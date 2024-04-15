Великое переселение народов на территории России Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. На чтение: 6 минут

Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. В этом плане знаменитое «Великое переселение народов» стало периодом между античностью и Средневековьем. Впервые миграционные процессы стали элементом взаимодействия между цивилизацией и варварским миром, и пик переселения пришёлся именно на максимально интенсивную фазу их взаимного противостояния. Со II по VII века вся Европа, Азия и север Африки был охвачен небывалой доселе миграцией племён, навсегда изменивших облик этих континентов.

Историки выделяют целый комплекс причин, сподвигших племена сняться с насиженных мест. Здесь и климатический фактор, и высокая плотность населения у варваров, попытки государственных образований в Европе втянуть варварские племена в сферу своего влияния и многие другие обстоятельства. В Европе великое переселение народов началось с жестоких и разрушительных Маркоманнских войн между Римской империей и варварскими племенами. На первых порах римляне одерживали верх, но постепенно растущие племена всё более массово мигрировали по всей Восточной Европе, доходя в этом до пределов современных Белоруссии, Украины и Молдавии. В историографии это считается германским этапом передвижения племён.

Нужно отметить, что миграционные маршруты в ту пору во многом зависели от естественных преград – рек, гор, густых лесов. Соответственно, влияли они и на освоение новых территорий, места расселения племён.

Готы. С севера на юг

История миграции готских племён достаточно туманна, и, несмотря на значительное количество научных исследований в этой области, продолжает таить в себе массу загадок. Известно, что готские племена в I или II веке ушли из Скандзы (Скандинавии) на юг. Со временем они добрались в «Скифию», а вот что считать таковой — историки спорят до сих пор. Наиболее часто встречаемая версия — это Причерноморские степи, но есть предположения, что это нынешняя Восточная Европа, Привисленский край. Несомненно только одно — движение готских племён на юг рассекло славянские территории на две части, что окончательно разделило восточных и западных славян. Раздел этот дальше только усиливался, и сейчас мы видим огромную пропасть между нами и западными славянскими народами.

Археологи выделяют так называемую черняховскую археологическую культуру, названную так по населённому пункту Черняхов Кагарлыкского района Киевской области Украины, основной этнической компонентой которой считаются как раз готские племена. Согласно позиции ряда исследователей, здесь к IV веку сформировалось готское королевство, упирая на германский элемент многих находок; но есть те кто их оспаривает, говоря, что культура принадлежит издревле обитавшим здесь ранним славянам. Археологи подтверждают, что славянские и готские племена за два века проживания бок о бок друг с другом взаимопроникали друг в друга, не только воюя, но и зачастую роднясь между собой.

Готы (а конкретно живших на восточных землях называют остготами), как считается, основали конунгство. Создателем его считается король Германарих, представитель династии Амалов. Под его руку перешли ряд племён аланов и сарматов, жившие в верховьях Волги, северном Причерноморье и Крыму.

Ясно одно — большая часть готских государственных образований оказалась непрочной, что обусловило их быстрый крах. Тем более, что Европу ждала новая миграция, на сей раз кочевых племён с востока, путь которых пролегал как раз через земли, где, как считается, было готское королевство... Около 370 года в битве у низовьев Дона остготы потерпели тяжёлое поражение. А вскоре был убит остготский конунг, и их силы оказались обезглавлены. После ряда поражений они были вынуждены покориться, некоторые потом поколениями служили у гуннов. И века спустя в Крыму и Тамани ещё были остатки остготских племён, ассимилировавшихся со временем со славянами.

Гунны. С востока на запад

В течение IV-V веков на современном юге России господствовали многочисленные кочевые племена гуннов — это название господствует в европейских языках, тогда как в Азии, являющейся их родиной, их называют сюнну или хунну. Эти племена издревле кочевали в Центральной Монголии и Степном Забайкалье, доходя до Алтая, Южной и Западной Сибири. Кочевники были весьма воинственные, беспрестанно конфликтовали с соседями и не раз совершали грабительские нападения на Китай, который для обороны в том числе и от них выстроил знаменитую Великую стену. Временами кочевники до такой степени усиливали свои позиции, что даже китайцы были вынуждены платить её дань. Наконец, империя всё-таки смогла разгромить племена, лишив их исконных кочевий. Этнографы считают, что после этого они оказались разделены — южные племена попали в сферу влияния Китая, а северные были вынуждены уйти на запад, где смешались с тюркскими и ираноязычными племенами. Так появились гунны, которых знаем мы.

