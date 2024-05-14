Особенности финно-угорских народов Финно-угры занимали обширную часть Волжского побережья. Эта народность делилась на финнов и угров. Основным занятием этого племени было земледелие. На чтение: 5 минут

Особенности финно-угорских народов

Финно-угры занимали обширную часть Волжского побережья. Эта народность делилась на финнов и угров. Основным занятием этого племени было земледелие. У марийцев и мордвы популярностью пользовалась охота, животноводство и рыбная ловля. Охота проводилась следующим образом: несколько групп объединялись, гнали животное в водный тупик, из которого оно не могло бы выбраться и все вместе забивали копьями или топорами. Кроме охоты, выращивали овощи. Садоводство было развито хуже, поэтому питались тем, что растет само по себе, то есть дикими плодами.

Жилище этой народности менялось вместе с климатом и изменением социальных факторов. Строили их, в основном, около рек, потому что почва там была пригодна для пашни, а следовательно, можно было спокойно заниматься земледелием и огородничеством. К тому же трава возле рек была зеленее, что было очень хорошо для выращивания скота.

Их дома были схожи со славянскими: строились из дерева, треть находилась под землей, двери и окна низкие. Топили дровами, золу от которых выбрасывали рядом с домом. Отсюда до сих пор можно заметить черный цвет почвы на Урале. Печь в доме стояла как у славян – в углу при входе.

Одежда финно-угров отличалась необычными деталями и представляла собой целую систему элементов, где каждый из них обладал своим смыслом. Преобладали белый, черный и красные цвета. Еще одна особенность – обилие вышивки как на одежде, так и на головных уборах.

Питались финно-угры в основном продуктами огородничества. Каши считались повседневным и обрядовым кушаньем. Интересным блюдом была кулага: муку из ржи разводили водой и томили в печи, добавляя в нее ягоды для вкуса. Мёд использовали только по праздникам, в обрядах или как лекарство при различных заболеваниях.

Традиции и обряды. Особенности национальной кухни

О религии этих народов можно судить по фольклору из народных легенд. Финно-угры прежде всего были язычниками и поклонялись Богам природных явлений или земледелия и скотоводства.

Культы проходили массово в священных рощах в виде молитв. Для жертвоприношения использовалась птица, скот или еда.

В основном финно-угры питались рыбой, примечательно, что каждый вид не только готовили особым способом, но и употреблялся в пищу, в том числе, и в сыром виде. Диких зверьков и птиц ловили в силки для мяса. Из овощей популярностью пользовалась редька и репа. В почете были пряности, а именно: лук, хрен, борщевик. Кисели и каши варили из пшеницы и ячменя, из них же делали различные домашние колбасы.

Особенных черт кухня этой народности не имеет, но предпочтение отдавалось именно тем продуктам, которые были выращены в местности обитания племени, преимущественно своими руками.

Внешность финно-угорской народности

В этой народности удивительно сочетаются и монголоидные, и черты европеоидной расы. Особенно это заметно на примере мордвы мокша и эрзя. Они и низкорослые и высокие, с узкими лицами или выраженными скулами, со светлыми или темными волосами, голубыми или темными глазами.

Удмурты или вотяки, напротив, обладают выраженными чертами монголоидной расы: складка на верхнем веке, широкие скулы. Кстати, пресловутую складку у внутреннего угла глаза можно увидеть и у води, карел, эстонцев или ижоры.