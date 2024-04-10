6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Очерки истории культуры славян

Волков В. , Петрухин В. , Рогов А. , Толстая С. , Флоря Б.

Первый выпуск многотомного издания «Очерки истории культуры славян» охватывает период с древнейших времен до XIII в. Данный исторический этап — одна из важнейших страниц культурной истории славянского мира, время становления государственности, принятия христианства, формирования славянских литературных языков, книжности и национальных художественных стилей. Первая часть очерков посвящена вопросам происхождения славян и их прародины, отражению материальной культуры древних славян в праславянском языковом фонде, духовной культуре славян в древнейший период (очерки по религиозным верованиям, славянской демонологии, древним традициям устного народного творчества). Во второй части рассматривается развитие культуры славян в период раннего Средневековья. Речь идет о становлении первых славянских государств и формировании этнического самосознания, о вхождении славян в мировой культурный процесс с принятием христианской культуры византийского и латинского крута, о проблеме взаимоотношения христианства и язычества у славян.