Свой поход на запад гунны начали во второй половине IV века. В 370 году они перешли Волгу и двинулись на Кавказ. Кочевники покорили племена аланов и остроготов, а затем двинулись дальше на запад. Они завоевали Донские степи, Северное Причерноморье, нижнее и среднее течение Дуная, и господствовали там почти век. В итоге коченики сосредоточили в своих руках огромные территории, вошедшие в историю под условным названием «Великий пояс степей» - от современного российского Забайкалья и вплоть до нынешних Австрии и Венгрии. Здесь царил свой, особый, не похожий на полноценные государства, мир. Кочевые сообщества устанавливали контроль над территорией, и постоянно перемещались. Таким образом, как бы их страна находилась там, где было очередное стойбище, и уже завтра она могла находиться в другом месте. Принадлежность к кочевому плеени определялась, конечно, нормами родства, но со временем стала намечаться постепенная адаптация к встречаемым оседлоземельческим народам. Правда, основное мировоззрение кочевников не менялось — они так и жили набегами, грабежами, насильным вассалитетом и данничеством. Наследники этих племён во многом сохранят эти свои убеждения, которые со временем трансформировались в крайность — презрение к мирному труду, культ воинственности и разбойничества. И ещё века спустя они будут доставлять много проблем южным и восточным рубежам молодого русского государства.

Пика своего могущества империя гуннов достигла при знаменитом Аттиле. Некоторые историки даже полагают, что столица его была там, где сейчас находится Киев, хотя большая часть всё же считает, что центр гуннской державы располагался в отвоёванной у римлян провинции Паннония — теперь это Венгрия, часть Австрии и северо-запад Балкан. Как бы то ни было, Аттиле удалось создать огромнейшее полиэтническое государство и вплоть до самой своей смерти удерживать его. Его владения простирались от Балтики до Кавказа, и от современной Баварии до Урала. Власть Аттилы признавали франкские и немалая часть германских племён, а дань ему платили Византия и Западная Римская империя. Преемники этого легендарного правителя, однако, не смогли совладать со всеми его завоеваниями, и территория империи начала постепенно сокращаться. Уже при его детях гунны были вынуждены отойти к низовьям Дуная, а затем и к Азовскому и Каспийскому морям.

К концу V века за гуннами остались, по сути, земли между Чёрным и Каспийским морями. Прежде признававшие исключительно жизнь кинжалом и копьём, они стали, согласно летописям, умелыми торговцами с Византией и Персией. Хотя периодически и продолжали совершать набеги на сопредельные земли, то в союзе с персами, то с армянами, то с византийцами. К концу VI века империя гуннов окончательно перестала существовать, и на части его прежних земель, некоторые из которых сейчас входят в состав России, образовался сначала Великий Тюркский каганат, потом Западный Тюркский каганат, а затем и всем нам хорошо известный Хазарский каганат, занимавший в своё время Донские степи, Приазовье, Прикавказье, Крым, нижнее и среднее течение Волги.

Славяне. С запада на восток

Нашествие гуннов заставило предков славян, обитавших доселе в Центральной Европе, сместить свой жизненный ареал севернее. Там произошло их смешение с балтскими народами, и постепенно заселили земли восточнее реки Эльбы. Принято считать, что к середине V века сформировались три основные группы славян — венеды (жившие на Висле западные славяне), склавины (жившие на землях между верховьями Днестра, Дуная и Вислы южные славяне) и анты (восточные славяне, проживавшие от Днепра до Днестра). Поначалу все эти этнические группы не были слишком разобщены, так как имели схожие язык, традиции и жизненный уклад.

