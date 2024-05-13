Булгары: след в истории России Они считаются прародителями не только татар и чувашей, но и македонцев, балкарцев и даже карачаевцев. Ещё в конце первого тысячелетия волжские болгары смекнули, что торговать выгоднее, чем воевать и создали крепкое государство с развитой экономикой. Интерес к волжским болгарам подогревает и позиция некоторых современных деятелей, не желающих именоваться татарами и чувашами, а называющих себя болгарами. На чтение: 5 минут

О становлении государственности непосредственно у волжских болгар достоверно можно говорить с VII-IX вв. В первой четверти VII в. правитель Кубрат объединил болгарские, суварские и другие тюркоязычные племена в союз, получивший названия «Великая Болгария», и сумел добиться освобождения из-под власти Тюркского каганата. Великая Болгария занимала территорию между Азовским и Каспийским морями. А столицей был город Фанагория.

Нумизматический материал свидетельствует, что в 930-940 гг. Болгария состояла из двух (возможно, независимых) владений – собственно Болгарский и Суварский эмираты. Позднее Сувар в качестве административно-территориальной единицы входит в состав Волжской Болгарии, что означает становление единого государства.

До VIII в. жители Поволжья исповедовали тенгрианство. Из свидетельств путешественника Ибн-Фадлана (Х в.) известно, что волжские болгары – мусульмане (арабы считали, что их государство самая северная исламская страна). Принятие ислама произошло относительно безболезненно, ведь среди населения были сильны позиции единобожия.

Государство имело сложную, до конца не определённую структуру. Правитель болгар назывался ильтебер, малик (царь) Булгара. Титулатура выдаёт зависимость Волжской Болгарии от Хазарского Каганата. Власть правителя основывалась на праве владения землей. Среди болгарской знати также выделяются «куввады» («предводители»). Это высший слой служилой дружинной знати, которая выполняла командные и управленческие функции.

Первой столицей государства был Болгар (ныне город вновь носит такое же название), располагавшийся в 140 км от современной Казани. Также источники называют другие крупные города – Биляр (в XII в. сюда была перенесена столица), а также Сувар.

От военных походов до походов на футбол

В отличие от хазар, болгары проводили более взвешенную и осмотрительную внешнюю политику. Русь то воевала со своим восточным соседом, то предпочитала мир – многое зависело от позиции князя. Походы Святослава Игоревича (964 – 969) нанесли серьёзный урон Волжской Болгарии. А князь Владимир предпочёл мир (985 г.), что, несомненно, отвечало интересам обеих сторон.

На следующий год посольство из Волжской Болгарии посетило Киев с миссионерской деятельностью: поволжские мусульмане предлагали Владимиру принять ислам, тот обещал подумать, но в итоге сделал свой выбор в пользу православия. Чуть позднее был заключён торговый договор (1006 г.).

Военные столкновения, конечно, тоже имели место быть. В XI в. когда на историческую арену выходят северо-восточные княжества, противостояние Руси и волжских болгар продолжается. Болгары ненадолго овладевали Муромом (1088 г.) и Суздалем (1107 гг). В 1120 г. Юрий Долгорукий участвовал вместе с половцами в походе на Волжскую Болгарию. Андрей Боголюбский, великий князь Владимирский и, «по совместительству», наполовину половец, нанёс визит болгарам в 1172 г. Двенадцать лет спустя Всеволод Большое Гнездо также пару раз ходил на болгар.

В 1220-х гг. Владимирское княжество и Волжская Болгария подписывают два соглашения о мире, и между сторонами устанавливается внешнеполитический консенсус. Однако новая угроза из монгольских степей меняет восторжествовавшую было дружелюбную атмосферу. Боевые кочевники Золотой Орды наносят ряд болезненных поражений болгарам и быстро захватывают их территории. После этого Волжская Болгария перестаёт существовать как самостоятельное государство. В дальнейшем болгары не раз поднимали восстания, но ордынцы методично и жестоко их подавляли.

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Волжские болгары имеют неопределённый и даже спорный статус на этнокарте современной России. С одной стороны, некоторые общественные организации в Татарстане и Чувашии добились включения этнонима «булгары»/«болгары» (с большим количеством разновидностей, например, булгары волжские, болгары камские, болгаро-тюрки и т.д.) в качестве варианта ответа граждан России на вопрос о национальной принадлежности (перепись 2010 г.). С другой стороны, пересматривается вопрос об этническом статусе татар и чувашей, что, учитывая многовековую историю этих наций, не совсем корректно.

Безусловно, волжские болгары – прямые предки татар и чувашей. Точно так же и нынешние русские – прямые потомки жителей Киевской Руси. Всё-таки этногенез дело непростое, небыстрое. У него есть свои этапы, свои названия и самоназвания. Волжские болгары, грубо говоря, – это один из этапов этногенеза современных татар и чувашей. Так что попытки обратного переименования татар в волжских болгар, а русских в полян, кривичей и дреговичей – не совсем правильны. Да и бренд «татары» выглядит сегодня очень круто, так что вряд ли целесообразно от него отказываться.

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