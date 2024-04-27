Финно-угорские племена от Нестора до наших дней Есть несколько версий происхождения финно-угорских народов. В самой популярной предполагается, что это племя зародилось на Урале и в районе западного Приуралья На чтение: 6 минут

Древние финно-угорские народы

Есть несколько версий происхождения финно-угорских народов. В самой популярной предполагается, что это племя зародилось на Урале и в районе западного Приуралья. Позже оно распалось на несколько звеньев. Раскол и обособление продолжалось вплоть до первых столетий нашего времени. Из-за того, что поселения находились вдалеке друг от друга, единого государства не получилось.

Сначала был общий финно-угорский язык. С дроблением и разделением народности он видоизменялся и обретал новые детали и даже перетекал в отдельные языки. До нашей современности дошли саамский, хантыйский и мансийский языки, которые до сих пор можно изучить в местных школах. Мордва, удмурты, коми и марийцы тоже обладают возможностью изучать свой родной язык после начальной школы.

Древних финно-угорских народов осталось не так много. Многие как бы «растворились» в численности славян, и утеря индивидуальности этого этноса продолжается до сих пор. Соседство этих двух народов началось еще когда славяне заняли обширную местность от Киева до самого Великого Новгорода. Внутри этой территории и на границах как раз обитали финно-угорские народы. Со временем эти люди стали подчиняться более сильной и развитой Российской Империи, но за исключением саамов и венгров.

Информации о финно-угорских племенах сохранилась мало и не всю можно с уверенностью считать достоверной. Эксперты сходятся во мнении, что финно-угры – это часть славянских народов, при этом нет ни одного доказательства того, что с ними велись какие-либо масштабные войны как, например, с печенегами или хазарами. Это позволяет сделать вывод о том, что финно-угорские народы отличались миролюбием, но возможно и слабохарактерностью, так как покорно подчинялись славянам, при этом исправно оплачивая дань за свою защиту. Не исключен и факт того, что славяне подчинили себе финно-угров силой, то есть по итогам завоевания.

Примечательно, что какое-то время на некоторых других территориях со славянами финно-угры составляли большую часть населения и были на равных правах с ними.

Согласно «Повести временных лет», княжить Рюрика позвали словене, весь, кривичи и чудь. Среди которых чудь и весь как раз являются финно-уграми. Известно, что «Повесть» не самый надежный источник, да и призвание варягов вызывает сомнения, но интересно, что автор описывал это событие как объединение разных народов на общей земле.

Такое равноправие длилось довольно долго. Можно предположить, что у власти были не только славяне, но и карелы, которые считались выходцами из финно-угорского племени, сначала они выполняли роль торговых партнеров, затем вошли в военный союз, а позже и в княжество. Новгород постоянно расширял свои границы в сторону востока и севера, поэтому в отношениях с финно-уграми играл огромную роль.

Добытчики пушнины встречали на своем пути представителей финно-угорских племен и те становились частью Новгородской Руси, как карелы: сначала торговыми партнерами, затем данниками и в итоге частью княжества. Доподлинно неизвестно, что играло здесь решающую роль: боевое и технологическое превосходство славян или мастерство новгородцев в дипломатических отношениях. Известно, что основание новых поселений проходило мирно.

И вот две разные этнические группы начинают сосуществовать общей жизнью. Финно-угры не соседствовали со славянами, а именно были частью одной страны, вместе воевали, создавали смешанные браки, тем самым поступательно утрачивая свою индивидуальность и генофонд. Причем прослеживалось эдакое разделение труда, а в связи с этим и особенное расселение, что не могло не сказываться на облегчении сосуществования. Славяне занимались земледелием, а финно-угры жили на окраинах рек и лесов, занимались собирательством, охотой и рыбной ловлей. Не зря слово «финны» переводится с германского как «ищущий», а в XIX веке крестьяне называли эту народность «лесными людьми».

Исчезновение народов

Большая часть финно-угорских народов не сохранилась. Связано это, в первую очередь, с централизацией Руси и появлением христианства. Библию адаптировали под славянский язык, а вот про финно-угров в этом плане забыли. Требование покреститься и проходить традиционные церковные обряды на русском языке «растворили» финно-угров в славянской массе. Со временем это привело к утрате и языка, и индивидуальности этого племени. В первую очередь, исчезли меря, мещеря, мурома и чудь, но карелы до наших дней сохранились.

