КНЯЖЕСКИЕ УСТАВЫ
КНЯЖЕСКИЕ УСТАВЫ X–XII веков - установления русских князей, определявшие источники материального обеспечения митрополичьей кафедры или епископских кафедр, пределы церковной юрисдикции и нормы права на территории Древнерусского государства и отдельных земель и княжеств.
Наименование «уставная грамота» относят к документам, применявшимся на ограниченной территории, в основном в течение краткого периода времени, «уставом» называют документ, который мог возникнуть на основе несохранившейся грамоты в результате переработок при длительном применении его норм в разл. условиях.
Устав князя Владимира Святославича о церковных судах и десятинах - в своей основе связан с созданием Десятинной церкви в Киеве. В Уставе упоминается о соглашении киевского князя Владимира Святославича с княжной Анной (умерла в 1011 году), что позволяет датировать его составление не позднее начала XI века. Ранняя часть Устава фиксирует формы материального обеспечения Десятинной церкви в виде десятины от различных поступлений на княжеский двор (судебных и торговых пошлин). В более поздней части Устава говорится о передаче митрополиту и епископам судов (и, соответственно, судебных штрафов) по «церковным делам», которые не подлежали княжескому суду: по разводам, изнасилованиям, бракам между близкими родственниками и свойственниками, по конфликтам в семье, языческим формам брака (путём умыкания невесты) и языческим обрядам. Первоначально Устав включал также узкий перечень «церковных людей», не подлежавших княжеской или городской юрисдикции, - членов церковного причта и монахов. В процессе развития церковной организации на Руси, формирования епархий в центрах княжеств Устав дополнялся и исправлялся, что значительно изменило пределы юрисдикции Церкви и формы десятины. Сохранился более чем в 200 списках XIV-XIX веков, в 7 редакциях и ряде изводов, которые являются его переработками, произведёнными в разное время: в XII веке во Владимире или Чернигове; в конце XIII - начале XIV веков в Галицко-Волынском кнежестве, в княжествах Северо-Востоно. Руси и в Новгороде; в XIV веке в Москве; в XV веке в Киеве и Москве; в конце XV - начале XVI веков в Полоцке и др. Устав известен в переводах XVI века на латинский, немецкий, итальянский и польский языки.
Положения Устава князя Владимира развиты в Уставе князя Ярослава о церковных судах, который представляет собой судебник по делам, входившим в компетенцию митрополичьего или епископского суда. Его основа относится к середине XI века, формирование всего Устава - к XI - 1-й половине XII веков. Киевский князь Ярослав Владимирович Мудрый по соглашению с митрополитом Киевским Иларионом, опираясь на греческий Номоканон, определил, что судом митрополита и епископов должны рассматриваться дела, относящиеся к трём сферам, не подведомственным княжескому суду и не упомянутым в Русской правде. Во-первых, это вопросы языческих форм брака, заключения и расторжения брака с нарушением церковных правил, блуда между членами большой семьи, вопросы об оскорблениях словом и действием, драках и избиениях. Во-вторых, это суд по делам представителей белого духовенства и монашества, причём Устав предписывал епископу судить их по всем делам - как по уголовным (об убийствах и др.), так и по сугубо церковным (например, о расстрижестве). В-третьих, это вопросы, связанные с зависимыми от Церкви людьми. В Уставе имеются уникальные нормы об ответственности родителей за невыдачу замуж дочерей и за насильственную выдачу их замуж, о штрафах за оскорбление женщины срамным словом, об оскорблении мужчины пострижением его головы или бороды, о расчёте штрафов в пользу епископа в зависимости от социального положения пострадавших, об исчислении больших штрафов за оскорбление боярынь или боярышень (в гривнах золота) и др. В XII-XVII веках Устав князя Ярослава был распространён по всем русуским землям и в ряде своих норм оставался действующим кодексом местного церковного права. Об этом свидетельствует большое количество сохранившихся списков (св. 90), наиболее ранний из которых относится к 15 в. Существуют многочисл. редакции и изводы текста Устава, что объясняется бытованием его в разл. гос. образованиях. Таковы обработки, проведённые во 2-й пол. 12 – нач. 13 вв. в Киеве, в сер. 14 в., нач. 15 в. и 2-й пол. 15 в. в Москве, в кон. 14 – нач. 15 вв. и, вторично, в 17 в. – в Великом кн-ве Литовском, в 15 в. в Новгороде, Ростове, Ипатьевском монастыре, в кон. 15 в. в Кирилло-Белозерском монастыре (монах Ефросин), в нач. 16 в. в Устюге, Пермской земле и др.
