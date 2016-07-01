Хазарский урок, или Почему развалился великий каганат Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм. Хазары. Что в имени этом? Мы точно не знаем, кто такие хазары. В историографии преобладает мнение об их тюркском происхождении. Скорее всего, предками хазар были потомки гуннов. Ведущие тюркологи доказывают близость хазарского языка к булгарскому. Советский историк М.И. Артамонов считает, что хазары сформировали свою государственность на осколках Тюркского каганата. Экономика Хазарского каганата сочетала в себе черты оседлого (в источниках читаем: «имеют города и сады»), и кочевого образа... На чтение: 12 минут

Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм.

Хазары. Что в имени этом?

Мы точно не знаем, кто такие хазары. В историографии преобладает мнение об их тюркском происхождении. Скорее всего, предками хазар были потомки гуннов. Ведущие тюркологи доказывают близость хазарского языка к булгарскому.

Советский историк М.И. Артамонов считает, что хазары сформировали свою государственность на осколках Тюркского каганата. Экономика Хазарского каганата сочетала в себе черты оседлого (в источниках читаем: «имеют города и сады»), и кочевого образа жизни, что несвойственно тюркам в I в. н.э.

Вполне возможно, хазары – это этнически неоднородный элемент, в состав которого входили тюркоязычные, а также угроязычные и ираноязычные компоненты. Огромные просторы Хазарии (территории вокруг нижней Волги и Дона), также косвенно свидетельствует о неоднородности этнического состава каганата. Вероятно, самоназвание «хазары» было объединяющим, и первоначально не являлось ни родовым, ни племенным. Воможно, термин «хазары» происходит от тюркского глагола kaz – означающий кочевания, или же от персидского hazar – означающий «тысяча». Есть в исторической науке и иные версии происхождения этнонима.

Первые более-менее достоверные сведения о хазарах содержатся в армянских письменных источниках, датированных концом II в. При этом у армянских и арабских хронистов есть совершенно фантастические свидетельства об участии хазар в завоевательных походах Александра Македонского (356 – 323 гг. до н.э.).

Грозный каганат

К VI в. н.э. относятся свидетельства о захвате хазарами закавказского города Чора, а также их возрастающем влиянии на Дербент (современный Дагестан). Во второй половине VII в. Хазария, как и Волжская Болгария , – это уже не провинция Тюркского каганата, а самостоятельное государство со сложившейся структурой и правящей династией во главе.

Без сомнения, молодое хазарское государство вело активную внешнюю политику и всячески стремилось расширить своё влияние. К концу VII в. власть хазар распространяется на Азовского-Каспийские степи и большую часть Крыма. Чуть позднее хазары успешно распространяют влияние на степи Восточной Европы.

К этому времени хазары уже успели дать отпор арабам в Закавказье. Именно фактор арабской экспансии можно считать основой причиной возникновения союза хазар с Византией. Хазары были опасными соперниками огромной, но раздираемой внутренними противоречиями Византийской империи. В частности, Каганат сыграл важную роль в судьбе Юстиниана II (685-695, 705-711 гг.), выступая то союзником, то противником императора. В этом контексте в византийских источниках приводится имя хазарского кагана Ибузира Глявана (первая треть VIII в.). Кстати, второй женой Юстиниана II была сестра хазарского кагана.

Стратегический союз хазар с Византией в VIII в. дал им возможность договориться о совместных действиях против арабов, а также разделить сферы влияния в Закавказье. Арабы в тот период предпринимают отчаянные попытки уничтожить Византию, однако Константинополь не без помощи хазар устоял (717-718 гг.). В сферу интересов Хазарского каганата тогда входила закавказская Албания, однако захват арабами значительных территорий в Закавказье помешал реализовать внешнеполитические амбиции хазар.

Кровопролитные противостояния с арабами (642-652 гг. и 722-737 гг.) тяжело дались хазарам. Арабы уничтожали людей, захватывали скот, уводили в рабство население Хазарии. Тем не менее, союз Хазарии с Византией дал свои результаты. Ромеи дорожили своими хазарскими союзниками, которые помогли ослабить, а затем и прекратить, давление арабов на Византию.

Хазарская самостийность

В то же время и Арабский халифат неоднократно добивался дружбы с хазарами. В 737 г. хазарский каган принимает мусульманство, но ислам так и не стал государственной религией. Неоднократные попытки христиан распространить свою религию в Хазарии не принесли успеха. Безусловно, в период своего расцвета в Хазарском каганате было много и мусульман и христиан, однако правящая верхушка сделала свой выбор в пользу иудаизма.

Этот загадочный выбор хазарских элит вызывает множество споров среди ученых. Скорее всего, новые формы социально-экономических отношений вызывали потребность в другой религиозной идеологии. Хазары выбрали иудаизм потому, что видели себя самостоятельными игроками в Евразии и не желали входить в орбиту влияния ни Византии (христиане), ни Халифата (мусульмане). В Дагестане, где находился первоначальный центр Хазарии, проживали евреи, которые, скорее всего и поспособствовали обращению элит в иудаизм.