Кстати, сражение между славянами и финно-уграми всё-таки состоялось. В «Повести» описывается, что «чуди» ответили на принятие христианства вооруженным сопротивлением, вплоть до массовых самоубийств.

Неизвестно носила ли эта борьба массовый или единичный характер. И точно ли она была из-за религии или имела место по другой причине. Благо, что с крещением Руси пришла письменность и мы получили хоть какую-то информацию об этих событиях. Примечательно, что с этого момента славяне стали относиться к своим соседям с опаской, так как стали считать финно-угров колдунами. Прежде всего славян пугало то, что племя предпочитает жить в лесу, проводит многочисленные обряды, и многие из них с неохотой приняли христианство. Огромную роль сыграла и причастность финно-угров к общению с духами, а также наличие шаманов.

Несмотря на то, что многие финно-угры исчезли, на территории России есть и многочисленные представители этой народности. Они присоединилась уже в эпоху рассвета Московской Руси, когда та продолжала свое расширение на восток. Самое большое число финно-угров осталось в Поволжье. Ханты, удмурты и другие заняли территорию вдоль Волги вплоть до Западной Сибири. В Поволжье князь Святослав заключил военный союз. Но чем дальше, тем сильнее отношения накалялись.

Таким образом, появился Нижний Новгород для защиты от набегов финно-угров. На тот момент те уже могли потягаться со славянами военной силой. Они также совершали ответные набеги на своих соседей. Примечательно, что те и другие привлекали в свои армии другие народности.

В отношениях между славянами и финно-уграми расставило точки нашествие татаро-монгольского ига. Тех, кто не подчинился славянам за несколько десятков лет захватил Батый. Часть суверенитета местные князья сохранили, но их государства существенно ослабли.

После того как Иван Грозный завоевал ханство и Русь стала свободной от татаро-монгольского ига, финно-угры автоматически стали частью славянского государства вместе с марийцами, удмуртами и мордвой. Но мирно существовать языческие племена по-прежнему не могли. Высокие налоги вынуждали их регулярно бунтовать.

Примечательно, что к крещению большинство финно-угров отнеслись с меньшим сопротивлением. Скорее отреагировали молчаливо, а кто-то даже сохранил двоеверие. Но славяне тоже не остались в стороне, часть традиций перемешалась с языческими, например, сожжение чучела на Масленицу. В конце концов, в Российской Империи эти религии искоренили, но в некоторых областях, например, Удмуртии и Мордовии можно встретить проведение старинных ритуалов и обрядов.

В конечном итоге финно-угры частями распространились по всей России и у каждой свои традиции, обычаи и культура.

Карелы. Этот народ, в отличие от всех остальных финно-угорских племен сохранил свой язык и уникальность. Одними из первых столкнулись со славянами, были частью Новгородской Руси.

Мордва. Включают в себя почти миллион человек и делятся на эрзян и мокшан. Именно этот народ хорошо характеризует финно-угров. Они поселились в Поволжье и создали свои феодальные царства, правителей которых назвали каназорами. Примечательно, что некоторые княжества этих народов воевали не только с русскими, но и между собой. Но после попадания под гнёт татаро-монгольского ига они вошли в состав Казанского ханства, которое после Ивана Грозного перешло во владение Руси.

Дальше мордва из века в век поступательно перетекала в христианство и большая часть их культуры канула в лету.

Марийцы. Марийцы в отличие от остальных финно-угорских народов рьяно сопротивлялись христианству и не спешили присоединяться к Руси. Были сторонниками всяческих восстаний и волнений, защищая свою индивидуальность. Но позже, как и мордва, попали под власть Российского царства в составе казанского ханства. И славятся тремя крупными восстаниями. Сегодня марийцев называют «последними язычниками Европы», как источник важной информации о традициях и ритуалах того времени.

Особенности финно-угорских народов

Финно-угры занимали обширную часть Волжского побережья. Эта народность делилась на финнов и угров. Основным занятием этого племени было земледелие. У марийцев и мордвы популярностью пользовалась охота, животноводство и рыбная ловля. Охота проводилась следующим образом: несколько групп объединялись, гнали животное в водный тупик, из которого оно не могло бы выбраться и все вместе забивали копьями или топорами. Кроме охоты, выращивали овощи. Садоводство было развито хуже, поэтому питались тем, что растет само по себе, то есть дикими плодами.

