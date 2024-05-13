Великое переселение народов: славяне Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. В этом плане знаменитое «Великое переселение народов» стало периодом между античностью и Средневековьем. На чтение: 3 минуты

Славяне. С запада на восток

Нашествие гуннов заставило предков славян, обитавших доселе в Центральной Европе, сместить свой жизненный ареал севернее. Там произошло их смешение с балтскими народами, и постепенно заселили земли восточнее реки Эльбы. Принято считать, что к середине V века сформировались три основные группы славян — венеды (жившие на Висле западные славяне), склавины (жившие на землях между верховьями Днестра, Дуная и Вислы южные славяне) и анты (восточные славяне, проживавшие от Днепра до Днестра). Поначалу все эти этнические группы не были слишком разобщены, так как имели схожие язык, традиции и жизненный уклад.

В течение VII и VIII веков славянские племена перешли на восток, заселив обширные пространства, которые сегодня составляют территории Украины, Белоруссии и европейской части России. Сформировались такие племена, как: поляне (Приднепровье с центром в Киеве), ильменские словене (современные Новгородская, Псковская и Ленинградская области, с крупнейшим городом Новгородом), кривичи (верховья Днепра с центром в Смоленске), полочане (Западная Двина и южнее, с центром в Полоцке), дреговичи (вдоль реки Припять, с центром в городе Турове), древляне (южнее Припяти с центром в Искоростене), волыняне и белые хорваты (современная Западная Украина), тиверцы (Приднестровье и Молдавия), северяне (рядом с рекой Десной, крупнейшим их центром был Чернигов), радимичи (в междуречье Десны и Днепра), вятичи (бассейны Оки и Дона). Таким образом, славянские племена в распространении своём достигли на севере Ладожского озера, а на востоке — Волги.

Первый союз племён

Когда гунны ушли в Европу, их власть в покорённых районах несколько ослабла. В конце IV века (либо начале V века) готы попытались восстановить свой контроль за причерноморскими землями, а заодно подчинить себе жившие между Днепром и Днестром славянские племена. Собственных сил тогдашнему королю остготов Витимиру недоставало, поэтому он использовал в качестве наёмников гуннские племена. Это ему не помогло — в битве на реке Эрак (предположительно, так назывался Днепр) он погиб, и контроль за Причерноморьем вновь перешёл к гуннам.

Но под влиянием внешней угрозы славяне впервые стали объединяться в племенные союзы, которые стали прообразом будущего русского государства. Началось формирование княжеств, которые на века вперёд станут основной формой государственного устройства в русских землях. Это в значительной степени способствовало развитию политической организации и окончательному закреплению этих земель за славянами.

Великое переселение народов оказало немалое влияние на славян. Пересеклись пути самых разных народов, дотоле практически не контактировавших друг с другом, и произошло взаимное культурное обогащение с германскими, финно-угорскими, кельтскими народами — исследователи отмечают, что славяне освоили новые ремёсла, способы занятия сельским хозяйством, а также переняли некоторые передовые идеи военного искусства той эпохи.

В немалой степени великое переселение народов повлияло на славянские языки, в результате чего они пополнились новыми словами и лексическими конструкциями, некоторые из которых живы до сих пор. Помимо этого, претерпели изменения религиозные верования славян, и именно тогда впервые среди славян стало распространяться христианство. Таким образом, определённо можно сказать, что эта эпохальная миграция в большой степени повлияла на славян и на их дальнейшую жизнь.