В течение VII и VIII веков славянские племена перешли на восток, заселив обширные пространства, которые сегодня составляют территории Украины, Белоруссии и европейской части России. Сформировались такие племена, как: поляне (Приднепровье с центром в Киеве), ильменские словене (современные Новгородская, Псковская и Ленинградская области, с крупнейшим городом Новгородом), кривичи (верховья Днепра с центром в Смоленске), полочане (Западная Двина и южнее, с центром в Полоцке), дреговичи (вдоль реки Припять, с центром в городе Турове), древляне (южнее Припяти с центром в Искоростене), волыняне и белые хорваты (современная Западная Украина), тиверцы (Приднестровье и Молдавия), северяне (рядом с рекой Десной, крупнейшим их центром был Чернигов), радимичи (в междуречье Десны и Днепра), вятичи (бассейны Оки и Дона). Таким образом, славянские племена в распространении своём достигли на севере Ладожского озера, а на востоке — Волги.

Первый союз племён

Когда гунны ушли в Европу, их власть в покорённых районах несколько ослабла. В конце IV века (либо начале V века) готы попытались восстановить свой контроль за причерноморскими землями, а заодно подчинить себе жившие между Днепром и Днестром славянские племена. Собственных сил тогдашнему королю остготов Витимиру недоставало, поэтому он использовал в качестве наёмников гуннские племена. Это ему не помогло — в битве на реке Эрак (предположительно, так назывался Днепр) он погиб, и контроль за Причерноморьем вновь перешёл к гуннам.

Но под влиянием внешней угрозы славяне впервые стали объединяться в племенные союзы, которые стали прообразом будущего русского государства. Началось формирование княжеств, которые на века вперёд станут основной формой государственного устройства в русских землях. Это в значительной степени способствовало развитию политической организации и окончательному закреплению этих земель за славянами.

Великое переселение народов оказало немалое влияние на славян. Пересеклись пути самых разных народов, дотоле практически не контактировавших друг с другом, и произошло взаимное культурное обогащение с германскими, финно-угорскими, кельтскими народами — исследователи отмечают, что славяне освоили новые ремёсла, способы занятия сельским хозяйством, а также переняли некоторые передовые идеи военного искусства той эпохи.

В немалой степени великое переселение народов повлияло на славянские языки, в результате чего они пополнились новыми словами и лексическими конструкциями, некоторые из которых живы до сих пор. Помимо этого, претерпели изменения религиозные верования славян, и именно тогда впервые среди славян стало распространяться христианство. Таким образом, определённо можно сказать, что эта эпохальная миграция в большой степени повлияла на славян и на их дальнейшую жизнь.

Другие племена

Когда в VII веке распался уже упоминавшийся Тюркский каганат, возникли некоторые другие государственные образования. Так, на восточном Приазовье и Причерноморье, на территории современного Краснодарского края, появилась Великая Булгария. Её создание начал булгарский племенной вождь Органа, который совершил важный шаг — поехал в Константинополь и принял крещение. Пика могущества Великая Булгария достигла в правление племянника Органы Кубрата. Выросший в Константинополе, он, по-видимому, был образованным и дальновидным политиком, что более трёх десятков лет после освобождения от владычества тюрок позволяло ему держать в кулаке этот сложный регион с центром в Фанагории, что на Таманском полуострове.

Ситуация изменилась со смертью Кубрата в 665 году. Его пять сыновей насмерть перессорились между собой, и Булгария распалась. Так начался ещё один довольно масштабный исход народа на новые земли. Один из сыновей Кубрата, хан Аспарух, ушёл на Дунай, где его народ смешался с местными славянами — сегодня их совместные потомки живут в Болгарии, стране, название которой также происходит от этого племени. Но в нашей стране больше известна Волжская Булгария, образованная также выходцами из Великой Булгарии. Покорив себе местные племена, здесь кочевники переняли их обычаи, перейдя к оседлому образу жизни. Здесь решили пойти по другому пути, спустя несколько веков приняв ислам, чтобы заключить союз с арабами и положить конец притеснениям со стороны Хазарского каганата. Развитое ремесленничество и сельское хозяйство в совокупности с искусной торговлей привели этот край к процветанию и богатству — было время, когда Волжская Булгария была самым мощным государством в Поволжье.

