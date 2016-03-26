Древнерусская народность: что об этом нужно знать и в чём сомневаться Разобравшись в предыдущих статьях с общим содержанием Историко-культурного стандарта (ИКС) и трудным вопросом № 1, связанным с призванием варягов, перейдём к следующей проблеме истории Древней Руси. На чтение: 7 минут

Разобравшись в предыдущих статьях с общим содержанием Историко-культурного стандарта (ИКС) и трудным вопросом № 1, связанным с призванием варягов, перейдём к следующей проблеме истории Древней Руси.

Как и было задумано, мы попытаемся:

- во-первых, кратко объяснить содержание каждого из «трудных вопросов», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии и здравый смысл учителя и преподавателя с более чем 20-летним стажем;

- во-вторых, проинспектировать совместимость имеющихся линеек школьных учебников как с научными толкованиями, так и с задачами гражданского воспитания.

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Начнём с научной сертификации. Трудный вопрос № 2 сформулирован в ИКС так: «Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси».

В советское время (а точнее, после 1945 года) в нашей науке утвердилось мнение о том, что в Древней Руси сформировался этнос, который историки назвали древнерусской народностью. Сформировался он в результате слияния всех 12 восточнославянских племенных союзов – словен (ильменских), кривичей (включая полочан), вятичей, радимичей, дреговичей, северян, полян, древлян, волынян, тиверцев, уличей и белых хорватов. Сформировался – и стал общим предком трёх современных восточнославянских этносов – русских, украинцев и белорусов.

Считается, что складыванию единого восточнославянского этноса способствовали:

– языковое единство тогдашних восточных славян (формирование единого, общерусского разговорного языка и единого же литературного языка, именуемого в науке древнерусским);

– единство материальной культуры;

– единство традиций, обычаев, духовной культуры;

– достигнутое в конце IX – Х веке политическое единство (объединение всех восточнославянских союзов племен в границах Древнерусского государства);

– появление в конце Х века единой религии – христианства в форме православия;

– наличие торговых связей между различными областями.

Всё это привело к формированию у восточных славян единого общерусского этнического самосознания. На складывание такого самосознания указывают:

– постепенная замена племенных этнонимов общим этнонимом «русь» (для полян факт этой замены зафиксирован в летописи под 1043 годом, для словен (ильменских) – под 1061 годом);

– наличие в XII – начале XIII века единого (русского) этнического самосознания у князей, бояр, духовенства и горожан. Так, черниговский игумен Даниил, приехавший в 1106 году в Палестину, позиционирует себя как представителя не черниговцев, а «всей Русской земли». На княжеском съезде 1167 года князья – главы суверенных государств, образовавшихся после распада Древнерусского государства, провозглашают своей целью защитить «всю Русскую землю». Новгородский летописец при описании событий 1234 года исходит из того, что Новгород – это часть «Русской земли».

Резкое же сокращение после монгольского нашествия связей между северо-западными и северо-восточными землями Древней Руси, с одной стороны, и южными и юго-западными, с другой, а также начавшееся во второй половине XIII века включение сначала западных, а затем и юго-западных и южных земель Древней Руси в состав Великого княжества Литовского, – всё это привело к распаду древнерусской народности и началу формирования на её основе трёх современных восточнославянских этносов.

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Вроде бы всё стройно и ясно. Однако против приведённых выше тезисов находится слишком много возражений.

Возьмём, к примеру, тезис о единстве традиций, обычаев и духовной культуры. Археологические данные свидетельствуют, что даже к XIII веку погребальный обряд в разных частях Руси заметно разнился. Речь, разумеется, об обряде языческом – ведь христианами основная масса населения Руси была тогда чисто формально.

Из последнего видно, что некорректен и тезис о единой религии. И потом, разве религий на Земле столько же, сколько этносов?

Языковое единство? Но это опять-таки не признак единого этноса. Возьмите нынешних бразильцев и португальцев. Язык – один, а этносов – два. Или обратный пример: единый мордовский этнос говорит на двух разных языках – эрьзянском и мокшанском.

Наличие торговых связей? Если это признак существования единого этноса, то тогда сейчас, в эпоху глобализации, бóльшая часть человечества должна уже слиться в единый этнос (чего мы, разумеется, не видим).

Политическое единство? Во-первых, даже до распада Древнерусского государства оно было весьма эфемерным, а во-вторых, почему не слились в единый этнос, например, нынешние русские и нынешние белорусы – политическое единство которых существовало два века (с 1772 – 1795 по 1991 год)? Или поляки и западные украинцы – жившие в одном государстве ещё дольше – с середины XIII века до 1939 года?

Вот единое национальное (точнее, этническое) самосознание – это действительно адекватный критерий существования единого этноса. Сейчас вообще получает всё большее распространение взгляд, согласно которому, факт принадлежности человека к тому или иному этносу определяется его, человека, этническим самосознанием. Но – мы не знаем ничего о том, какое этническое самосознание было в XI – XIII веках у основной массы населения Руси – у селян. Сознавали ли свое единство, скажем, смерд из-под Галича и смерд из-под Суздаля? Боюсь, что только на страницах советских исторических романов…

Подозрительно и сравнительно позднее бытование на страницах летописей этнонимов «кривич», «древляне», «вятичи» – последний раз упоминаемых соответственно под 1127, 1136 и 1197 годами. Казалось бы, они давно уже должны были влиться в «древнерусскую народность», а их племенные названия – отмереть...

***

Словом, вопрос о существовании древнерусской народности, на наш взгляд, все ещё далёк от научно сертифицированного разрешения. Эта народность совершенно точно начала формироваться – верхушка общества восточнославянских земель в XII – XIII веках уже ощущала себя принадлежащей к ней. Но вот завершился ли этот процесс?

Так или иначе, все эти сомнения – дело исторической науки. А вот какие факты и знания по этому «трудному вопросу» нужно доносить до наших школьников? Об этом – в следующей статье.

Значение слов и понятий: Древнерусская народность , Древнерусское государство , Варяги , Рюрик , Норманская теория , Великий Новгород

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