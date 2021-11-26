КЕРЕКСУРЫ

КЕРЕКСУРЫ - древние каменные сооружения на Алтае, территории Тувы и Монголии , в Забайкалье.

От монгольского «хир­гис-хур» - кыр­гыз­ская мо­ги­ла . Вклю­ча­ют на­сыпь, ок­ру­жён­ную, на не­ко­то­ром рас­стоя­нии, ок­руг­лой или под­квад­рат­ной ог­ра­дой; ря­дом с по­след­ней мо­гут рас­по­ла­гать­ся коль­ца, вы­клад­ки и др. кон­ст­рук­ции. Иногда во внутреннем пространстве керексуров находились каменные вымостки, в том числе радиально расходящиеся от насыпи к ограде лучи.

Термин введён в XIX веке Г. Н. Потаниным; керексуры описывались В. В. Радловым в атласе, посвящённом древностям Монголии; первые раскопки провёл Ю. Д. Талько-Гринцевич в Забайкалье в конце XIX века; окончательно из общей массы каменных кур­га­нов выделены в особый тип после работ Г. И. Боровки в 1920-х годах.

Этими и более поздними исследованиями установлено, что керексуры могут различаться конструктивными особенностями, размерами, наличием или отсутствием захоронений, для большинства из них характерно отсутствие сопроводительного инвентаря. Появление керексуров относится к бронзовому веку.

Иллюстрация:

Ке­рек­су­ры. Пла­ны со­ору­же­ний в Ор­хон-Гол (1) и Их-Улан-Тол­гой (2) в Мон­го­лии (по Ю. С. Ху­дя­ко­ву). Архив БРЭ.

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