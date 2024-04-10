6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. I: (I–VI вв.); Т. II: (VII–IX вв.)

Гиндин Л. , Иванов С. , Литаврин Г.

Свод представляет собой первое в мировой науке комментированное издание всех источников, относящихся или традиционно относимых к древним славянам. Охвачены все письменные источники на древнегреческом, латинском и сирийском языках. Оригинальные тексты даются параллельно с новыми русскими переводами. Каждому источнику (приводимому в выдержках) предпослано введение, содержащее сведения об авторе, особенностях источника, о рукописной традиции и т. п.