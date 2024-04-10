6 класс | История России IX— первой трети XVI в.
Очерки истории культуры славян
Волков В.,
Петрухин В.,
Рогов А.,
Толстая С.,
Флоря Б.
Первый выпуск многотомного издания «Очерки истории культуры славян» охватывает период с древнейших времен до XIII в. Данный исторический этап — одна из важнейших страниц культурной истории славянского мира, время становления государственности, принятия христианства, формирования славянских литературных языков, книжности и национальных художественных стилей. Первая часть очерков посвящена вопросам происхождения славян и их прародины, отражению материальной культуры древних славян в праславянском языковом фонде, духовной культуре славян в древнейший период (очерки по религиозным верованиям, славянской демонологии, древним традициям устного народного творчества). Во второй части рассматривается развитие культуры славян в период раннего Средневековья. Речь идет о становлении первых славянских государств и формировании этнического самосознания, о вхождении славян в мировой культурный процесс с принятием христианской культуры византийского и латинского крута, о проблеме взаимоотношения христианства и язычества у славян.