Внешнеполитически – это было эффективно, а вот с точки зрения внутренней политики – нет. Иудаизм приняла только верхушка, а массы разделились: кто-то остался язычником, кто-то обратился в христианство, а некоторые и вовсе приняли ислам. Таким образом, отсутствие единого символа веры и, как следствие, объединяющей идентичности заложили основы для взаимного отчуждения элит и населения, которое в итоге стало роковым для Хазарского каганата.

Иудаизм не являлся мировой религией и не стремился к обращению других народов в свою веру, что в конечном счёте резко ограничивало мобилизационный потенциал этой религии. Иудаизм в Хазарии не объединял, а, наоборот, разъединял население. В то же время, в Хазарии воцарилась веротерпимость, которая была несвойственна Средневековью.

Устройство Каганата

Хазарский каганат представлял собой государство, опирающееся на знать (беки, тарханы, эльтеберы). Уже на начальном этапе развития хазарской государственности в результате внутриэлитной борьбы одному из родов удалось сконцентрировать всю полноту власти. Каганы же превратились в послушных марионеток, выполнявших сакрально-представительские функции. Фактический правитель именовался беком, а в дальнейшем каган-беком или царём («малик»).

С верховным каганом хазары связывали своё благополучие, однако, считалось, что с годами его божественная сила иссякает, поэтому нередки были случаи их убийства. Также бек мог убить верховного кагана по требованию народа. По сути, верховному кагану иногда приходилось быть «козлом отпущения». Известно, что верховный каган пребывал в постоянном затворничестве в своём дворце, у него был трон с балдахином и гарем. Народу он показывался редко, только по праздникам.

Фактически знать узурпировала общинную собственность и обогащалась за счёт торговли и внешних завоеваний. Арабский хронист первой половины Х в. Ибн-Руста говорит о наличии у хазар воинской повинности. А другой историк, Аль-Масуди, сообщает, что только у хазар на востоке была регулярная армия. Кстати, хазарская экономика производила не так много товаров (кожа, рыбий клей, скот). Каганат обогащался прежде всего за счёт войн и выгодного географического положения. Фактически это был перекрёсток торговых путей.

К Х в. Хазарский каганат вступил в полосу кризиса, вызванного резким усилением центробежных тенденций и ростом столкновений с соседними государствами. Волжская Болгария стремится освободиться от хазарского господства, на южных границах укрепляются независимые исламские эмираты. Однако наибольшую угрозу представляло молодое Древнерусское государство.

Роковое столкновение с Русью

В VII-VIII в., скорее всего, часть восточных славян платила хазарам дань (по серебряной монете или шкурке зверей с дыма, то есть со двора). Однако ещё в конце VIII-IX вв. поляне освободились от хазарского ига, а вокруг Киева стало складываться самостоятельное мощное государство. Походы русов на Каспийское море (913, 943 гг.) убедительно свидетельствуют: Хазария в Х в. уже недостаточно сильна, и не может противостоять Руси. Этим обстоятельством в полной мере воспользовался Святослав, нанесший смертельный удар Хазарии.

Святослав в 960-х годах (скорее всего, в 965 и 968/69 гг.) совершил два похода в Хазарию. Разгромив болгар и буртас, князь спустился вниз по Волге и разграбил Итиль, а потом добрался до Семендера и опустошил его. Это была не бессмысленная авантюра и не просто грабительский набег. Святослав не только разгромил хазар, но и овладел территориями на Волге, а также закрепился на Дону и в Керченском проливе.

В результате этих походов Хазария лишилась базы для своего существования. Как следствие, каганат начал стремительно терять своё былое величие. Влияние Руси, напротив, резко возрастает. Опорным пунктом русичей в этой части Евразии становится Тмутаракань. На протяжении второй половины Х – ХI вв. Тмутараканское княжество играет особую роль во внешней торговле Руси. Хазары же упоминаются в источниках исключительно в контексте Тмутараканского княжества. В ХI-XII вв. они окончательно исчезают со страниц истории не только как политическое образование, но и как народ. Последние, более-менее достоверные, упоминания о «дербентских хазарах» содержатся в грузинских летописях (конец XII в.).

***

Внутренние противоречия каганата не позволили хазарам продлить своё существование. Сыграв важную роль в ограничении арабской экспансии вглубь Евразии, Хазария сумела утвердить свою самобытность слишком дорогой ценой. Отчуждение знати от народа ослабило каганат, который оказался неспособен противостоять возрастающей силе Киевской Руси.

Литература:

Артамонов М.И. История хазар. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1962. Беленов Н.В. К этимологии этнонима «хазары» // Вестник современной науки. 2015. № 1. Новосельцев А.П. Города Хазарии // Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М: Наука, 1990.

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