Хазары и великий каганат Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм. На чтение: 6 минут

Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм.

Хазары. Что в имени этом?

Мы точно не знаем, кто такие хазары. В историографии преобладает мнение об их тюркском происхождении. Скорее всего, предками хазар были потомки гуннов. Ведущие тюркологи доказывают близость хазарского языка к булгарскому.

Советский историк М.И. Артамонов считает, что хазары сформировали свою государственность на осколках Тюркского каганата. Экономика Хазарского каганата сочетала в себе черты оседлого (в источниках читаем: «имеют города и сады»), и кочевого образа жизни, что несвойственно тюркам в I в. н.э.

Вполне возможно, хазары – это этнически неоднородный элемент, в состав которого входили тюркоязычные, а также угроязычные и ираноязычные компоненты. Огромные просторы Хазарии (территории вокруг нижней Волги и Дона), также косвенно свидетельствует о неоднородности этнического состава каганата. Вероятно, самоназвание «хазары» было объединяющим, и первоначально не являлось ни родовым, ни племенным. Воможно, термин «хазары» происходит от тюркского глагола kaz – означающий кочевания, или же от персидского hazar – означающий «тысяча». Есть в исторической науке и иные версии происхождения этнонима.

Первые более-менее достоверные сведения о хазарах содержатся в армянских письменных источниках, датированных концом II в. При этом у армянских и арабских хронистов есть совершенно фантастические свидетельства об участии хазар в завоевательных походах Александра Македонского (356 – 323 гг. до н.э.).

Грозный каганат

К VI в. н.э. относятся свидетельства о захвате хазарами закавказского города Чора, а также их возрастающем влиянии на Дербент (современный Дагестан). Во второй половине VII в. Хазария, как и Волжская Болгария , – это уже не провинция Тюркского каганата, а самостоятельное государство со сложившейся структурой и правящей династией во главе.

Без сомнения, молодое хазарское государство вело активную внешнюю политику и всячески стремилось расширить своё влияние. К концу VII в. власть хазар распространяется на Азовского-Каспийские степи и большую часть Крыма. Чуть позднее хазары успешно распространяют влияние на степи Восточной Европы.

К этому времени хазары уже успели дать отпор арабам в Закавказье. Именно фактор арабской экспансии можно считать основой причиной возникновения союза хазар с Византией. Хазары были опасными соперниками огромной, но раздираемой внутренними противоречиями Византийской империи. В частности, Каганат сыграл важную роль в судьбе Юстиниана II (685-695, 705-711 гг.), выступая то союзником, то противником императора. В этом контексте в византийских источниках приводится имя хазарского кагана Ибузира Глявана (первая треть VIII в.). Кстати, второй женой Юстиниана II была сестра хазарского кагана.

Стратегический союз хазар с Византией в VIII в. дал им возможность договориться о совместных действиях против арабов, а также разделить сферы влияния в Закавказье. Арабы в тот период предпринимают отчаянные попытки уничтожить Византию, однако Константинополь не без помощи хазар устоял (717-718 гг.). В сферу интересов Хазарского каганата тогда входила закавказская Албания, однако захват арабами значительных территорий в Закавказье помешал реализовать внешнеполитические амбиции хазар.

Кровопролитные противостояния с арабами (642-652 гг. и 722-737 гг.) тяжело дались хазарам. Арабы уничтожали людей, захватывали скот, уводили в рабство население Хазарии. Тем не менее, союз Хазарии с Византией дал свои результаты. Ромеи дорожили своими хазарскими союзниками, которые помогли ослабить, а затем и прекратить, давление арабов на Византию.

Хазарская самостийность

В то же время и Арабский халифат неоднократно добивался дружбы с хазарами. В 737 г. хазарский каган принимает мусульманство, но ислам так и не стал государственной религией. Неоднократные попытки христиан распространить свою религию в Хазарии не принесли успеха. Безусловно, в период своего расцвета в Хазарском каганате было много и мусульман и христиан, однако правящая верхушка сделала свой выбор в пользу иудаизма.

Этот загадочный выбор хазарских элит вызывает множество споров среди ученых. Скорее всего, новые формы социально-экономических отношений вызывали потребность в другой религиозной идеологии. Хазары выбрали иудаизм потому, что видели себя самостоятельными игроками в Евразии и не желали входить в орбиту влияния ни Византии (христиане), ни Халифата (мусульмане). В Дагестане, где находился первоначальный центр Хазарии, проживали евреи, которые, скорее всего и поспособствовали обращению элит в иудаизм.

Внешнеполитически – это было эффективно, а вот с точки зрения внутренней политики – нет. Иудаизм приняла только верхушка, а массы разделились: кто-то остался язычником, кто-то обратился в христианство, а некоторые и вовсе приняли ислам. Таким образом, отсутствие единого символа веры и, как следствие, объединяющей идентичности заложили основы для взаимного отчуждения элит и населения, которое в итоге стало роковым для Хазарского каганата.

Иудаизм не являлся мировой религией и не стремился к обращению других народов в свою веру, что в конечном счёте резко ограничивало мобилизационный потенциал этой религии. Иудаизм в Хазарии не объединял, а, наоборот, разъединял население. В то же время, в Хазарии воцарилась веротерпимость, которая была несвойственна Средневековью.

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