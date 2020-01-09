Золоченые створки из Владимира: где тайник величия и богатства? Одним из замечательных памятников древнерусской архитектуры являются Золотые ворота в городе Владимире. Построены они были в 1164 году при князе Андрее Боголюбском, который перенес столицу княжества из Суздаля во Владимир.

Одним из замечательных памятников древнерусской архитектуры являются Золотые ворота в городе Владимире. Построены они были в 1164 году при князе Андрее Боголюбском , который перенес столицу княжества из Суздаля во Владимир. Именно в то время город был опоясан протяженным валом и имел семь входных ворот (Золотые, Медные, Иринины, Серебряные, Ивановские, Торговые и Волжские). К сожалению, до наших времен дожили только Золотые ворота, а вот золоченые створки не найдены до сих пор, и в соответствии с реестром ЮНЕСКО они считаются утраченными человечеством шедеврами.

Золотые ворота Андрея Боголюбского

Золотые ворота были самыми нарядными в городе и оформляли вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Кроме этого, они были, по сути, и оборонительным сооружением, и триумфальной аркой. Если верить преданиям, дубовые двери были обиты медными листами с толстым слоем позолоты. На солнце они сверкали и поражали воображение современников. Естественно, такая красота получила название Золотые ворота. В Ипатьевской летописи сообщалось, что «князь их золотом учини».

С двух сторон к воротам примыкали насыпные валы с глубокими рвами. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Сама арка достигала 14 метров. Дубовые створы ворот подвешивались на кованые петли и примыкали к арочной перемычке, сохранившейся и до сих пор. Сверху был устроен деревянный настил, который использовался в качестве дополнительной площадки при обороне. Ворота сохранились до наших времен, правда, с большими переделками. По всей видимости, все сооружение строили владимирские мастера, так как до сих пор имеются два княжеских знака, высеченных на камне южной ниши Золотых ворот.

До наших дней дошла легенда, что в конце работ, когда леса уже были разобраны, своды ворот рухнули и придавили 12 рабочих. Все посчитали, что люди раздавлены насмерть. Андрей Боголюбский приказал принести икону Божией Матери и обратился к небесной покровительнице с просьбой пощадить несчастных. Когда завал расчистили, то нашли всех живыми и невредимыми. В благодарность Андрей Боголюбский велел построить над Золотыми воротами белокаменную часовню Положения риз Богоматери.

Пришла беда – отворяй ворота

Нашествие монголов не обошло стороной и Владимир. 4 февраля 1238 года войска хана Батыя подступили к городу. В целом город представлял собой мощную крепость. С юга город прикрывала река Клязьма, а с севера и востока – река Лыбедь с обрывистыми берегами и оврагами. Были сооружены три оборонительные линии: защитой служили рвы, валы и стены Нового города, вал и стены Среднего города, а также каменные стены владимирского кремля-детинца. Но самые сильные укрепления были на западе, так как здесь не было естественных препятствий, и перед городом было ровное поле. С этой стороны и располагались Золотые ворота.

Защитники резонно полагали, что город в состоянии выдержать длительную осаду, но оказалось, что это не так. Штурм города начался 7 февраля 1238 года. Монголы забросали защитников каменными ядрами. Деревянные укрепления южнее Золотых ворот, у церкви Спаса, не выдержав ударов, рухнули на большом протяжении. Ворвавшийся в город враг был беспощаден: почти все жители города были истреблены или взяты в плен, дома сожжены. Батый знал, что в городе находятся Золотые ворота, и мечтал триумфально прошествовать через них. Но мечта так и осталась мечтою. Золотых ворот на месте не оказалось. Согласно преданию, перед самым приходом ордынцев золотые пластины с ворот горожане сняли и спрятали. Спрятали так хорошо, что никто не может найти их до сих пор.

Где искать?

Мы уже говорили, что защитники Владимира почти все погибли, спросить и в XIII веке было не у кого. Историки, изучив все возможные документы, продолжают считать, что золоченые створки спрятаны на дне реки Клязьмы. Пока ни практические изыскания профессиональных археологов, ни даже активное и грубое вмешательство пресловутых «черных копателей» результатов не дали. Со временем появились и другие версии. Версия о том, что река Клязьма является местом схрона, все чаще вызывает сомнение, так как она находится далековато, да и разведчики Батыя могли засечь место тайника. Поэтому появилась версия, что створки покоятся в городской стене или на валу, а то и спрятаны в подземном тайнике прямо под воротами. Есть еще версия, что их действительно утопили, но в другой реке – Лыбеди, которая тогда была более полноводной и располагалась ближе.

В 1970 году из Японии поступило очень интересное предложение. Одна японская корпорация предложила расчистить дно реки Клязьмы и расширить ее русло. За работу они не просили денег, но в качестве оплаты хотели забрать все, что найдут на дне реки. Советские власти решили отказать, и никто до сих пор не знает, что они хотели там найти. Есть вероятность, что они искали то ли золотые пластины легендарных ворот, то ли залежи мореного дуба, которого там много.

Тем не менее тайна Золотых ворот так и остается тайной. Можно только позавидовать современникам или нашим потомкам – тем из них, кто все-таки доберется до истины. А тайн наша история оставила еще достаточно. До сих пор не стихают споры, где искать Янтарную комнату, библиотеку Ивана Грозного, икону Казанской Божией Матери, крест Евфросинии Полоцкой и многое другое. Успехов вам, кладоискатели!

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