Нужно сказать несколько слов и об уже упоминавшемся Хазарском каганате, центр которого находился на территории современного Дагестана. Хазары вели активную экспансионистскую политику, придя к началу VIII века сначала в районы к северу от Каспийского моря и в Приазовье, а затем на Тамань и в Крым. Кроме того, они имели виды на весь Кавказ, из-за чего не раз воевали против арабов и Византии. После тяжёлого поражения 737 года хазары сдвинулись севернее, в междуречье Дона и Волги, и основали там свои новые города — Итиль, точное место которого не найдено до сих пор, вероятно, находившийся где-то в Астраханской области, и Саркел, который находился на Дону, затопленный уже в ХХ веке во время строительства Цимлянского водохранилища.

Заметно повлияло великое переселение народов и на живших от Кавказа до низовьев Дуная аланов. Этот союз сарматских кочевых племён известен из многих исторических источников — и византийских, и славянских. Название его живёт в национальном названии Республики Северная Осетия — Алания. Когда пришло гуннское нашествие, степные аланы покорились им, и даже пошли вместе с ними в поход на запад, дойдя до Римской империи.

В итоге часть аланов осела на Дунае, соединившись с родственными сарматскими племенами. Выходцы с современного юга России основали с разрешения Рима Южное Аланское и Северное Аланское королевства — это современная Франция, районы соответственно Тулузы и Орлеана. В благодарность аланы помогли римлянам разбить гуннскую армию во главе с грозным Аттилой. Другая часть аланов, не захотевшая договариваться с римлянами, предпочла объединиться с германскими племенами и двигаться ещё западнее, на Пиренейский полуостров, то есть к нынешним Испании и Португалии, а затем им довелось побывать даже в южном Средиземноморье, то есть в Северной Африке. Но то ли сами кочевники не были предрасположены к созданию прочного государства, то ли соседние государства не желали мириться с такими соседями, но все их образования просуществовали недолго, хотя и оставили определённый след в истории Европы. Те же, кто решил остаться на Кавказе, донёс до наших дней собственную нацональную идентичность, язык и культуру, как отмечают местные историки, едва ли не единственный из тех народов, кто прошёл через великое переселение народов.

Заключение

Небывалая многовековая миграция народов Европы и Азии привела к огромным сдвигам в демографическом составе и культуре затронутых великим переселением народов районов. Сама общественная структура реформировалась по мере стремления мигрирующих племён установить контроль над теми или иными территориями. Появились новые племенные союзы, которые стали прообразами новых государств, в том числе и на территории Древней Руси. Именно из этой эпохи берёт своё начало история многих хорошо известных нам современных народов. Многие историки отмечают, что этногенез большинства европейских наций был как раз следствием этой массовой миграции. А старые народы растворились в новых, и сейчас наименования многих из них известны лишь специалистам.

Нельзя не отметить, что столь интенсивное миграционное движение позволило славянским племенам в довольно короткие (в исторических масштабах, конечно) сроки заселить огромные просторы – от Вислы до Волги, от Ладожского озера до Чёрного моря. При этом, в отличие от оторвавшихся от своей земли племён и вследствие этого погибших или ассимилировавшихся в других этносах, то славяне не оставили своих исконных территорий, а, наоборот, расширили их, причём не с оружием в руках, а путём мирного заселения. И, можно сказать, именно из того расселения проистекает история современных славянских народов, в том числе и русского. Хотя, как следует из источников, поначалу разделение традиций, материальной и духовной культуры ещё не было столь радикальным, и общее наследие ещё долгие века сохранялось. Не случайно даже в «Повести временных лет» есть фраза: «Словенский язык и русский одно есть».

Великое переселение народов на многие века оставило наследие, так или иначе отражающееся и в наши дни. Именно тогда, в ходе небывалого культурного обмена между народами, несмотря на все нюансы, были заложены основы нынешнего динамичного мультикультурного общества, которое составляет основу нашей страны. Но, глядя на в чём-то схожую динамику миграций сейчас, хочется, чтобы наши современники помнили об опыте древних, пусть и знания наши достаточно обрывочны...

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