Жилище этой народности менялось вместе с климатом и изменением социальных факторов. Строили их, в основном, около рек, потому что почва там была пригодна для пашни, а следовательно, можно было спокойно заниматься земледелием и огородничеством. К тому же трава возле рек была зеленее, что было очень хорошо для выращивания скота.

Их дома были схожи со славянскими: строились из дерева, треть находилась под землей, двери и окна низкие. Топили дровами, золу от которых выбрасывали рядом с домом. Отсюда до сих пор можно заметить черный цвет почвы на Урале. Печь в доме стояла как у славян – в углу при входе.

Одежда финно-угров отличалась необычными деталями и представляла собой целую систему элементов, где каждый из них обладал своим смыслом. Преобладали белый, черный и красные цвета. Еще одна особенность – обилие вышивки как на одежде, так и на головных уборах.

Питались финно-угры в основном продуктами огородничества. Каши считались повседневным и обрядовым кушаньем. Интересным блюдом была кулага: муку из ржи разводили водой и томили в печи, добавляя в нее ягоды для вкуса. Мёд использовали только по праздникам, в обрядах или как лекарство при различных заболеваниях.

Традиции и обряды. Особенности национальной кухни

О религии этих народов можно судить по фольклору из народных легенд. Финно-угры прежде всего были язычниками и поклонялись Богам природных явлений или земледелия и скотоводства.

Культы проходили массово в священных рощах в виде молитв. Для жертвоприношения использовалась птица, скот или еда.

В основном финно-угры питались рыбой, примечательно, что каждый вид не только готовили особым способом, но и употреблялся в пищу, в том числе, и в сыром виде. Диких зверьков и птиц ловили в силки для мяса. Из овощей популярностью пользовалась редька и репа. В почете были пряности, а именно: лук, хрен, борщевик. Кисели и каши варили из пшеницы и ячменя, из них же делали различные домашние колбасы.

Особенных черт кухня этой народности не имеет, но предпочтение отдавалось именно тем продуктам, которые были выращены в местности обитания племени, преимущественно своими руками.

Внешность финно-угорской народности

В этой народности удивительно сочетаются и монголоидные, и черты европеоидной расы. Особенно это заметно на примере мордвы мокша и эрзя. Они и низкорослые и высокие, с узкими лицами или выраженными скулами, со светлыми или темными волосами, голубыми или темными глазами.

Удмурты или вотяки, напротив, обладают выраженными чертами монголоидной расы: складка на верхнем веке, широкие скулы. Кстати, пресловутую складку у внутреннего угла глаза можно увидеть и у води, карел, эстонцев или ижоры.

Финно-угры в мире

25 миллионов представителей этой общности населяют нашу планету. Финно-угры считаются одной из самых крупных этноязыковых народностей в Европе.

Россию населяет 17 народностей этого племени. Самый малочисленный – водь или вожане. Эстонцы к ним относятся особенно, так как это племя находилось на их приграничной территории, а теперь там находится российский порт, один из крупнейших, который является конкурентом эстонских.

В летописях можно встретить описание такого народа как чудь. Изначально так назывались все финно-угры, славяне не понимали различий между их племенами. Лишь когда дело дошло до более тесных торговых и политических связях, появилось разделение и другие названия: водь, ижора, вепсы и другие.

Водь отличалась характером и красотой. Женщины имели большие голубые глаза, приятный и веселый темперамент, они считались даже красивее русских и финских. Интересно, что это и самый белокурый народ из всех. При этом характер у них был более живой и открытый, нежели чем у финнов.

Вожане оказали большое влияние на жизнь Новгорода, даже одна из его частей называлась Водский конец. Это была основная часть на Северо-Западе из владений Новгорода.

Ингерманландия появилась, когда в 1617 году часть русских земель на какое-то время перешла во владение Швеции. Позднее, почти через век, эта территория вошла в состав Российской империи по итогам Северной войны.

Для води XX век стал трагическим. В 30-е годы на них обрушились репрессии, их выселяли в 40-х и игнорировали в 60-х. В итоге в 1959 году эта народность пропадает из переписи населения. То есть их существование на этом было окончено.

Примечательно, что водь скорее всего растворилась в период массовых эвакуаций. Во время Великой Отечественной войны часть перешла в Эстонию, а после – в Финляндию.

