Хазарский урок: развал каганата Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм. На чтение: 5 минут

Стремительно возникнув на исторической арене, хазары быстро сходят с неё. Мощный удар древнерусского князя Святослава, тем не менее, не был единственной причиной исчезновения Хазарии, правящая верхушка которого исповедовала чуждый остальным жителям каганата иудаизм.

Устройство Каганата

Хазарский каганат представлял собой государство, опирающееся на знать (беки, тарханы, эльтеберы). Уже на начальном этапе развития хазарской государственности в результате внутриэлитной борьбы одному из родов удалось сконцентрировать всю полноту власти. Каганы же превратились в послушных марионеток, выполнявших сакрально-представительские функции. Фактический правитель именовался беком, а в дальнейшем каган-беком или царём («малик»).

С верховным каганом хазары связывали своё благополучие, однако, считалось, что с годами его божественная сила иссякает, поэтому нередки были случаи их убийства. Также бек мог убить верховного кагана по требованию народа. По сути, верховному кагану иногда приходилось быть «козлом отпущения». Известно, что верховный каган пребывал в постоянном затворничестве в своём дворце, у него был трон с балдахином и гарем. Народу он показывался редко, только по праздникам.

Фактически знать узурпировала общинную собственность и обогащалась за счёт торговли и внешних завоеваний. Арабский хронист первой половины Х в. Ибн-Руста говорит о наличии у хазар воинской повинности. А другой историк, Аль-Масуди, сообщает, что только у хазар на востоке была регулярная армия. Кстати, хазарская экономика производила не так много товаров (кожа, рыбий клей, скот). Каганат обогащался прежде всего за счёт войн и выгодного географического положения. Фактически это был перекрёсток торговых путей.

К Х в. Хазарский каганат вступил в полосу кризиса, вызванного резким усилением центробежных тенденций и ростом столкновений с соседними государствами. Волжская Болгария стремится освободиться от хазарского господства, на южных границах укрепляются независимые исламские эмираты. Однако наибольшую угрозу представляло молодое Древнерусское государство.

Роковое столкновение с Русью

В VII-VIII в., скорее всего, часть восточных славян платила хазарам дань (по серебряной монете или шкурке зверей с дыма, то есть со двора). Однако ещё в конце VIII-IX вв. поляне освободились от хазарского ига, а вокруг Киева стало складываться самостоятельное мощное государство. Походы русов на Каспийское море (913, 943 гг.) убедительно свидетельствуют: Хазария в Х в. уже недостаточно сильна, и не может противостоять Руси. Этим обстоятельством в полной мере воспользовался Святослав, нанесший смертельный удар Хазарии.

Святослав в 960-х годах (скорее всего, в 965 и 968/69 гг.) совершил два похода в Хазарию. Разгромив болгар и буртас, князь спустился вниз по Волге и разграбил Итиль, а потом добрался до Семендера и опустошил его. Это была не бессмысленная авантюра и не просто грабительский набег. Святослав не только разгромил хазар, но и овладел территориями на Волге, а также закрепился на Дону и в Керченском проливе.

В результате этих походов Хазария лишилась базы для своего существования. Как следствие, каганат начал стремительно терять своё былое величие. Влияние Руси, напротив, резко возрастает. Опорным пунктом русичей в этой части Евразии становится Тмутаракань. На протяжении второй половины Х – ХI вв. Тмутараканское княжество играет особую роль во внешней торговле Руси. Хазары же упоминаются в источниках исключительно в контексте Тмутараканского княжества. В ХI-XII вв. они окончательно исчезают со страниц истории не только как политическое образование, но и как народ. Последние, более-менее достоверные, упоминания о «дербентских хазарах» содержатся в грузинских летописях (конец XII в.).

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Внутренние противоречия каганата не позволили хазарам продлить своё существование. Сыграв важную роль в ограничении арабской экспансии вглубь Евразии, Хазария сумела утвердить свою самобытность слишком дорогой ценой. Отчуждение знати от народа ослабило каганат, который оказался неспособен противостоять возрастающей силе Киевской Руси.

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