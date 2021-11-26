ИЛЬМОВАЯ ПАДЬ

ИЛЬМОВАЯ ПАДЬ - могильник I века до н.э. - I века н.э. в урочище Ильмовая падь (Бурятия).

При­над­ле­жал хун­ну, один из наи­бо­лее круп­ных мо­гиль­ни­ков в За­бай­ка­лье (бо­лее 300 кур­га­нов).

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния Ю.Д. Таль­ко-Грин­це­ви­ча (1896-1897), Г.П. Со­снов­ско­го (1928-1929), П.Б. Ко­но­ва­ло­ва (1970-е годы), Б.Б. Да­ши­ба­ло­ва (с 1990-х годов).

Боль­шин­ст­во за­хо­ро­не­ний со­вер­ше­но под ка­мен­ны­ми клад­ка­ми ок­руг­лых или че­ты­рёх­уголь­ных очер­та­ний, в гро­бах или двой­ных ка­ме­рах (гроб в сру­бе), на глу­би­не от 1,4 до 4,5 м. Вы­де­ля­ют­ся «боль­шие» (или «кня­же­ские») кур­га­ны - квад­рат­ные в пла­не ка­мен­ные ог­ра­ды 15 × 15 м и бо­лее, высотой до 1,5 м, с южной сто­ро­ны ко­то­рых на­хо­дит­ся дро­мос дли­ной до 12 м, ве­ду­щий в мо­ги­лу на глу­би­ну 10-14 м; не­кото­рые мо­гиль­ные ямы раз­де­ле­ны ка­мен­ны­ми пе­ре­го­род­ка­ми и пе­ре­кры­ты бре­вен­ча­ты­ми на­ка­та­ми, внут­ри гроб в сру­бе, об­ло­жен­ном кам­нем. В не­сколь­ких слу­ча­ях близ боль­ших кур­га­нов вы­яв­ле­ны не­глу­бо­кие мо­ги­лы прак­ти­че­ски без на­зем­ных со­ору­же­ний; по­гре­бён­ные здесь лю­ди, воз­мож­но, бы­ли на­силь­ст­вен­но умерщв­ле­ны. Тру­по­по­ло­же­ния; пре­об­ла­да­ет ори­ен­ти­ров­ка го­ло­вой в северном сек­то­ре. Ло­щё­ные горш­ки и кув­ши­но­об­раз­ные со­су­ды, часть из­го­тов­ле­на на руч­ном гон­чар­ном кру­ге, ор­на­мент вол­ни­стый (про­чер­чен­ный или из на­леп­ных ва­ли­ков). Же­лез­ные уди­ла с пса­лия­ми, трёх­ло­па­ст­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, же­лез­ные и брон­зо­вые пряж­ки, ло­жеч­ко­вид­ные под­вес­ки, брон­зо­вые фи­гур­ки ко­ней, ажур­ная пла­сти­на, птич­ка из бе­ло­го мер­ге­ля, кос­тя­ные на­клад­ки на лук, сви­стун­ки стрел, ци­линдр с из­об­ра­же­ни­ем дра­ко­на, па­лоч­ки (воз­мож­но, для еды), ло­па­точ­ка, стек­лян­ные бу­сы и др. Китайские тка­ни не­сколь­ких ви­дов (ис­поль­зо­ва­лись и для обив­ки гро­бов при по­мо­щи брон­зо­вых ро­зе­ток), фраг­мен­ты ла­ко­вых ча­ше­чек, брон­зо­вых зер­кал, из­де­лий из бе­ло­го неф­ри­та. Боль­шин­ст­во кур­га­нов ог­раб­ле­но, тем не ме­нее со­хра­нив­шие­ся на­ход­ки и осо­бен­но­сти по­гре­баль­ных об­ря­дов сви­де­тель­ст­ву­ют о вы­ра­жен­ной иму­ще­ст­вен­ной и со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции. С ма­те­риа­ла­ми из Ильмовой пади со­от­но­сят­ся от­ме­чен­ные в китайских ис­точ­ни­ках обы­чаи хун­ну: по­гре­бе­ния в двой­ных де­ревянных гро­бах, по­гре­бе­ния пред­ста­ви­те­лей зна­ти - с «лю­би­мы­ми слу­га­ми» и другое.

Иллюстрация:

Иль­мо­вая падь. Ри­су­нок китайской шёл­ко­вой тка­ни из мо­ги­лы 128 (по Г. П. Со­снов­ско­му). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)