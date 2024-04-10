6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Язычество древних славян

Рыбаков Б. А.

Книга раскрывает истоки народного мировоззрения русских, украинцев, белорусов, прослеживает периодизацию язычества: дуалистический анимизм, культ божеств плодородия, дружинный культ Перуна, сменяемый христианством. Анализируются происхождения языческих богов, представления о мире и управляющих им силах, восходящие к охотничьему обществу палеолита и мезолита. Подробно изучены мировоззрение древних землевладельцев IV - III тысячелетий до н. э. на территории Украины и его отголоски в мировоззрении славян. Рассмотрены этногенез славян, святилища и погребальные обряды праславян.