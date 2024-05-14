Древние финно-угорские народы Древних финно-угорских народов осталось не так много. Многие как бы «растворились» в численности славян, и утеря индивидуальности этого этноса продолжается до сих пор. Соседство этих двух народов началось еще когда славяне заняли обширную местность от Киева до самого Великого Новгорода. На чтение: 5 минут

Есть несколько версий происхождения финно-угорских народов. В самой популярной предполагается, что это племя зародилось на Урале и в районе западного Приуралья. Позже оно распалось на несколько звеньев. Раскол и обособление продолжалось вплоть до первых столетий нашего времени. Из-за того, что поселения находились вдалеке друг от друга, единого государства не получилось.

Сначала был общий финно-угорский язык. С дроблением и разделением народности он видоизменялся и обретал новые детали и даже перетекал в отдельные языки. До нашей современности дошли саамский, хантыйский и мансийский языки, которые до сих пор можно изучить в местных школах. Мордва, удмурты, коми и марийцы тоже обладают возможностью изучать свой родной язык после начальной школы.

Древних финно-угорских народов осталось не так много. Многие как бы «растворились» в численности славян, и утеря индивидуальности этого этноса продолжается до сих пор. Соседство этих двух народов началось еще когда славяне заняли обширную местность от Киева до самого Великого Новгорода. Внутри этой территории и на границах как раз обитали финно-угорские народы. Со временем эти люди стали подчиняться более сильной и развитой Российской Империи, но за исключением саамов и венгров.

Информации о финно-угорских племенах сохранилась мало и не всю можно с уверенностью считать достоверной. Эксперты сходятся во мнении, что финно-угры – это часть славянских народов, при этом нет ни одного доказательства того, что с ними велись какие-либо масштабные войны как, например, с печенегами или хазарами. Это позволяет сделать вывод о том, что финно-угорские народы отличались миролюбием, но возможно и слабохарактерностью, так как покорно подчинялись славянам, при этом исправно оплачивая дань за свою защиту. Не исключен и факт того, что славяне подчинили себе финно-угров силой, то есть по итогам завоевания.

Примечательно, что какое-то время на некоторых других территориях со славянами финно-угры составляли большую часть населения и были на равных правах с ними.

Согласно «Повести временных лет», княжить Рюрика позвали словене, весь, кривичи и чудь. Среди которых чудь и весь как раз являются финно-уграми. Известно, что «Повесть» не самый надежный источник, да и призвание варягов вызывает сомнения, но интересно, что автор описывал это событие как объединение разных народов на общей земле.

Такое равноправие длилось довольно долго. Можно предположить, что у власти были не только славяне, но и карелы, которые считались выходцами из финно-угорского племени, сначала они выполняли роль торговых партнеров, затем вошли в военный союз, а позже и в княжество. Новгород постоянно расширял свои границы в сторону востока и севера, поэтому в отношениях с финно-уграми играл огромную роль.

Добытчики пушнины встречали на своем пути представителей финно-угорских племен и те становились частью Новгородской Руси, как карелы: сначала торговыми партнерами, затем данниками и в итоге частью княжества. Доподлинно неизвестно, что играло здесь решающую роль: боевое и технологическое превосходство славян или мастерство новгородцев в дипломатических отношениях. Известно, что основание новых поселений проходило мирно.

И вот две разные этнические группы начинают сосуществовать общей жизнью. Финно-угры не соседствовали со славянами, а именно были частью одной страны, вместе воевали, создавали смешанные браки, тем самым поступательно утрачивая свою индивидуальность и генофонд. Причем прослеживалось эдакое разделение труда, а в связи с этим и особенное расселение, что не могло не сказываться на облегчении сосуществования. Славяне занимались земледелием, а финно-угры жили на окраинах рек и лесов, занимались собирательством, охотой и рыбной ловлей. Не зря слово «финны» переводится с германского как «ищущий», а в XIX веке крестьяне называли эту народность «лесными людьми».