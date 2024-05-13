Великое переселение народов: готы История миграции готских племён достаточно туманна, и, несмотря на значительное количество научных исследований в этой области, продолжает таить в себе массу загадок. На чтение: 4 минуты

Миграция населения — объективный социологический процесс, сопровождающий всю историю человечества. Но время от времени она приобретала небывалый подъём в том или ином регионе земного шара. В этом плане знаменитое «Великое переселение народов» стало периодом между античностью и Средневековьем. Впервые миграционные процессы стали элементом взаимодействия между цивилизацией и варварским миром, и пик переселения пришёлся именно на максимально интенсивную фазу их взаимного противостояния. Со II по VII века вся Европа, Азия и север Африки был охвачен небывалой доселе миграцией племён, навсегда изменивших облик этих континентов.

Историки выделяют целый комплекс причин, сподвигших племена сняться с насиженных мест. Здесь и климатический фактор, и высокая плотность населения у варваров, попытки государственных образований в Европе втянуть варварские племена в сферу своего влияния и многие другие обстоятельства. В Европе великое переселение народов началось с жестоких и разрушительных Маркоманнских войн между Римской империей и варварскими племенами. На первых порах римляне одерживали верх, но постепенно растущие племена всё более массово мигрировали по всей Восточной Европе, доходя в этом до пределов современных Белоруссии, Украины и Молдавии. В историографии это считается германским этапом передвижения племён.

Нужно отметить, что миграционные маршруты в ту пору во многом зависели от естественных преград – рек, гор, густых лесов. Соответственно, влияли они и на освоение новых территорий, места расселения племён.

Готы. С севера на юг

История миграции готских племён достаточно туманна, и, несмотря на значительное количество научных исследований в этой области, продолжает таить в себе массу загадок. Известно, что готские племена в I или II веке ушли из Скандзы (Скандинавии) на юг. Со временем они добрались в «Скифию», а вот что считать таковой — историки спорят до сих пор. Наиболее часто встречаемая версия — это Причерноморские степи, но есть предположения, что это нынешняя Восточная Европа, Привисленский край. Несомненно только одно — движение готских племён на юг рассекло славянские территории на две части, что окончательно разделило восточных и западных славян. Раздел этот дальше только усиливался, и сейчас мы видим огромную пропасть между нами и западными славянскими народами.

Археологи выделяют так называемую черняховскую археологическую культуру, названную так по населённому пункту Черняхов Кагарлыкского района Киевской области Украины, основной этнической компонентой которой считаются как раз готские племена. Согласно позиции ряда исследователей, здесь к IV веку сформировалось готское королевство, упирая на германский элемент многих находок; но есть те кто их оспаривает, говоря, что культура принадлежит издревле обитавшим здесь ранним славянам. Археологи подтверждают, что славянские и готские племена за два века проживания бок о бок друг с другом взаимопроникали друг в друга, не только воюя, но и зачастую роднясь между собой.

Готы (а конкретно живших на восточных землях называют остготами), как считается, основали конунгство. Создателем его считается король Германарих, представитель династии Амалов. Под его руку перешли ряд племён аланов и сарматов, жившие в верховьях Волги, северном Причерноморье и Крыму.

Ясно одно — большая часть готских государственных образований оказалась непрочной, что обусловило их быстрый крах. Тем более, что Европу ждала новая миграция, на сей раз кочевых племён с востока, путь которых пролегал как раз через земли, где, как считается, было готское королевство... Около 370 года в битве у низовьев Дона остготы потерпели тяжёлое поражение. А вскоре был убит остготский конунг, и их силы оказались обезглавлены. После ряда поражений они были вынуждены покориться, некоторые потом поколениями служили у гуннов. И века спустя в Крыму и Тамани ещё были остатки остготских племён, ассимилировавшихся со временем со славянами.