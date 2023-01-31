Древняя Русь – основные даты к ЕГЭ Сборник дат и подробных описаний к ним, необходимых для сдачи Единого Государственного Экзамена по истории. На чтение: 5 минут

860 год – поход Руси на Константинополь

Эта военная акция отражена как в русских, так и византийских письменных источниках. «Повесть временных лет» называет киевский князей Аскольда и Дира в качестве руководителей похода, те же, в свою очередь, были дружинниками Рюрика. Войску Аскольда и Дира не удалось взять столицу Византии, однако они возвратились с богатой добычей.

862 год – Призвание Рюрика

Согласно «Повести временных лет», славянские племена, дабы остановить внутренние распри, пригласили на должность князя человека «извне». Им стал варяг Рюрик, прибывший в Северо-Западную Русь с дружиной и родственниками. По сей день это летописное сообщение, как и фигура первого русского князя, сопровождается спорами в научных кругах. Тем не менее, эта дата традиционно считается точкой отсчёта российской государственности.

882 год – захват Олегом Киева

Согласно «Повести временных лет», Олег был соплеменником Рюрика. В 879 году он стал регентом при малолетнем сыне умершего князя, Игоре. В 882 году Олег вместе с дружиной отправился на юг и захватил Киев, убив Аскольда и Дира. Эта дата считается точкой отсчёта существования единой Древней Руси.

907 год – поход Олега на Константинополь

Нападение на столицу Византии описывается только в русских письменных источниках. Самый известный образ, связанный с этим походом – щит Олега, прибитый к воротам Константинополя. По итогам этой военной акции Русь и Византия подписали мирный договор, который считается первым международно-правовым актом в истории нашей страны.

911 год – договор Руси с Византией

Спустя 4 года после успешного военного похода Русь и Византия обновили договор, заключённый в 911 году. В нём, дабы избежать возможности будущих нападений со стороны славян, византийцы предоставили древнерусским торговцам значительные льготы. Этот договор считается самым древним письменным источником, в котором содержатся нормы древнерусского права.

941 и 944 годы – походы Игоря Рюриковича на Константинополь, новый договор Руси с Византией

Князь Игорь стремился добиться от Византии улучшения условий предыдущего договора. С этой целью на столицу империи были организованы два похода, которые закончились поражением русских сил, сам князь еле избежал пленения. Спустя 3 года новая военная акция также не привела к результатам. В 944 году Русь и Византия заключили новый договор, условия которого ухудшились для Киева – так, вернулись пошлины на ввоз и вывоз товаров для русских купцов.

964-972 годы – походы Святослава Игоревича

Сын князя Игоря был талантливым военачальником, и практически всю жизнь он провёл в походах. В 964 году он покорил племя вятичей, после чего взор киевского князя обратился на территории давних противников славян –хазар. В результате крупного похода 965 года русские рати взяли крупные хазарские города, Саркел и Итиль, и нанесли сокрушительный удар по некогда могучему каганату. После хазар Святослав присоединился к византийской войне против Болгарии и за несколько лет получил контроль над всей страной. В регионе остались две доминирующие силы: Русь и Византия. Война между бывшими союзниками разгорелась в 970 году и шла для Святослава неудачно. Князь был вынужден пойти на мир, запертый в Доростоле осаждавшими город греческими войсками. В 971 году Русь и Византия подписали новый договор, по которому Святослав обязался не нападать на южного соседа и помогать ему в случае нападения третьей стороны. Насыщенная жизнь киевского князя прервалась, когда печенежский отряд напал у Днепровских порогов на ту часть русского войска с которой Святослав возвращался в Киев на ладьях.