Когда после подписания мирного договора водь вернулась в СССР, племя сразу же выселили в Великолукскую, Новгородскую область, в Сибирь и Карелию.

Смена национальной политики СССР с 80-х годов привела к национальному подъему. Но численность этих народов продолжала снижаться, вместе с этим утрачивались традиции и самобытность. Кризис 90-х и вовсе привел к упадку хозяйственной деятельности.

В 2008 году ситуацию удалось исправить. Водь получает статус малочисленных коренных народов России.

В 2010 году перепись показала, что осталось всего 64 представителя води. При этом удалось сохранить их историю при поддержке государственной программы.

Водь проживала на приграничной территории, поэтому постоянно была участницей разногласий между соседями. Водь пытались заставить принять католичество, но тем не менее большинство стали христианами.

Русские или финно-угры?

Некоторые страны высказывают мнение, что россияне на самом деле не славяне, а финно-угры. И здесь стоит разобраться.

Русский народ появился в междуречье Оки и Волги. Если внимательно изучить карту России, можно увидеть, что многие географические объекты точно не славянского происхождения. Пахра, Талдом и другие: если вернуться на тысячелетие назад, можно увидеть, что и территории эти населяли финские племена мурома, меря и мещера. Поэтому у названий финноязычное происхождение. При этом мурома остались в названии города во Владимирской области, а вот мерь исчезла совсем.

Меря занимали территорию Подмосковья в районе нынешнего Звенигорода от Москвы-реки до Волги. Жили немногочисленными поселениями на окраинах озер рек и лесов. Основной вид деятельности – собирательство, рыбная ловля, охота и земледелие. Стоит отметить, что огородничество было не очень успешным, так как из-за климатических условий почвы давали небольшой урожай.

Меря также язычники, но уже с культом камней. Кстати, один из таких – Синий камень – можно увидеть в Переславле-Залесском недалеко от Плещеева озера. Туда до сих пор стекаются не только туристы, но и паломники.

Стоит выделить и погребальные традиции этой народности. Умерших меря сжигали на больших кострах на берегу водоемов.

Появление славян

Славяне начали заселять Залесье в начале второго тысячелетия н.э. Причем колонизация проходила с трех сторон. Кривичи и ильменские словене сначала пришли с запада и северо-запада (нынешний Новгород и Смоленск). Вятичи пришли с юга, за ними радимичи и северяне. Жители южной Руси и юго-западной массово мигрировали уже когда появилось Древнерусское государство и заняли Волго-Окское междуречье. Кстати, новые города они называли именами родных мест. Например, Владимир, Перемышль, Переяславль и другие. Славян было настолько много, что их численность стала преобладать.

Куда делось финское население?

По информации многочисленных источников славяне занимали эти территории мирно, но на этой почве не исключены конфликты и волнения. Археологи нашли доказательства, что финны и славяне были соседями. Например, под Ярославлем исследователи нашли и славянские, и скандинавские останки. Неудивительно, ведь именно викинги преобладали по численности в этом месте.

Скорее всего из-за массового пришествия славян, финны попросту растворились в этой колонизации. Во-первых, славян было значительно больше, во-вторых, их уровень развития существенно отличался от аборигенского – финны были диковатыми племенами, о политических сходках не могло быть и речи.

Стоит отметить, что славяне заселяли уже освоенные финнами земли. Это является возможной причиной переселения меря в густые леса Заволжья. Некоторые иссоедователи ассоциируют это племя с современной мордвой или марийцами.

Новые меряне

Некоторые энтузиасты, особенно с возросшим интересом в последнее время к финно-угорским народам, пытаются доказать, что меряне внесли более весомый вклад в историю русского государства, чем было принято считать прежде. Стремление настолько рьяное, что зафиксированы попытки искусственно создать новые этнические группы, которые якобы остались единственными последователями мерян.

Но всё-таки стоит отметить, что влияние этого народа действительно было ощутимым для развития нашего государства. По сути, эта небольшая группа – основа начала истории Северо-Восточной Руси. Их расселение положило начало территориям нового Ростовского княжества, которое впоследствии стало Ростово-Суздальской землей или Суздальско-Владимирской Русью.

На сегодняшний день никаких следов мери не осталось. Отсутствует всякая информация, о загадочном племени напоминают только географические названия населенных пунктов, озер и рек.

Источник обложки: Русская семерка