ди­ции и влия­ние куль­ту­ры со­пок. Фи­нал культуры приладожских курганов свя­зан с хри­стиа­ни­за­ци­ей и рас­про­стра­не­ни­ем про­дук­ции древне-русского городского ре­мес­ла. Но­си­те­ли культуры приладожских курганов при­ня­ли уча­стие в фор­ми­ро­ва­нии ка­рел-лив­ви­ков, от­час­ти - других групп ка­рел и веп­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)