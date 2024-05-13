Великое переселение народов: гунны Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. На чтение: 4 минуты

В течение IV-V веков на современном юге России господствовали многочисленные кочевые племена гуннов — это название господствует в европейских языках, тогда как в Азии, являющейся их родиной, их называют сюнну или хунну. Эти племена издревле кочевали в Центральной Монголии и Степном Забайкалье, доходя до Алтая, Южной и Западной Сибири. Кочевники были весьма воинственные, беспрестанно конфликтовали с соседями и не раз совершали грабительские нападения на Китай, который для обороны в том числе и от них выстроил знаменитую Великую стену. Временами кочевники до такой степени усиливали свои позиции, что даже китайцы были вынуждены платить её дань. Наконец, империя всё-таки смогла разгромить племена, лишив их исконных кочевий. Этнографы считают, что после этого они оказались разделены — южные племена попали в сферу влияния Китая, а северные были вынуждены уйти на запад, где смешались с тюркскими и ираноязычными племенами. Так появились гунны, которых знаем мы.

Свой поход на запад гунны начали во второй половине IV века. В 370 году они перешли Волгу и двинулись на Кавказ. Кочевники покорили племена аланов и остроготов, а затем двинулись дальше на запад. Они завоевали Донские степи, Северное Причерноморье, нижнее и среднее течение Дуная, и господствовали там почти век. В итоге коченики сосредоточили в своих руках огромные территории, вошедшие в историю под условным названием «Великий пояс степей» - от современного российского Забайкалья и вплоть до нынешних Австрии и Венгрии. Здесь царил свой, особый, не похожий на полноценные государства, мир. Кочевые сообщества устанавливали контроль над территорией, и постоянно перемещались. Таким образом, как бы их страна находилась там, где было очередное стойбище, и уже завтра она могла находиться в другом месте. Принадлежность к кочевому плеени определялась, конечно, нормами родства, но со временем стала намечаться постепенная адаптация к встречаемым оседлоземельческим народам. Правда, основное мировоззрение кочевников не менялось — они так и жили набегами, грабежами, насильным вассалитетом и данничеством. Наследники этих племён во многом сохранят эти свои убеждения, которые со временем трансформировались в крайность — презрение к мирному труду, культ воинственности и разбойничества. И ещё века спустя они будут доставлять много проблем южным и восточным рубежам молодого русского государства.

Пика своего могущества империя гуннов достигла при знаменитом Аттиле. Некоторые историки даже полагают, что столица его была там, где сейчас находится Киев, хотя большая часть всё же считает, что центр гуннской державы располагался в отвоёванной у римлян провинции Паннония — теперь это Венгрия, часть Австрии и северо-запад Балкан. Как бы то ни было, Аттиле удалось создать огромнейшее полиэтническое государство и вплоть до самой своей смерти удерживать его. Его владения простирались от Балтики до Кавказа, и от современной Баварии до Урала. Власть Аттилы признавали франкские и немалая часть германских племён, а дань ему платили Византия и Западная Римская империя. Преемники этого легендарного правителя, однако, не смогли совладать со всеми его завоеваниями, и территория империи начала постепенно сокращаться. Уже при его детях гунны были вынуждены отойти к низовьям Дуная, а затем и к Азовскому и Каспийскому морям.

К концу V века за гуннами остались, по сути, земли между Чёрным и Каспийским морями. Прежде признававшие исключительно жизнь кинжалом и копьём, они стали, согласно летописям, умелыми торговцами с Византией и Персией. Хотя периодически и продолжали совершать набеги на сопредельные земли, то в союзе с персами, то с армянами, то с византийцами. К концу VI века империя гуннов окончательно перестала существовать, и на части его прежних земель, некоторые из которых сейчас входят в состав России, образовался сначала Великий Тюркский каганат, потом Западный Тюркский каганат, а затем и всем нам хорошо известный Хазарский каганат, занимавший в своё время Донские степи, Приазовье, Прикавказье, Крым, нижнее и среднее течение Волги.