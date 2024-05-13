Великое переселение народов: тюрки Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. В этом плане знаменитое «Великое переселение народов» стало периодом между античностью и Средневековьем. На чтение: 6 минут

Тюрки и великая степь

Когда в VII веке распался уже упоминавшийся Тюркский каганат, возникли некоторые другие государственные образования. Так, на восточном Приазовье и Причерноморье, на территории современного Краснодарского края, появилась Великая Булгария. Её создание начал булгарский племенной вождь Органа, который совершил важный шаг — поехал в Константинополь и принял крещение. Пика могущества Великая Булгария достигла в правление племянника Органы Кубрата. Выросший в Константинополе, он, по-видимому, был образованным и дальновидным политиком, что более трёх десятков лет после освобождения от владычества тюрок позволяло ему держать в кулаке этот сложный регион с центром в Фанагории, что на Таманском полуострове.

Ситуация изменилась со смертью Кубрата в 665 году. Его пять сыновей насмерть перессорились между собой, и Булгария распалась. Так начался ещё один довольно масштабный исход народа на новые земли. Один из сыновей Кубрата, хан Аспарух, ушёл на Дунай, где его народ смешался с местными славянами — сегодня их совместные потомки живут в Болгарии, стране, название которой также происходит от этого племени. Но в нашей стране больше известна Волжская Булгария, образованная также выходцами из Великой Булгарии. Покорив себе местные племена, здесь кочевники переняли их обычаи, перейдя к оседлому образу жизни. Здесь решили пойти по другому пути, спустя несколько веков приняв ислам, чтобы заключить союз с арабами и положить конец притеснениям со стороны Хазарского каганата. Развитое ремесленничество и сельское хозяйство в совокупности с искусной торговлей привели этот край к процветанию и богатству — было время, когда Волжская Булгария была самым мощным государством в Поволжье.

Нужно сказать несколько слов и об уже упоминавшемся Хазарском каганате, центр которого находился на территории современного Дагестана. Хазары вели активную экспансионистскую политику, придя к началу VIII века сначала в районы к северу от Каспийского моря и в Приазовье, а затем на Тамань и в Крым. Кроме того, они имели виды на весь Кавказ, из-за чего не раз воевали против арабов и Византии. После тяжёлого поражения 737 года хазары сдвинулись севернее, в междуречье Дона и Волги, и основали там свои новые города — Итиль, точное место которого не найдено до сих пор, вероятно, находившийся где-то в Астраханской области, и Саркел, который находился на Дону, затопленный уже в ХХ веке во время строительства Цимлянского водохранилища.

Заметно повлияло великое переселение народов и на живших от Кавказа до низовьев Дуная аланов. Этот союз сарматских кочевых племён известен из многих исторических источников — и византийских, и славянских. Название его живёт в национальном названии Республики Северная Осетия — Алания. Когда пришло гуннское нашествие, степные аланы покорились им, и даже пошли вместе с ними в поход на запад, дойдя до Римской империи.

В итоге часть аланов осела на Дунае, соединившись с родственными сарматскими племенами. Выходцы с современного юга России основали с разрешения Рима Южное Аланское и Северное Аланское королевства — это современная Франция, районы соответственно Тулузы и Орлеана. В благодарность аланы помогли римлянам разбить гуннскую армию во главе с грозным Аттилой. Другая часть аланов, не захотевшая договариваться с римлянами, предпочла объединиться с германскими племенами и двигаться ещё западнее, на Пиренейский полуостров, то есть к нынешним Испании и Португалии, а затем им довелось побывать даже в южном Средиземноморье, то есть в Северной Африке. Но то ли сами кочевники не были предрасположены к созданию прочного государства, то ли соседние государства не желали мириться с такими соседями, но все их образования просуществовали недолго, хотя и оставили определённый след в истории Европы. Те же, кто решил остаться на Кавказе, донёс до наших дней собственную национальную идентичность, язык и культуру, как отмечают местные историки, едва ли не единственный из тех народов, кто прошёл через великое переселение народов.

Заключение

Небывалая многовековая миграция народов Европы и Азии привела к огромным сдвигам в демографическом составе и культуре затронутых великим переселением народов районов. Сама общественная структура реформировалась по мере стремления мигрирующих племён установить контроль над теми или иными территориями. Появились новые племенные союзы, которые стали прообразами новых государств, в том числе и на территории Древней Руси. Именно из этой эпохи берёт своё начало история многих хорошо известных нам современных народов. Многие историки отмечают, что этногенез большинства европейских наций был как раз следствием этой массовой миграции. А старые народы растворились в новых, и сейчас наименования многих из них известны лишь специалистам.

Нельзя не отметить, что столь интенсивное миграционное движение позволило славянским племенам в довольно короткие (в исторических масштабах, конечно) сроки заселить огромные просторы – от Вислы до Волги, от Ладожского озера до Чёрного моря. При этом, в отличие от оторвавшихся от своей земли племён и вследствие этого погибших или ассимилировавшихся в других этносах, то славяне не оставили своих исконных территорий, а, наоборот, расширили их, причём не с оружием в руках, а путём мирного заселения. И, можно сказать, именно из того расселения проистекает история современных славянских народов, в том числе и русского. Хотя, как следует из источников, поначалу разделение традиций, материальной и духовной культуры ещё не было столь радикальным, и общее наследие ещё долгие века сохранялось. Не случайно даже в «Повести временных лет» есть фраза: «Словенский язык и русский одно есть».

Великое переселение народов на многие века оставило наследие, так или иначе отражающееся и в наши дни. Именно тогда, в ходе небывалого культурного обмена между народами, несмотря на все нюансы, были заложены основы нынешнего динамичного мультикультурного общества, которое составляет основу нашей страны. Но, глядя на в чём-то схожую динамику миграций сейчас, хочется, чтобы наши современники помнили об опыте древних, пусть и знания наши достаточно обрывочны...