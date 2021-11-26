ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

ГОРОДЕЦКАЯ КУЛЬТУРА - архео­логическая куль­ту­ра ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в Среднем и Ниж­нем По­очье, Среднем По­вол­жье (от Ни­же­го­род­ской области до гра­ниц Са­ра­тов­ской области), По­су­рье, Верх­нем По­до­нье (близ Во­ро­не­жа и се­вер­нее).

Выделена В. А. Городцовым, названа по раскопкам в 1898 году на го­ро­ди­ще у села Городец Спасского уезда Рязанской губернии. Различают северо-западный (среднеокский), северо-восточный (нижнеокский), центральный (мокшанско-цнинский), восточный (средневолжский), юго-восточный, юго-западный (верхнедонской) локальные варианты. Городища и селища; погребальный обряд не ясен. Прямоугольные землянки и, вероятно, наземные постройки, в том числе с очагами, «жертвенники» (овальные углубления с отвесными бортами и многочисленными ямами или площадки, со следами огня, золой, углями, костями, керамикой). Характерна «рогожная» (точнее - «псевдорогожная», с плотно расположенными прямоугольными отпечатками крупного штампа), слабо профилированная плоскодонная керамика, есть и гладкостенная, на ранних этапах - «сетчатая» («текстильная») и др. В основе хозяйства скотоводство, земледелие, при весомой роли охоты (в том числе пушной) и рыболовства, многочисленны следы цветной металлообработки и чёрной металлургии.

Городецкая культура сформировалась к VI веку до нашей эры в Поочье, при участии текстильной керамики культур и др. (по облику близка ранней дьяковской культуре), позднее, в несколько этапов, распространилась на юг и восток. В начале нашей эры городецкая культура прекращает существование, в чём, вероятно, существенную роль сыграли процессы, связанные с появлением культуры типа Андреевского кургана, продвижение населения с юга и др. Рядом исследователей высказывалась точка зрения об участии потомков городецкой культуры в этногенезе мордвы.

Иллюстрации:

Го­ро­дец­кая куль­ту­ра. Ке­ра­ми­ка. Архив БРЭ.

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