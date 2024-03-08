УГЛИЧСКОЕ КНЯЖЕСТВО

У́гличское кня́жество — государственное образование в Сев.-Вост. Руси, на Волге и ее притоках. Выделено из Ростовского княжества князем Константином Всеволодовичем, дано в 1218 его младшему сыну Владимиру. Центр — Углич. Граничило с Новгородской землей и с Тверским, Ярославским и Ростовским княжествами. Владимир (1218–1249) после битвы на Сити 1238 стал старшим из Константиновичей, но остался в Угличе. У. к. перешло его детям: Андрею (1249–1261) и Роману (1261–1283). Эта династия пресеклась, и Углич отошел князьям Ростова, в 1286–1288 — Дмитрию Борисовичу, с 1288 — сыну Фёдора Смоленского, Александру, с 1293 — сыну Константина Борисовича, Александру. Затем, видимо, вновь вошло в состав Ростовского княжества. В 1330-х У. к. попало в «купли» Ивана Калиты. По завещанию Дмитрия Ивановича (1389) стало отчиной московских князей. У. к. часто давали в удел; там правили: князь Константин Дмитриевич (­1410-е (по другим данным, 1420-е) — 1434); Андрей Большой (1462–1491); Дмитрий Жилка (1504–1521).

Лит. : Экземплярский А. В. Угличские владетельные князья. Ярославль, 1889; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М., 1984; Горский А. А. От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII–XV в. М., 2010; Шокарев С. Ю. Андрей Большой Углицкий. Судьба и эпоха. Углич, 2022. С. В. Городилин.