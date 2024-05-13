Булгары: начало Они считаются прародителями не только татар и чувашей, но и македонцев, балкарцев и даже карачаевцев. Ещё в конце первого тысячелетия волжские болгары смекнули, что торговать выгоднее, чем воевать и создали крепкое государство с развитой экономикой. На чтение: 5 минут

Они считаются прародителями не только татар и чувашей, но и македонцев, балкарцев и даже карачаевцев. Ещё в конце первого тысячелетия волжские болгары смекнули, что торговать выгоднее, чем воевать и создали крепкое государство с развитой экономикой. Интерес к волжским болгарам подогревает и позиция некоторых современных деятелей, не желающих именоваться татарами и чувашами, а называющих себя болгарами.

Как их называть?

До сих пор учёные спорят, как правильно писать – «болгары» или «булгары». Неясно, как соотносить фонемы с графемами в этнониме. Оставив в стороне весь этот «историко-лингвистический дебет-кредит», можно смело заявить: название «болгары» (с твёрдым «о») использовали русские летописцы, а «булгары» (с твёрдым «у») употребляли византийцы.

Здесь и далее мы будем использовать вариант «болгары», понимая (из контекста), что речь идет о поволжских евразийцах, а не о жителях юго-восточной Европы (современная Болгария). Кстати, сходство археологического материала второй половины I тысячелетия недвусмысленно свидетельствует: волжские болгары приняли участие в этногенезе одноименных «братушек» из юго-восточной Европы.

Попытки оспорить факт тюркоязычного происхождения поволжских болгар (в пользу индоиранского) неубедительны. Этимология слова «болгар» скорее всего, означает «пять угров» (то есть в данном случае «пять частей» как принцип организации социальной структуры). Российский историк А.П. Новосельцев считал, что этноним «болгары» означает «смешанные угры».

Болгар можно считать ближайшими соседями гуннов, а также родственниками населявших Тюркский каганат этнических образований (середина V – середина VI вв.). Они происходили из этнической общности огуро-онуров, в составе которых были племена билу, бугу, чеши и пулей. Их ареалом обитания была территория по северным склонам отрогов Тянь-Шаня и Алтая и в Верховьях Иртыша в III-II вв. до н.э. С IV в. болгары упоминаются в греческих и закавказских источниках как жители Северного Причерноморья, Каспия и Северного Кавказа.

Впервые племена под названием «болгар» упоминает анонимный «Хронограф» 354 г., тогда как этноним «болгары» получает широкое распространение в V в., когда начинается создание «Великую Болгарию» – свое первое государственное образование. К этому времени относится переход болгарских и суварских племен к оседлости. Во второй половине VIII в. они мигрируют в Подунавье, а позднее в Среднее Поволжье.

Как кочевники стали оседлыми и построили страну городов

О становлении государственности непосредственно у волжских болгар достоверно можно говорить с VII-IX вв. В первой четверти VII в. правитель Кубрат объединил болгарские, суварские и другие тюркоязычные племена в союз, получивший названия «Великая Болгария», и сумел добиться освобождения из-под власти Тюркского каганата. Великая Болгария занимала территорию между Азовским и Каспийским морями. А столицей был город Фанагория.

Однако после смерти Кубрата Великая Болгария раскололась на две части – два союза племён (западную и восточную). Теснимые хазарами, западные болгары во главе с Аспарухом двинулись на запад, где позднее создали Болгарское царство. Часть восточных болгар (т.н. «серебряные болгары») в 70-х годах VII в. переместилась сначала в верховья Дона. А затем в Среднее Поволжье. Остальные остались на месте и подчинились хазарам.

Письменные источники не дают точной информации о границах Волжской Болгарии. Советский ученый Р.Г. Фахрутдинов, картографировавший археологические памятники X-XIV вв., показал, что волжские болгары жили на территории современных Татарстана, Чувашии, а также Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. Населяло тогда эти территории примерно полтора-два миллиона человек.

Придя на Волгу, болгары, вероятно, вытеснили или подчинили племена балто-славянской родовой группы (именьковская археологическая культура). Вполне возможно, территория Среднего Поволжья была освоена огурскими племенами ещё ранее. В любом случае, оседлый характер хозяйствования волжских болгар свидетельствует об интенсивных контактах с земледельцами Евразии.

Персидские и арабские хронисты Х в. говорят о родоплеменной неоднородности населения Волжской Болгарии. Неизвестный персоязычный автор географического трактата «Худуд ал-Алам» так описывает отношения внутри государства: «Их три группы: бахдула, ишкиль и булгар; все находятся в войне друг с другом; когда же появляется враг, они становятся друг другу друзьями».

Непонятно, являются ли эти этнические компоненты «племенами», или «союзами племён». Скорее всего, болгары вышли победителями в вышеупомянутой борьбе, а остальные племена попали в зависимое от них положение. Сами же болгары сформировали политическую и военную элиту молодого государства.

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