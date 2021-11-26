ИТИЛЬ, город
ИТИЛЬ - исторический город, располагавшийся в дельте реки Итиль (Волга), последняя столица Хазарского каганата.
Крупный торгово-экономический центр. Перенос в Итиль центра государства из Дагестана произошёл, вероятно, в результате неудачных для каганата арабо-хазарских войн первой половины VIII века. Достоверные упоминания и описания Итиля появились в источниках не ранее X века. Возможно, прежде Итиль фигурировал под другим названием (например, Хамлидж или Хамлих).
Итиль состоял из двух или трёх частей на разных берегах реки Итиль, информация о их взаиморасположении противоречива. Одна часть называлась Хазаран, другая - собственно Итиль. Построенный из жжёного кирпича (в отличие от всех прочих построек города, сделанных из веток и войлока или из глины) дворец номинального главы Хазарского каганата - кагана, где жили его приближённые и мусульманская гвардия хорезмского происхождения, находился на острове. Остров соединялся с берегами плавучим мостом на судах.
Итиль был окружён стеной с четырьмя воротами. В Хазаране жили купцы, рыбаки, ремесленники, в Итиле - супруга кагана с окружением, а также фактический правитель Хазарского каганата - царь (бек).
Население Итиля было многонациональным и поликонфессиональным: мусульмане, христиане, язычники (преимущественно русы и славяне); каган с приближёнными и евреи-иммигранты из Византии исповедовали иудаизм. Каждая община обладала судебным иммунитетом, действовали 7 судей: по двое для мусульман, христиан и иудеев и один для язычников. Упоминаются синагоги, церкви, мечети (в том числе соборная с минаретом выше дворца) и религиозные школы.
В 960-х годах, во время похода киевского князя Святослава Игоревича на Хазарский каганат, Итиль был разгромлен его войсками (традиционной является дата 965 года, но более вероятно, что это произошло в 968/969 году, и в этом случае участие самого Святослава в разгроме маловероятно). Существует гипотеза, что упоминаемый в XII-XIII веках город Саксин - восстановленный квартал Итиля.
Городище Итиль не обнаружено. Утверждения о том, что оно находится в 15 км выше Астрахани или на городище Самосделка, ныне не подтверждаются. Из кирпича, произведённого в Итиле, сделаны одна подкурганная выкладка на могильнике Кривая Лука (север современной Астраханской области), сооружения на городище Самосделка (кирпич всегда вторичного использования). Похожие погребения встречены на могильнике, относящемся к поселению Мошаик в черте городе Астрахань.