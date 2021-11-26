ГНЁЗДОВО

ГНЁЗДОВО - комплекс археологических памятников (X - начало XI веков) вблизи деревни, давшей ему название; находится на обоих берегах Днепра, около 15 км на запад от Смоленска.

Гнёздово служит источником важнейших сведений о раннем периоде древнерусской культуры и о первых шагах христианства в Поднепровье.

Основной период существования торгово-ремесленного поселения и время сооружения курганов определяется Х - началом XI веков, т. е. приходится на период формирования древнерусского государства. Позднее здесь, видимо, находилась феодальная усадьба (найдены стеклянные браслеты, бронзовые книжные застежки, крестики из цветного металла). Территория древних поселений охватывала не менее 30 га, здесь насчитывалось до 3500-4000 курганов в 8 группах. К настоящему времени сохранилось около 1700 курганов в 7 группах на обоих берегах Днепра, 2 городища и селище. Наиболее известны: Центральное поселение, состоящее из городища и окружающего его селища при впадении реки Свинец в Днепр, у деревень Гнёздово и Глущенки, возникшие на рубеже IX и X веков, и расположенные поблизости от них курганы.

Внимание к комплексу привлекла находка клада серебряных украшений при строительстве железной дороги в 1867 году. Всего к настоящему времени известно не менее 9 монетных и денежно-вещевых кладов X века, найденных в Гнёздово. Археологические раскопки курганов начались в 1874 году (в разные годы раскопки производили М.Ф. Кусцинский, В.И. Сизов, С.И. Сергеев, И.С. Абрамов, Е.Н. Клетнова, Д.А. Авдусин, Е.В. Каменецкая и др.).

Первые раскопки городища предпринял в 1901 году Сергеев; селище открыто в 1923 году смоленским археологом А.Н. Лявданским . Планомерное археологическое изучение поселения вели Авдусин, И.И. Ляпушкин, в последние годы - Т.А. Пушкина, В.В. Мурашева. Раскопано более 1100 погребений и около 6 тысяч кв. м на территории поселения.

В результате раскопок на поселении обнаружены предметы ювелирного, гончарного, косторезного и железообрабатывающего ремесел в виде инструментов, заготовок, бракованных изделий, запасов сырья и отходов производства. На развитие торговли указывают находки арабских и византийских монет VIII-X веков, весов и гирек, предметов импорта (стеклянных и каменных бус, шелковых тканей, шиферных пряслиц, стеклянной и поливной посуды, бронзового светильника в виде женской головки), многочисленными были находки предметов вооружения (в основном наконечники стрел) и быта, языческих амулетов, украшений. В 1970 году был найден бронзовый энколпион X века с изображением Оранты (из сирийской провинции Византия).

Для погребений X века характерен обряд кремации, во 2-й половине X века появились и первые ингумации. Выявлены погребения в особых сооружениях - погребальных камерах столбовой или срубной конструкции. В основном захоронения имеют индивидуальный характер, в нескольких случаях воин погребен вместе с боевым конем. Многие курганы содержат остатки парных (мужчина и женщина) сожжений. Материалы погребений (обряд и его детали) указывают на этническую и социальную неоднородность населения Гнёздова в X - начале XI веков, обнаружены захоронения скандинавов и славян, знатных людей и воинов (до 10% погребений содержат предметы вооружения, в т. ч. мечи), а также рядовых ремесленников и представителей других слоев населения.

В некоторых из погребений конца 70-80-х годов X века были обнаружены останки людей, возможно принявших т. н. неполное крещение, кресты из листового серебра (крестовидные подвески скандинавского типа) и восковые свечи. Эти погребения обычно имеют свойственную христианским могилам ориентировку головой на запад и часто содержат гробы. В Гнёздово известно около 85 таких погребений. Исключительную важность представляет обнаруженная в 1949 году в погребении амфора X века крымского происхождения, на стенке которой процарапана одна из ранних славянских надписей - слово «горушна».

Поздняя судьба Гнёздово известна плохо. На территории Центрального городища жизнь продолжалась в XII-XVII веках, но поздний могильник неизвестен; в XVII веке здесь располагалась резиденция католического священника (найдены остатки печи с зелеными изразцами с латинскими и польскими надписями, польско-шведские монеты и др.).

Иллюстрации:

Раскопки Д.А. Авдусина. Энколпион с изображением Оранты. Х век. 1970 год. Архив ПЭ.

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