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Историк Евгений Спицын расскажет об истории Северо-Восточной Руси до нашествия монголов. Какой город был одним из самых древних городов этой территории? Какие цели были у похода Святослава в 964–966 годах? Какие города основали Ярослав Мудрый и Владимир Мономах? Как закончилась жизнь Юрия Долгорукого? Что Всеволод Большое Гнездо сделал в качестве правителя Северо-Восточной Руси? При каких обстоятельствах возникло семь удельных княжеств? Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.