Смоленские уставные грамоты – 4 документа, по своему происхождению связанные с учреждением смоленским кн. Ростиславом Мстиславичем Смоленской епископской кафедры в храме Богородицы (1136). Первая грамота сообщает об учреждении епархии, обеспечении её сёлами и ненаселёнными землями, десятиной от княжеских даней с территории Смоленского княжества и некоторых других мест, о передаче ей с судом и данями сословной группы «прощенников», содержит перечень судебных дел, решаемых Церковью или Церковью вместе со светскими властями, и запрещает воссоединять Смоленскую епархию с Переяславской, из которой она была выделена. Второй документ (вероятно, 1136 год) дан от имени смоленского епископа Мануила, подтверждавшего со своей стороны грамоту князя Ростислава Мстиславича. Третий документ (1150 год) вновь от имени князя Ростислава Мстиславича передавал епархии землю в Смоленске, на которой стоит храм Богородицы. Последний документ «А се погородие» - анонимная уставная запись о поступлении в пользу епископии «урока» и «почестья» с 12 городов Смоленского княжества. Эти пошлины епископия собирала в дополнение к тем десятинам, о которых свидетельствует первая грамота. Документ не имеет даты, но может быть датирован по содержанию конца XII - 1-й половины XIII веков. Весь комплекс документов сохранился в единственном списке 1-й половины XVI века, переписанном для подтверждения древних прав епископской кафедры в связи с включением в 1514 году Смоленска в состав Русского государства.
Уставная грамота князя Святослава Ольговича церкви Святой Софии (1137 год) регулировала отчисления в пользу Новгородской епархии от судебных доходов князя. Являясь в рукописях продолжением текста Устава Владимира в редакции XIII века, грамота заменяла полагавшуюся епископу долю ежегодной княжеской дани на твёрдую сумму в «100 гривен новых кун», поступление которой князь гарантировал из своих доходов. Грамота содержала перечень погостов на землях в Заволочье, в районах нижнего течения Северной Двины и Пинеги с их притоками, а также данные об изменении денежной системы Новгорода X-XIII веков. В приложениях («обонежский» и «бежичский» ряды) середины XIII века вводились новые источники судебных пошлин епископу взамен перечисленных прежде. Древнейший список грамоты относится ко 2-й половине XIV века.
К княжеским уставам X-XII веков примыкают также ещё два памятника, имеющие новгородское происхождение. Устав князя Всеволода о церковных судах, людях и мерилах торговых фиксировал соотношение в Новгородской республике власти епископа, князя, выборных представителей гор. верхушки. Представляет собой компиляцию конца XIII века, основанную на одной из редакций Устава князя Владимира с дополнением новгородских норм соотношения названных властей, в частности норм об участии в управлении новгородскими церквами представителей торгово-ремесленного населения (например, сотских в управлении кафедральным Софийским собором, старост и купцов - церкви Святого Иоанна на Опоках). В контроле над системой торговых мер и весов наряду с епископом участвовали также купеческая корпорация и сотские. Церковь настаивала на своей юрисдикции по отношению к лицам, утратившим связь со своими социальными группами, - к неграмотному поповичу, выкупившемуся из зависимости холопу, купцу-банкроту и даже к лишившемуся княжества князю. В позднейших приложениях к Уставу XIV-XV веков рассматриваются сложные случаи наследственного права. Древнейший сохранившийся список Устава относится к середине XV века.
Устав новгородской церкви Святого Иоанна на Опоках, данный от имени князя Всеволода Мстиславича («Рукописание князя Всеволода») - уникальный памятник, подробно освещающий существование купеческой корпорации «Иванское сто». Он может быть датирован серединой - 2-й половиной XIII века. Существует также мнение, что в своей основе он относится ко 2-й четверти XII века, ко времени княжения в Новгороде князя Всеволода Мстиславича (1117-1132 годы, 1132-1136 годы), а окончательная редакция - к XIII веку. Сохранился в списках середины XV - XVI веков, в двух частично различающихся изводах - Троицком и Археографическом.
Наряду с установлениями князей, данными РПЦ, существовали и иные княжеские уставы, в частности Устав Владимира Мономаха 1113 года, ограничивший возможности ростовщиков (вошёл в состав Русской правды).
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