978/980-1015 годы – княжение Владимира Святославича в Киеве

Сын Святослава Игоревича пришёл к о власти в результате междоусобной войны, одолев своих братьев будучи новгородским князем. В годы его правления Древняя Русь сделала большой шаг в сторону централизованного государства. При Владимире продолжились походы на хазар и волжских булгар, началась чеканка монет. Локальные восстания племён радимичей и вятичей были успешно подавлены. Владимир попытался реформировать язычество, приведя пантеон богов к единообразию (поскольку у разных племён он отличался), однако этот шаг не привёл к желаемым результатам. К далеко идущим последствиям привело решение князя принять христианство по греческому образцу.

988 год – Крещение Руси

Согласно «Повести временных лет», принятию христианства предшествовало «испытание вер». Летописец сообщал о выборе будущей веры – к князю прибыли послы из Булгарии (ислам), Хазарии (иудаизм), Рима (католичество) и Византии (православие), и каждый говорил о плюсах и минусах своей конфессии. Это сообщение является легендой, однако исследователи считают, что она отражала реальную историческую действительность. Так или иначе, в 987 или 988 году крещение принял сначала сам Владимир в Херсонесе, вместе с тем киевский князь женился на сестре действующих византийских императоров-соправителей. Спустя некоторое время православные священники, присланные из Константинополя, крестили жителей Киева, после чего обряды были совершены и в других городах Древней Руси. Обращение часто сопровождалось недовольством местного населения и волхвов, не стремившимся порывать с язычеством. На протяжении последующих десятилетий на Руси будут вспыхивать восстания, возглавляемые волхвами, впрочем, безуспешные.

1016-1018 и 1019-1054 годы – Княжение Ярослава Мудрого

Ярослав Владимирович пришёл к власти в Киеве в результате очередной междоусобной войны. В её ходе погибли родные братья князя, Борис и Глеб, а противнику Ярослава, Святополку, на определённом периоде противостояния помогал польский князь Болеслав Храбрый. В 1019 году Святополк был разбит в битве на реке Альте. Период княжения Ярослава Мудрого считается «золотым веком» Древней Руси. В годы его правления международные связи династии достигли даже Франции – Анна Ярославна стала женой французского короля Генриха I, а во дворе князя частыми гостями становятся отпрыски королевский династий Скандинавии и Британии. Эпоха Ярослава Мудрого – время грандиозного каменного строительства, в это время возводятся храмы святой Софии в Киеве и Великом Новгороде. Основываются новые города, среди которых – Ярославль, Новгород-Сиверский и Юрьев (современный Тарту в Эстонии). Ярослав поддерживал православное духовенство – в годы его правления возникли первые монастыри на Руси, а также был назначен первый русским митрополит. Одной из главных заслуг князя стало появление первого русского свода законов – «Русская правда».

XI в. – «Русская правда»

Существует несколько редакций этого сборника законов. В его основу вошли устные законы, существовавшие у восточных славян. В этом «Русская правда» похожа на правовые сборники варварских народов Европы. Так, в VI веке своя «правда», «Салическая», была у франков, а её появление связано с именем короля Хлодвига. «Русская правда» даёт представление об общественной жизни Древней Руси и особенностях судебного производства. Примеры применения норм этого сборника законов можно найти в других источниках – например, в новгородских берестяных грамотах. В дальнейшем другие князья дополняли «Русскую правду» - эти вставки позднее составили «пространную» редакцию сборника.

1097 год – Любечский съезд

Лествичная система наследования киевского престола и многочисленность Рюриковичей впоследствии стали причиной постоянной борьбы отдельных линий династии за великое княжение. Формально Древняя Русь считалась единой, однако всё больше княжеств обосабливалось от Киева – одним из первых независимых центров стал Полоцк. В 1097 году на фоне набегов на русские земли половцев князья на съезде в Любече попытались урегулировать сложившуюся ситуацию. Было принято решение ограничить перемещение наследников отдельных ветвей Рюриковичей в рамках одной вотчины. Любечский съезд стал отправной точкой к началу удельного периода в истории Древней Руси. В это время за контроль над киевским престолом будут соперничать несколько сильных княжеств. Соперничество продлится вплоть до татаро-монгольского нашествия 1237-1242 годов.