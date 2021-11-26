ОГУЗЫ
ОГУЗЫ - объединения тюркоязычных кочевых племён Центральной и Средней Азии в середине I - начале II тысячелетий.
Ранние сведения об огузах относятся к IV-VI векам и содержатся в китайских династийных историях, где они именуются гаоцзюй (буквально - высокие телеги), а позднее - теле (из пратюркского *тегрег - «телега, тележник») и «девять родов». Самоназвание этой группы племён зафиксировано в древнетюркских рунических памятниках (VIII век), где они названы токуз огуз [то есть «девять (племён) огузов»], и в трудах арабских географов (IX-X веков), упоминающих племя тогузгуз. Обособившиеся после распада империи хунну, огузы в ходе межплеменных войн в Центральной Азии частично стали данниками жужаней (V - середина VI веков), частично мигрировали в степи Юго-Восточной Европы (Предкавказье и Причерноморье), где оказались в сфере политических интересов Византии и Персии, а позднее вошли в состав Первого Болгарского царства, Хазарского каганата и Западного Тюркского каганата. В византийских источниках племена огузов именуются огур (архаическая языковая форма слова «огуз»), там названы некоторые из племенных союзов огузов - кутригуры [хутур огур - «тридцать (племён) огуров»], оногуры [он огур; «десять (племён) огуров»], сарагур [сары огур; «белые (жёлтые) огуры»], а также отмечены их взаимная враждебность и соперничество. В середине VI века центрально-азиатские огузы подчинились тюркам, разрушившим государство жужаней и создавшим совместно с огузами Первый Тюркский каганат. После его краха племена огузов, возглавленные одним из них - уйгурами, создали недолговечное государственное образование в Северной Монголии (647-689), которое было разгромлено Восточным Тюркским каганатом. В 742-744 годах огузы в союзе с карлуками и басмылами нанесли решительное поражение Восточному Тюркскому каганату. Подчинив или изгнав недавних союзников, к власти на занятой территории пришла уйгурская династия Яглакаров, но встретила противодействие остальных 8 племён огузов, сломленное уйгурами в нескольких внутренних войнах. Результатом междоусобиц стала крупная миграция части огузов на запад, где они, обойдя владения карлуков, достигли по долине Сырдарьи рубежей Мавераннахра и Хорезма. Историк Ибн аль-Асир (XIII век) отметил, что огузы - «это племя, которое ко времени ал-Махди (то есть в 775-785 годах) пришло в Мавераннахр из страны тугузгузов». Оставшиеся в Центральной Азии племена огузов вошли в состав Уйгурского каганата и разделили его судьбу, постепенно утратив своё общее самоназвание.
Племенной союз огузов (араб. - гузз, гузийа; союз 24 тюрккских племён) Приаралья и присырдарьинских степей сформировался в VIII-IX веках из покинувших Центральную Азию огузов и тюрок (кайыги, игдеры, баяты, баюндуры), а также из местных приаральских и семиреченских тюркских племён (печенеги, афшары, язгыры, тюкеры). По данным Махмуда Кашгари (XI век), существовало 22 племени огузов, к которым он добавляет 2 племени халаджей; по данным Рашид ад-Дина (XIV век), объединение огузов состояло из 24 племён. Утверждение огузов на новых землях сопровождалось частичными изменениями их хозяйственного и бытового уклада и существенным изменением политической организации. Среди огузов появились оседлые и даже городские сообщества, они группировались в территориальные объединения (в середине IX века аль-Масуди выделял нижних, средних и верхних огузов), жители оседлых поселений и городов и отдельные группы кочевников всё чаще принимали ислам. В низовьях Сырдарьи возник город Янгикент (буквально - Новый город), где была учреждена ставка верховного правителя огузов, носившего тюркский титул ябгу. Арабские географы X века отмечали, что в Янгикенте «царь гузов» живёт только зимой. Судя по сообщениям Махмуда Кашгари, оседлые группы концентрировались в небольших городках в нижнем и среднем течении Сырдарьи, на её притоках; их называли ятуки (буквально - лежачие), их главным занятием было выращивание проса и овощей. Жизнь кочевых огузов подробно описал Ибн Фадлан, который отмечал крайне слабую структуру власти, при которой все внутренние дела решались «советом» (то есть родовыми и племенными собраниями, возглавляемыми старейшинами); решения этих собраний были основаны на полном единогласии его участников. Государственную власть на местах представляли кударкины (от тюркского кюль эркин) - «заместители» (наместники) ябгу. Наместники и окружающие их сановные лица (тарханы, иналы) контролировали регулярный сбор дани и вершили суд «по закону», то есть по обычному праву (тёре). В среде кочевых огузов существовало имущественное расслоение, частично связанное с интенсивной торговлей через «гузскую степь» между Поволжьем, Хорезмом и Мавераннахром. Важным фактором в государстве янгитентских ябгу оставались войны и набеги на оседлых соседей. Вытеснив из Прикаспия за Волгу печенегов, огузы регулярно совершали набеги на Хазарский каганат и Булгарию Волжско-Камскую (в союзе с киевскими князьями - Святославом Игоревичем в 965 году или в 968/969 годах и Владимиром Святославичем в 985 году), на Хорезм, на контролируемые чигилями и карлуками города Семиречья.
В конце X - начале XI веков обозначилось два направления экспансии огузов из Прикаспия и Приаралья - южное и северо-западное. Движение на юг было связано с группой исламизированных племён во главе с Сельджуком и его потомками (смотри в статье Сельджуки). Этих огузов окрестные народы называли туркменами. Потерпев поражение в войне с «царём гузов» и его сыном за область Дженда в среднем течении Сырдарьи, они поселились в Мавераннахре, в окрестностях Нуратинских гор. В середине XI века, после успешной войны с Газневидами, они овладели Хорасаном и вскоре создали в Передней Азии новое государство - империю Сельджукидов.
Другая часть огузов, соперничая с кипчаками, двинулась на северо-запад, достигла границ Древнерусского государства (в древнерусских летописях фигурируют как торки, возможно, также как берендеи) и Византии на Балканах (в византийских источниках - узы). Потерпев неудачи в столкновениях с русскими князьями, теснимые половцами, отдельные группы этой части огузов всё чаще стали селиться на русских землях как подданные или союзники киевских, переяславских и черниговских Рюриковичей. В XI-XII веках вошли в состав племенного объединения чёрных клобуков, игравшего важную роль в обороне южной границы Древнерусского государства, а затем Киевского и Переяславского княжеств.
Общим фольклорным наследием огузов Центральной и Средней Азии является цикл сказаний о мифическом предке - эпониме огузских племён Огуз-кагане - «Огуз-наме». Другой фольклорный памятник огузов, возникший в Средней Азии, но окончательно сформировавшийся на Кавказе и в Малой Азии, - героический эпос «Китаби Дедем Коркуд» (смотри «Китаби Деде Коркуд» - «Книга моего деда Коркуда»), записи которого сохранились в двух турецких рукописях XVI века. Этноязычное наследие племенного союза огузов стало основой формирования в позднем Средневековье и в Новое время турок, азербайджанцев, туркмен и гагаузов.