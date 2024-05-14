Куда пропали финно-угры? Большая часть финно-угорских народов не сохранилась. Связано это, в первую очередь, с централизацией Руси и появлением христианства.

Исчезновение народов

Большая часть финно-угорских народов не сохранилась. Связано это, в первую очередь, с централизацией Руси и появлением христианства. Библию адаптировали под славянский язык, а вот про финно-угров в этом плане забыли. Требование покреститься и проходить традиционные церковные обряды на русском языке «растворили» финно-угров в славянской массе. Со временем это привело к утрате и языка, и индивидуальности этого племени. В первую очередь, исчезли меря, мещеря, мурома и чудь, но карелы до наших дней сохранились.

Кстати, сражение между славянами и финно-уграми всё-таки состоялось. В «Повести» описывается, что «чуди» ответили на принятие христианства вооруженным сопротивлением, вплоть до массовых самоубийств.

Неизвестно носила ли эта борьба массовый или единичный характер. И точно ли она была из-за религии или имела место по другой причине. Благо, что с крещением Руси пришла письменность и мы получили хоть какую-то информацию об этих событиях. Примечательно, что с этого момента славяне стали относиться к своим соседям с опаской, так как стали считать финно-угров колдунами. Прежде всего славян пугало то, что племя предпочитает жить в лесу, проводит многочисленные обряды, и многие из них с неохотой приняли христианство. Огромную роль сыграла и причастность финно-угров к общению с духами, а также наличие шаманов.

Несмотря на то, что многие финно-угры исчезли, на территории России есть и многочисленные представители этой народности. Они присоединилась уже в эпоху рассвета Московской Руси, когда та продолжала свое расширение на восток. Самое большое число финно-угров осталось в Поволжье. Ханты, удмурты и другие заняли территорию вдоль Волги вплоть до Западной Сибири. В Поволжье князь Святослав заключил военный союз. Но чем дальше, тем сильнее отношения накалялись.

Таким образом, появился Нижний Новгород для защиты от набегов финно-угров. На тот момент те уже могли потягаться со славянами военной силой. Они также совершали ответные набеги на своих соседей. Примечательно, что те и другие привлекали в свои армии другие народности.

В отношениях между славянами и финно-уграми расставило точки нашествие татаро-монгольского ига. Тех, кто не подчинился славянам за несколько десятков лет захватил Батый. Часть суверенитета местные князья сохранили, но их государства существенно ослабли.

После того как Иван Грозный завоевал ханство и Русь стала свободной от татаро-монгольского ига, финно-угры автоматически стали частью славянского государства вместе с марийцами, удмуртами и мордвой. Но мирно существовать языческие племена по-прежнему не могли. Высокие налоги вынуждали их регулярно бунтовать.

Примечательно, что к крещению большинство финно-угров отнеслись с меньшим сопротивлением. Скорее отреагировали молчаливо, а кто-то даже сохранил двоеверие. Но славяне тоже не остались в стороне, часть традиций перемешалась с языческими, например, сожжение чучела на Масленицу. В конце концов, в Российской Империи эти религии искоренили, но в некоторых областях, например, Удмуртии и Мордовии можно встретить проведение старинных ритуалов и обрядов.

В конечном итоге финно-угры частями распространились по всей России и у каждой свои традиции, обычаи и культура.

Карелы. Этот народ, в отличие от всех остальных финно-угорских племен сохранил свой язык и уникальность. Одними из первых столкнулись со славянами, были частью Новгородской Руси.

Мордва. Включают в себя почти миллион человек и делятся на эрзян и мокшан. Именно этот народ хорошо характеризует финно-угров. Они поселились в Поволжье и создали свои феодальные царства, правителей которых назвали каназорами. Примечательно, что некоторые княжества этих народов воевали не только с русскими, но и между собой. Но после попадания под гнёт татаро-монгольского ига они вошли в состав Казанского ханства, которое после Ивана Грозного перешло во владение Руси.

Дальше мордва из века в век поступательно перетекала в христианство и большая часть их культуры канула в лету.

Марийцы. Марийцы в отличие от остальных финно-угорских народов рьяно сопротивлялись христианству и не спешили присоединяться к Руси. Были сторонниками всяческих восстаний и волнений, защищая свою индивидуальность. Но позже, как и мордва, попали под власть Российского царства в составе казанского ханства. И славятся тремя крупными восстаниями. Сегодня марийцев называют «последними язычниками Европы», как источник важной информации о традициях и ритуалах того времени.